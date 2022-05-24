Индексная книга CNews*
Сбер СалютДевайсы СберДевайсы SberDevices
Публикаций - 94, упоминаний - 154
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
|Круглов Константин 27 20
|Филиппов Денис 16 12
|Рафаловский Давид 30 9
|Ведяхин Александр 52 6
|Афанасьев Денис 32 5
|Хасис Лев 103 5
|Соколовский Александр 38 4
|Смирнов Иван 12 3
|Греф Герман 345 3
|Пузанов Владимир 8 2
|Попов Анатолий 99 2
|Гурджиян Руслан 19 2
|Изосимов Александр 192 2
|Доронов Илья 2 2
|Дырмовский Дмитрий 81 2
|Иванова Ирина 10 2
|Колбин Евгений 54 2
|Наумов Данила 5 1
|Черешнев Евгений 13 1
|Тынкован Александр 51 1
|Хеирхабаров Теймур 3 1
|Левченко Владимир 6 1
|Гецевичюс Дмитрий 1 1
|Ежков Антон 1 1
|Черникова Алевтина 27 1
|Алиханов Антон 9 1
|Ткаченко Андрей 15 1
|Михайлова Ольга 2 1
|Левина Елена 8 1
|Могилин Артём 5 1
|Романенко Андрей 85 1
|Петренко Сергей 13 1
|Акимов Максим 170 1
|Катков Сергей 0 1
|Белозеров Максим 1 1
|Мельников Михаил 5 1
|Ткаченко Вадим 1 1
|Хайретдинов Рустэм 56 1
|Песенников Анатолий 1 1
|Лунин Денис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195573, в очереди разбора - 942477.
Создано именных указателей - 88907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195573, в очереди разбора - 942477.
Создано именных указателей - 88907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.