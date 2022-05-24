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Сбер СалютДевайсы СберДевайсы SberDevices

Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices


24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном
19.05.2022 «Абсолют банк» подключился к системе Sber Finline
06.05.2022 «Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов
18.03.2022 Платформа умного дома «Сбера» теперь поддерживает датчики открытия, движения, температуры и влажности
15.03.2022 «Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber
21.02.2022 Cервис для путешественников Sberbank Travel стал доступен в мобильном приложении Sber KZ
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
04.02.2022 «Сбер» присоединился к международному альянсу разработки единого стандарта для умного дома Matter
06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках
19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют»
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды
11.08.2021 Сервис речевых технологий SmartSpeech стал доступен в облаке SberCloud
15.07.2021 Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber
04.06.2021 «Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой
20.01.2021 Портфель Sber Trading Swiss AG достиг $3 млрд
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров
06.08.2018 В финал внутреннего акселератора Сбербанка Sber#Up вышли 12 проектов

Публикаций - 94, упоминаний - 154

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 25
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 21 12
Сбер - Dialog - Диалог 864 8
GitHub 487 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 6
Google LLC 10352 6
Microsoft Corporation 22497 6
Huawei 3222 5
BBK Electronics Corp 396 5
Social Data Hub - SocialDataHub 13 5
Yandex - Яндекс 5015 5
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 115 5
Apple Inc 10683 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
ASBIS Prestigio Solutions 218 4
BI.Zone 66 4
Telegram Group 805 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 3
Nvidia Corp 3118 3
Нейронные сети ООО 427 3
OpenAI 24 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Box inc - box.com - box.net 206 3
Цифровые активы 52 3
Сбер - Sber AR/VR Lab 3 3
Intel Corporation 11262 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
DEXP 33 2
Merlion Citilink - Ситилинк 259 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 2
WaveAccess - ВейвАксесс 24 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
SAP SE 4595 2
Сбер - Сбербанк Телеком 18 2
Технологии Распознавания 455 2
Интеллектуальные системы 189 2
Сбер - Цифровая Платформа 526 2
Samsung Electronics 9333 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 102
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
О2О Delivery club 171 6
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 49 5
Hyundai Motor 316 5
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 3
Сбер - СберЛогистика 45 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Сбер - СберАвто 18 2
ONE RETAIL 24 2
Абсолют Банк 118 2
Точка 1820 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 2
TÜV Rheinland Group 86 2
GFG - Lamoda - Купишуз 90 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 2
Сбер - Sber Trading Swiss AG 2 2
AliExpress 327 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Связной ГК 1190 2
Почта Банк 319 2
Магнит - Сеть магазинов 447 2
SWISS International Air Lines 32 2
Инград - Ingrad 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Сбер - SberShop 2 1
НИУ ВШЭ Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 3 1
Сбер - Еаптека 14 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 10 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 44 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Правительство Москвы 1640 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 40
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 15 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Moscow Creative Week 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 1
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