Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сберзвук
Zvooq.ru (Звук)
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Публикаций - 38, упоминаний - 52
Сберзвук упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СберДевайсы - SberDevices 47 8
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 4
|Yandex - Яндекс 4106 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
|Harman Kardon 167 3
|Ситилинк - Citilink 190 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Telegram Group 702 2
|Microsoft Corporation 11226 2
|Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|Media.Work 3 1
|Superdesigners 3 1
|ParaType - ПараТайп 6 1
|SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
|Dream Industries 8 1
|Google LLC 7198 1
|Lenovo Motorola 1029 1
|Lenovo Group 1643 1
|Merlion Бюрократ 21 1
|Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
|Facebook 3768 1
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
|Merlion iRU - Деловой офис 67 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Intel Corporation 4221 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|Левин Борис 26 1
|Остроухов Алексей 1 1
|Гагиев Александр 1 1
|Чумаков Алексей 3 1
|Пресняков Владимир 1 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Карчев Олег 13 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Мухин Игорь 1 1
|Ильичев Михаил 15 1
|Левин Леонид 83 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Зарубинский Игорь 3 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
|Круглов Константин 21 1
|Делицын Леонид 94 1
|Решетин Олег 38 1
|Хасис Лев 96 1
|Греф Герман 205 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
|Русский язык 1004 1
|Forbes - Форбс 442 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771559, в очереди разбора - 675241.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771559, в очереди разбора - 675241.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru