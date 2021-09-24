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Сберзвук
Zvooq.ru (Звук)


24.09.2021 Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый формат аудиовещания 1
23.09.2021 «Сбер» впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате 1
20.09.2021 «Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс» 1
09.09.2021 В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют» 1
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 2
13.07.2021 В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
04.06.2021 «Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение 2
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей 2
21.04.2021 Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку 2
19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» 1
14.04.2021 «Сберзвук» запустил поиск плейлистов по эмодзи 1
08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта 1
26.02.2021 «Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России 1
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 4
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
17.12.2020 «Сберзвук» усовершенствовал навигацию внутри мобильного приложения 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
09.12.2020 Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от виртуального помощника «Миа» 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
05.11.2020 «Сберзвук» запустил бесплатные подкасты 1
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 8
23.09.2020 В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук» 1
15.12.2014 Больше половины россиян согласны на аудиорекламу в обмен на доступ к качественному музыкальному контенту 1

Публикаций - 38, упоминаний - 52

Сберзвук упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СберДевайсы - SberDevices 47 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 4
Yandex - Яндекс 4106 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
Harman Kardon 167 3
Ситилинк - Citilink 190 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Telegram Group 702 2
Microsoft Corporation 11226 2
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Media.Work 3 1
Superdesigners 3 1
ParaType - ПараТайп 6 1
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
Dream Industries 8 1
Google LLC 7198 1
Lenovo Motorola 1029 1
Lenovo Group 1643 1
Merlion Бюрократ 21 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
Facebook 3768 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Merlion iRU - Деловой офис 67 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Merlion - Мерлион 275 1
Intel Corporation 4221 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 12
О2О Delivery club 153 5
Sony Music Entertainment 41 3
WMG - Warner Music Group 71 3
UMG - Universal Music Group 86 3
Ситимобил - Служба такси 113 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
СберЛогистика 42 1
Essedel Capital 2 1
Щука - дизайн-студия 6 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Азбука-Аттикус 4 1
СберАвто 18 1
Landor&Fitch 3 1
Bookmate 19 1
Сбербанк Страховой брокер 1 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
Сбербанк страхование 47 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Формула Кино - Синема Парк 21 1
S7 Airlines 80 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Альфа-Групп 330 1
Lamoda 83 1
AliExpress 275 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Связной ГК 885 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Правительство РФ 2209 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 154 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Podcasts - Подкастинг 8 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 136 1
Google Android 10752 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 6
Apple iOS 5742 5
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 5
Google YouTube - Видеохостинг 1742 4
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 4
Сбербанк - SberPortal 15 4
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 3
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 3
Tele2 TV 13 2
Сбербанк - SberPay 21 2
Cyberhero 6 2
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 2
Сбербанк - SmartMarket 16 2
Google Android TV 173 2
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Apple - App Store 2198 2
Wink Трансформер 4 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Okko Smart Box 6 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
SberAutoTech ФЛИП - беспилотный электромобиль 1 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 1
Google AOSP - Android Open Source Project 42 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple macOS 935 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
Tele2 Миа 2 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Левин Борис 26 1
Остроухов Алексей 1 1
Гагиев Александр 1 1
Чумаков Алексей 3 1
Пресняков Владимир 1 1
Мангутов Владислав 11 1
Карчев Олег 13 1
Ильчиев Михаил 1 1
Мухин Игорь 1 1
Ильичев Михаил 15 1
Левин Леонид 83 1
Абрамов Алексей 27 1
Зарубинский Игорь 3 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Круглов Константин 21 1
Делицын Леонид 94 1
Решетин Олег 38 1
Хасис Лев 96 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Белгород 247 1
Донбасс 25 1
Россия - Иркутск 473 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Тамбов 210 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Европа 3798 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - Тульская область 755 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Барнаул 363 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - Сыктывкар 133 1
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Россия - Сахалинская область 435 1
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Россия - Воронеж 694 1
Россия - Челябинск 781 1
Кипр - Республика 249 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
Русский язык 1004 1
Forbes - Форбс 442 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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