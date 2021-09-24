Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1

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Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1