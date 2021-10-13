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Сбербанк
Цифровой корпоративный банк


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
29.06.2021 «Сбер» повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса 1
29.03.2021 «Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса 1
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей 1
16.12.2020 «Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS 1
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину 1
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» 1
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
08.06.2020 В Сбербанке назначен новый глава дивизиона «Цифровой корпоративный банк» 2
01.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня 1
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики» 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 3
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 2
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» 1
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков 2
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 4
09.01.2020 Вице-президент Сбербанка возглавил Sberсloud 2
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке 1
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 2
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке 1
16.07.2019 Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей 1
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» 1
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу» 1
06.05.2019 Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками 1
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10 1
14.03.2019 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 2
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
18.09.2018 В «Сбербанк Бизнес Онлайн» встроена опция подтверждения контрагентов 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
16.07.2018 Вложение: Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
05.03.2018 В мобильном приложении Сбербанка для бизнеса появилась возможность платежа по свободным реквизитам 1
31.01.2018 Сбербанк выпустил конструктор документации для бизнеса 1

Публикаций - 47, упоминаний - 59

Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 6
Microsoft Corporation 11168 5
3779 5
SAP SE 3220 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 3
Эвотор - Evotor 105 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Webmoney 333 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Diasoft - Диасофт 354 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Edisoft - Эдисофт 53 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Brother 116 2
Documentolog - Документолог 6 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
ТерраТех - TerraTech 8 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
M-Files 5 1
FTS Russia - ФТС Макономи 2 1
A1qa - Технологии качества 7 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
Nvidia Corp 2038 1
Google LLC 7177 1
Nethouse 12 1
Цифровые активы 11 1
Штрих-М 36 1
Cloudera 49 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
SafeCrow - Сэйфкроу 6 1
Логика Бизнеса 141 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
1С-Битрикс 349 1
КНС Групп - Yadro 124 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Cisco Systems 2056 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 45
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Уралсиб Банк 390 5
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 5
Геобанк КБ 30 5
Банк Зенит 132 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
Qiwi 783 4
А101 Группа Компаний 30 3
Альфа-Капитал УК 45 3
Ак Барс Банк 174 3
Альфа-Банк 1127 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Металлинвестбанк 39 3
Открытие ФК 538 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
СКБ-банк 86 2
ММК-Информсервис 20 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альфа-Банк Казахстан 16 2
Руснарбанк КБ 9 2
Северсталь ПАО 204 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Visa International 1346 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
МСП банк 24 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Почта Банк 289 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Банк Оранжевый 25 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Русфинанс Банк 34 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
DDR - Double data rate 1077 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 186 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 30
Microsoft Windows 10 6676 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 5
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 5
Microsoft Store 229 4
Apple iOS 5742 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 3
Microsoft Windows Hello 170 3
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 3
Google Android 10751 3
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Сбербанк Моя торговля 9 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Doculite - Documentolog Lite 4 1
CRM24 1 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
Atos BullSequana S 16 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
SAP FBT 1 1
1С:Бухгалтерия 398 1
IBM Mainframe 4 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
АК Барс 360 1 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Atos Bull Escala 8 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Мой агент - Сервис онлайн бронирования 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Apache HTTP Server 223 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 934 1
Колбин Евгений 43 16
Лоевская Анна 14 12
Паршиков Сергей 10 10
Бычков Александр 39 8
Иванов Сергей 173 7
Ананьев Денис 6 6
Кучугин Илья 41 4
Лукашкин Сергей 19 4
Валеев Рафаэль 9 4
Алперин Семен 5 4
Батай Илья 14 3
Коробкина Оксана 18 3
Залманов Андрей 29 3
Яковлев Александр 21 3
Айвазов Армен 449 3
Итунин Алексей 4 3
Самедов Тимур 19 3
Касимов Вячеслав 16 3
Скогорев Алексей 7 3
Цыганков Дмитрий 5 3
Овчинникова Евгения 10 3
Мелехин Александр 4 3
Копысов Виталий 21 3
Кишова Алина 4 3
Перепелкин Вадим 3 3
Лобоцкий Михаил 2 2
Никиточкин Иван 3 2
Белоусов Максим 59 2
Попов Анатолий 98 2
Пегасов Сергей 52 2
Клепиков Алексей 77 2
Сабынин Андрей 23 2
Канафин Байжан 4 2
Нагаев Олег 30 2
Бова Светлана 7 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Минофьев Сергей 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Казахстан - Республика 2650 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Северный Ледовитый океан 16 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Украина 3398 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Восточная Европа 1691 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
Аутсорсинг 84 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Red Dot Design Award 21 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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