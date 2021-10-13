Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк
Цифровой корпоративный банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 59
Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колбин Евгений 43 16
|Лоевская Анна 14 12
|Паршиков Сергей 10 10
|Бычков Александр 39 8
|Иванов Сергей 173 7
|Ананьев Денис 6 6
|Кучугин Илья 41 4
|Лукашкин Сергей 19 4
|Валеев Рафаэль 9 4
|Алперин Семен 5 4
|Батай Илья 14 3
|Коробкина Оксана 18 3
|Залманов Андрей 29 3
|Яковлев Александр 21 3
|Айвазов Армен 449 3
|Итунин Алексей 4 3
|Самедов Тимур 19 3
|Касимов Вячеслав 16 3
|Скогорев Алексей 7 3
|Цыганков Дмитрий 5 3
|Овчинникова Евгения 10 3
|Мелехин Александр 4 3
|Копысов Виталий 21 3
|Кишова Алина 4 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Лобоцкий Михаил 2 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Белоусов Максим 59 2
|Попов Анатолий 98 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Сабынин Андрей 23 2
|Канафин Байжан 4 2
|Нагаев Олег 30 2
|Бова Светлана 7 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Сивуха Дмитрий 3 2
|Минофьев Сергей 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru