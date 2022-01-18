Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк
Цифровая Платформа
Публикаций - 85, упоминаний - 91
Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
|ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
|Круглов Алексей 19 14
|Островский Святослав 43 6
|Путин Владимир 2450 5
|Малышев Сергей 48 2
|Ефремов Антон 3 1
|Акиншина Алина 5 1
|Табаков Антон 1 1
|Кот Олег 8 1
|Ромахин Сергей 1 1
|Грааф Ирина 3 1
|Бланкет Надежда 3 1
|Курбанов Тимур 8 1
|Макаров Сергей 8 1
|Романов Роман 10 1
|Смирнов Виктор 11 1
|Шадаев Максут 425 1
|Шингарев Евгений 5 1
|Спиридонов Антон 3 1
|Буховцев Михаил 7 1
|Шаповалов Андрей 1 1
|Глазков Борис 41 1
|Евтушенко Алексей 31 1
|Швецов Никита 21 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Козырев Алексей 274 1
|Пугачев Павел 33 1
|Гришаков Максим 27 1
|Калинин Александр 119 1
|Богачев Игорь 172 1
|Калинин Алексей 27 1
|Солодовников Денис 65 1
|Чехонин Антон 61 1
|Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru