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Сбербанк
Цифровая Платформа



18.01.2022 «Сберкорус» перевел сеть «Красное и белое» на свое решение для электронного документооборота 1
19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
23.07.2021 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
26.01.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа 1
13.04.2020 Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк 1
13.04.2020 Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк 1
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке 1
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
23.12.2019 Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС» 1
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
18.12.2019 Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора 1
17.12.2019 Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО 1
16.12.2019 Headpoint расширил возможности использования цифровой IoT-платформы Inone как облачного решения 1
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink 1
29.11.2019 Власти подключат частников к оказанию госуслуг 1
26.11.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность менять номер телефона уведомлений при помощи банкомата 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
07.11.2019 «ЭР-Телеком» внедряет SAP S/4HANA 1
06.11.2019 Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны 1
05.11.2019 Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение» 1
30.10.2019 Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS 1
21.10.2019 ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева 1
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
15.10.2019 Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва» 1
11.10.2019 Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций 1
02.10.2019 МТС развернет частные и гибридные облака в дата-центре «Авантаж» 1
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки 1
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами 1
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь 1
09.09.2019 ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов 1
28.08.2019 «БАРС Груп» перевела МИС в новый ИТ-ландшафт 1
23.08.2019 СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году 1

Публикаций - 85, упоминаний - 91

Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4598 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 2
Meta - Facebook 4144 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 2
Ланит - Норбит - Norbit 266 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 91 1
Сбербанк Технологии - СберТех 210 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
ELKO Group 13 1
123 солюшнс 13 1
Ростех - Ростехнологии 2355 1
BI.Zone 61 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 177 1
Сател 58 1
App Annie 76 1
Microsoft Corporation 21038 1
Huawei 3000 1
КНС Групп - Yadro 160 1
VK - Mail.ru Group 2825 1
iTeco - Ай-Теко 892 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 964 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 89 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 59 1
Цифра ГК 144 1
Вист Групп - Vist Group 33 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 1
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 309 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 266 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7533 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 153 1
SAP SE 4374 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 1
SAS Institute 792 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 23
РЖД - Российские железные дороги 1334 2
Почта России ПАО 1802 2
Альфа-Банк 1329 2
СберЛогистика 43 2
Союзмультфильм - киностудия 27 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 110 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 1
Сбер Еаптека 9 1
Росатом - Атомэнергомаш 13 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Ситимобил - Служба такси 122 1
О2О Delivery club 162 1
BLF Partners 5 1
Uber 276 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
РТС - Фондовая биржа 329 1
Яндекс.Такси 279 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
Gett 63 1
Coursera 42 1
Kickstarter 111 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 2
Президент Российской Федерации 1756 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2373 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1602 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 97 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 934 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1853 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1528 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1901 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 851 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4032 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 816 3
Умные платформы 588 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12400 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 328 1
Big Data - Большие данные 1313 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 498 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 114 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 469 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2261 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 274 1
Мобильное приложение - Mobile app 214 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4732 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3231 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4267 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1196 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 252 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1806 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 281 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 258 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1653 1
DDR - Double data rate 2088 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2486 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 221 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1107 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 59 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 71 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 187 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 329 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 19
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 5
Google Android 11606 5
Apple iOS 6252 3
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 2
Яндекс.Маркет 466 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 1
Сбербанк - SberPortal 18 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 32 1
Apple Pay 406 1
Red Hat OpenShift 83 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 56 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк СберКот 3 1
Сбербанк - SberPay 22 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Яндекс.Музыка 143 1
Google TensorFlow 68 1
WhatsApp Messenger 697 1
Apple - App Store 2360 1
Rakuten Viber 466 1
Microsoft Windows 10 10123 1
Linux OS 7227 1
Google YouTube - Видеохостинг 2181 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 546 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 129 1
Круглов Алексей 19 14
Островский Святослав 43 6
Путин Владимир 2450 5
Малышев Сергей 48 2
Ефремов Антон 3 1
Акиншина Алина 5 1
Табаков Антон 1 1
Кот Олег 8 1
Ромахин Сергей 1 1
Грааф Ирина 3 1
Бланкет Надежда 3 1
Курбанов Тимур 8 1
Макаров Сергей 8 1
Романов Роман 10 1
Смирнов Виктор 11 1
Шадаев Максут 425 1
Шингарев Евгений 5 1
Спиридонов Антон 3 1
Буховцев Михаил 7 1
Шаповалов Андрей 1 1
Глазков Борис 41 1
Евтушенко Алексей 31 1
Швецов Никита 21 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Козырев Алексей 274 1
Пугачев Павел 33 1
Гришаков Максим 27 1
Калинин Александр 119 1
Богачев Игорь 172 1
Калинин Алексей 27 1
Солодовников Денис 65 1
Чехонин Антон 61 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82922 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26824 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1070 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 992 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9584 2
Россия - СФО - Новосибирск 2924 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 301 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1201 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2903 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3836 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11613 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 2
Греция - Афины 82 1
Европа 7259 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 395 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34124 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1071 1
Россия - ЦФО - Курская область 420 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 397 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 1
Африка Южная 330 1
Чили - Республика 429 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Индонезия - Республика 771 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 1
Индия - Республика 4106 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1998 1
Торговля розничная 88 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1568 5
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 13 1
Информационное общество - Государственная программа 317 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 1
Золотое кольцо России 7 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 993 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1255 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 14 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 843 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
Образование в России 568 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 1
Детское радио 9 1
App Annie State of Mobile 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1060 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 548 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 1
ЦОПП - Центр Опережающей Профессиональной Подготовки Забайкальского края 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
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