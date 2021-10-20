Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк
Кристофари
Christofari Суперкомпьютер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 76
Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колбин Евгений 43 8
|Каюмов Шамиль 34 7
|Рафаловский Давид 20 5
|Кристофари Николай 3 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Гоц Роман 24 2
|Климов Алексей 4 2
|Гревцев Александр 28 2
|Сидоров Алексей 14 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Щиров Илья 26 1
|Федяев Павел 2 1
|Пауков Сергей 7 1
|Колесников Евгений 14 1
|Соломатин Евгений 4 1
|Антонов Павел 7 1
|Дмитриев Михаил 1 1
|Бернер Михаил 9 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Подрябинников Алексей 13 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Алексеев Константин 6 1
|Бернадотт Александра 1 1
|Коваленя Алексей 2 1
|Евстратов Алексей 2 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Сафронов Андрей 2 1
|Трутнев Юрий 4 1
|Гаранин Евгений 22 1
|Гордиенко Ростислав 17 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Берман Кирилл 4 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Калядин Даниил 2 1
|Филиппов Денис 12 1
|Фокин Валерий 5 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 7
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771551, в очереди разбора - 675233.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771551, в очереди разбора - 675233.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru