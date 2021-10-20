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Сбербанк
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Christofari Суперкомпьютер


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ 1
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 1
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 4
21.05.2021 «Сбер» открывает доступ к огромному набору речевых данных на русском языке 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
16.02.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021» 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
09.02.2021 На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 5
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 5
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 2
30.09.2020 Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных 1
14.09.2020 SberCloud на конференции CNews продемонстрирует интеграцию облачных сервисов через API на примере задачи машинного обучения 1
03.09.2020 Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф 1
15.07.2020 «Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 3
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 3
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 1
27.04.2020 Промышленность встала на путь облачных технологий, считают в SberCloud 1
23.04.2020 SberCloud на конференции CNews рассказал, почему в условиях пандемии ритейлу нужны облака 1
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 5
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 3
16.03.2020 SberCloud расскажет о роли облачных сервисов и искусственного интеллекта в цифровизации общества 1
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 2
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 3
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 5
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 7
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 2
08.11.2019 Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 3

Публикаций - 37, упоминаний - 76

Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 28
Nvidia Corp 2047 10
Intel Corporation 4221 7
Yandex - Яндекс 4106 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
Google LLC 7198 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 3
Т-Платформы 274 3
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 3
3799 3
Цифровые активы 11 2
Cray 51 2
Red Hat 668 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Citrix Systems 573 2
Lenovo Group 1643 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
GitHub 412 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Oracle Corporation 3374 2
IBM 3575 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Huawei 2736 2
Microsoft Corporation 11226 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 35 1
РДТЕХ 159 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Vocord - Вокорд 99 1
Biocad - Биокад 38 1
Аскон - Ascon 177 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Dell EMC 2425 1
Deloitte - Делойт 187 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Центр2М - Center2М 47 1
Renga Software 13 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 28
Газпром нефть 382 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
X5 Group 601 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 2
Уралсиб Банк 390 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Стройтрансгаз 15 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Газпром ПАО 525 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Уралхим ОХК АО 43 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Татнефть 114 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Visa International 1347 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 4
Правительство РФ 2209 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Совет Европы 28 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 11
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 3
DevOps - Development и Operations 297 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Nvidia Tesla GPU 117 12
Nvidia GeForce GTX 2090 11
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 11
SberCloud AI Cloud 17 11
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 9
SberCloud ML Space 13 7
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 5
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 5
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 508 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 3
IBM Power9 21 3
SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 3 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
NetApp ONTAP AI 6 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Nvidia RAPIDS 4 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Linux OS 4288 2
Sunway TaihuLight 14 2
Atos BullSequana Edge 12 2
Nvidia NVCC 1 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Nvidia CUDA BLAS 1 1
Nvidia Volta GV 26 1
Google Cloud Storage 14 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Oracle Hyperion 76 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
МТС Снежинка 5 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 3 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Колбин Евгений 43 8
Каюмов Шамиль 34 7
Рафаловский Давид 20 5
Кристофари Николай 3 3
Сорокоумов Александр 19 3
Предтеченский Петр 18 3
Гоц Роман 24 2
Климов Алексей 4 2
Гревцев Александр 28 2
Сидоров Алексей 14 1
Кипайкина Елена 2 1
Щиров Илья 26 1
Федяев Павел 2 1
Пауков Сергей 7 1
Колесников Евгений 14 1
Соломатин Евгений 4 1
Антонов Павел 7 1
Дмитриев Михаил 1 1
Бернер Михаил 9 1
Ефимов Альберт 37 1
Подрябинников Алексей 13 1
Шевченко Игорь 10 1
Гришин Дмитрий 148 1
Алексеев Константин 6 1
Бернадотт Александра 1 1
Коваленя Алексей 2 1
Евстратов Алексей 2 1
Кузьмин Павел 14 1
Сафронов Андрей 2 1
Трутнев Юрий 4 1
Гаранин Евгений 22 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Тарасенко Оксана 10 1
Прохоров Фёдор 78 1
Колыбин Леонид 5 1
Берман Кирилл 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Калядин Даниил 2 1
Филиппов Денис 12 1
Фокин Валерий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Восточная Европа 1698 2
Испания - Королевство 1262 1
Россия - Электросталь 36 1
Испания - Барселона 537 1
Германия - Мюнхен 170 1
Арктика 141 1
Нидерланды 984 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Китай - Шанхай 247 1
Турция - Стамбул 51 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Россия - Кашира 9 1
Китай - Ухань 32 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Канада 1321 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Европа 3798 1
Казахстан - Республика 2661 1
Индия - Республика 2184 1
Ирландия - Республика 368 1
Япония 2827 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Русский язык 1004 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Торговля розничная 77 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 7
IDC - International Data Corporation 2738 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
CNews Баттл 34 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Red Dot Design Award 21 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771551, в очереди разбора - 675233.
Создано именных указателей - 46354.
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