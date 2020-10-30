на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк
Афиша ИД
Афиша.ру
Afisha.ru
Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 1
|Мамут Александр 126 15
|Лапшина Екатерина 12 6
|Потанин Владимир 30 5
|Абрамян Рафаэль 10 4
|Носик Антон 88 3
|Хасис Лев 97 3
|Коновалов Максим 15 2
|Кочетков Владислав 222 2
|Гришин Дмитрий 174 2
|Греф Герман 330 2
|Сысоев Игорь 34 2
|Лопатинский Юрий 2 2
|Соколов Александр 32 2
|Усманов Алишер 247 1
|Добродеев Борис 83 1
|Куприянов Алексей 8 1
|Ветров Юрий 7 1
|Тимченко Галина 1 1
|Зайцева Анна 63 1
|Красильщик Илья 2 1
|Кудряшев Антон 27 1
|Тадевосян Максим 2 1
|Себрант Андрей 19 1
|Басов Алексей 114 1
|Завьялова Татьяна 2 1
|Смирнов Александр 46 1
|Делицын Леонид 107 1
|Волож Аркадий 206 1
|Собянин Сергей 213 1
|Ванин Андрей 8 1
|Барская Ольга 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Леонтьев Денис 2 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru