Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48308
ИКТ 4704
Организации 3195
Ведомства 1139
Ассоциации 332
Технологии 2055
Системы 11148
Персоны 15611
Местоположение 996
Статьи 677
Пресса 487
ИАА 401
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 643
Мероприятия 562

Сбербанк
Афиша ИД
Афиша.ру
Afisha.ru

Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru


30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
15.05.2020 Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 2
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 2
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 3
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 2
05.02.2019 Экс-издатель «Медузы» назначен менеджером международных проектов «Яндекса» 1
26.11.2015 «Норбит» представила решение для медиакомпаний на базе Microsoft Dynamics CRM 1
08.07.2015 «Афиша-Рестораны» запустила решение для автоматизации рабочего места хостес 1
05.03.2015 Жители Москвы смогут получать госуслуги через Rambler 1
22.04.2013 Объявлен открытый конкурс на новый дизайн московского портала госуслуг 1
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ 2
18.08.2010 Mail.Ru запустил новый интерфейс почты 1
02.08.2010 Mail.Ru разработала новый интерфейс своей почты 1
19.04.2010 Mail.Ru открывает свой API для сторонних сайтов 1
11.11.2009 «Рамблер» уходит с Лондонской биржи 1
14.08.2009 Samsung S8000 Jet: сенсорные технологии реактивного века 1
17.06.2009 «М.Видео» приступила к продажам мобильных телефонов с тач-скрином от Samsung 1
02.06.2009 ЖЖ скрестили с MSN 1
27.11.2008 Е-билеты в кино: микрореволюция в России 1
06.11.2008 IMHO VI будет продавать рекламу на портале «Афиши» 2
26.09.2008 Группа «Ляпис Трубецкой» выложила свой новый альбом в Сеть 1
03.12.2007 Русские купили ЖЖ целиком 1
03.07.2007 Google запустил рекламу GMail в Рунете 1
05.06.2007 Google капитулировал в России 1
02.04.2007 Совет директоров IFC одобрил выделение "Проф-Медиа" кредита на $50 млн. 1
22.01.2007 IMHO VI заключил эксклюзивный контракт с MTV.ru 1
26.12.2006 Рунет оценят по-новому 1
01.11.2006 Потанин будет искать «Рамблером» 1
27.10.2006 Рунет попытались оценить по возможностям 1
18.10.2006 Осень 2006: венчурный ИКТ-урожай 1
13.07.2006 Доход участников сети "Бегун" превысил 1,5 млн в месяц 1
27.02.2003 Afisha.ru запустила петербургскую версию своего сайта 2
26.12.2002 Сайт Afisha.ru подвергся хакерской атаке 1

Публикаций - 49, упоминаний - 62

Сбербанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 750 22
Yandex - Яндекс 4439 15
VK - Mail.ru Group 2770 12
Rambler Media 111 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1727 4
Meta - Facebook 3969 4
Google LLC 8947 3
Nginx - Энджайникс 100 2
F5 Networks 101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 2
Twitter 2209 2
Акадо Телеком - Комкор 745 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 1
Yandex Go - Yango 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 1
Ланит - Норбит - Norbit 260 1
Turkcell 309 1
Microsoft Corporation 20288 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 1
Цифра ГК 132 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2233 1
Nokia Corporation 5012 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 1
Samsung Electronics 8405 1
Цифровые активы 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 12
Okko - Онлайн-кинотеатр 124 8
Era Capital 12 8
A&NN 14 8
Формула Кино - Синема Парк 24 5
A&NN Investments 5 4
Интеррос 22 3
Национальный банк Траст 109 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
Lynwood Investments 6 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 1
О2О Delivery club 153 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 76 1
Ситимобил - Служба такси 116 1
Азбука-Аттикус 4 1
О2О Холдинг 43 1
Central Partnership - Централ Партнершип 28 1
First Merchantile Capital 1 1
Orion Capital 4 1
КБ Стрелка 3 1
Авторамблер 6 1
Nike 135 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 100 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Авто.ру - Auto.ru 72 1
Ингосстрах СПАО 269 1
OMD OM Group 15 1
eBay Inc 1516 1
HeadHunter Group - HH Group 370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Открытие ФК 553 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 262 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1107 2
Правительство РФ 2467 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 183 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
Website - Вебсайт 275 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1571 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 707 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 217 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 728 1
Google Android-приложения и разработчики 239 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 10
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 4
Rambler Касса 13 4
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Google Android 10807 2
Myspace - социальная сеть 600 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
ICQ 777 1
Microsoft Dynamics CRM 485 1
LiveInternet - блог-платформа 143 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 1
Google YouTube - Видеохостинг 2061 1
Rambler Price.ru 42 1
Microsoft Windows Live 191 1
Flickr - Фотохостинг 224 1
Yaani - браузер 2 1
Apple iPhone 3 383 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 177 1
МТС Афиша 2 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Google Gmail 746 1
VK - Mail.ru Одноклассники 944 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Symbian OS 1216 1
Яндекс.Афиша 28 1
СПАРК-Интерфакс 111 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 865 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 295 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 258 1
Яндекс.Маркет 450 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 502 1
Apple iOS 5791 1
Мамут Александр 126 15
Лапшина Екатерина 12 6
Потанин Владимир 30 5
Абрамян Рафаэль 10 4
Носик Антон 88 3
Хасис Лев 97 3
Коновалов Максим 15 2
Кочетков Владислав 222 2
Гришин Дмитрий 174 2
Греф Герман 330 2
Сысоев Игорь 34 2
Лопатинский Юрий 2 2
Соколов Александр 32 2
Усманов Алишер 247 1
Добродеев Борис 83 1
Куприянов Алексей 8 1
Ветров Юрий 7 1
Тимченко Галина 1 1
Зайцева Анна 63 1
Красильщик Илья 2 1
Кудряшев Антон 27 1
Тадевосян Максим 2 1
Себрант Андрей 19 1
Басов Алексей 114 1
Завьялова Татьяна 2 1
Смирнов Александр 46 1
Делицын Леонид 107 1
Волож Аркадий 206 1
Собянин Сергей 213 1
Ванин Андрей 8 1
Барская Ольга 1 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Леонтьев Денис 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
Кипр - Республика 318 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 2
Финляндия - Хельсинки 219 1
Португалия - Португальская Республика 575 1
Германия - Берлин 503 1
Литва - Литовская Республика 464 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 692 1
Израиль 1288 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 712 1
Финляндия - Финляндская Республика 1396 1
Германия - Федеративная Республика 6766 1
Франция - Французская Республика 4069 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1072 1
Испания - Каталония - Барселона 635 1
Украина 5153 1
Великобритания - Лондон 1598 1
Нидерланды - Амстердам 452 1
США - Нью-Йорк 2309 1
Европа Восточная 2685 1
Беларусь - Белоруссия 2933 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 1
Чехия - Чешская Республика 879 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 1
Польша - Республика 1287 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 1
Транспорт 65 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 19
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 10
Чемпионат.com - Championat.com 19 9
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 4
Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 62 2
Коммерсантъ - Издательский дом 727 2
Авторадио 11 2
Секрет фирмы 28 2
Афиша-Мир 1 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 20 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Медуза - Meduza 19 1
РИА Новости 703 1
Комсомольская Правда - Газета 32 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Ведомости 264 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 40 1
Чемпионат Италии по футболу 6 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 162 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021