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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк страхование
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 96
Сбербанк страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петров Михаил 88 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Гребельный Антон 14 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 12 9
|Тетерина Элла 13 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Беляев Владислав 65 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Алымова Наталья 6 3
|Соомре Катрин 4 3
|Слизень Виталий 143 3
|Попов Дмитрий 19 2
|Коломенцева Екатерина 3 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Фисенко Лев 10 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
|Титчева Мария 1 1
|Jow Mark - Джо Марк 1 1
|Широкий Денис 19 1
|Петрановская Людмила 1 1
|Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Шмелев Павел 12 1
|Попов Сергей 72 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Греф Герман 205 1
|Новиков Владимир 7 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Варов Константин 24 1
|Вышлов Андрей 20 1
|Леоненко Алексей 2 1
|Александров Василий 1 1
|Гурджиян Руслан 17 1
|Швецов Денис 11 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 9
|Эксперт ГК 13 9
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Из рук в руки - irr.ru 25 1
|CNews Analytics 1991 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
|САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru