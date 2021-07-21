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Сбербанк страхование


21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 3
20.07.2021 В «Сбере» теперь можно застраховать квартиру или дачу по подписке 2
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза 4
17.02.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ 1
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско 2
05.11.2020 Сбербанк оцифровал документооборот с клиентами по корпоративному страхованию 3
09.10.2020 «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла» 4
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 2
20.08.2020 Сбербанк запустил страховку вещей по фотографии 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 3
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1
07.04.2020 «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания 5
27.03.2020 «Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан 2
14.02.2020 «Сбербанк страхование» вчетверо сократило срок урегулирования убытков благодаря мобильному приложению 3
01.08.2019 Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом 3
28.06.2019 Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов 3
20.06.2019 Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование» 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 7
27.09.2018 Сбербанк добавил медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни 2
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
26.03.2018 РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни» 2
16.02.2018 Commvault представила в Москве HyperScale Appliance и HyperScale Software 1
18.10.2017 «Информзащита» и Oz Forensics будут бороться с мошенничеством в сфере цифровых документов 1
02.10.2017 Сбербанк выпустил коробочную страховку от DDoS-атак и вирусов-шифровальщиков 1
01.11.2016 Дозвониться в контакт-центры страховщиков можно за 20 секунд 1
18.07.2016 Российские работодатели готовы отдать предпочтение лучшим ловцам покемонов 1
18.07.2016 Сбербанк поможет поймать покемонов и предоставит страховку игрокам Pokemon Go 2
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. 1
24.06.2016 Выручка Inoventica за 2015 г. выросла на 13% 1
08.02.2016 В Казани открыт первый центр продаж и обслуживания «Ростелекома» нового поколения 1

Публикаций - 47, упоминаний - 96

Сбербанк страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Robokassa - Робокасса 44 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 5
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 5
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Барс груп 402 3
ЦБИ - Центр безопасности информации 15 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Naumen - Наумен 342 2
Астон консалтинг 7 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Diasoft - Диасофт 354 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Sony 2416 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Информзащита 423 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
ICL Services 51 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Oz Forensics - Media Forensic Software - Медиа Форензика 7 1
Золотая Корона 281 1
РДТЕХ 159 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Прогноз 197 1
ParaType - ПараТайп 6 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
SAP SE 3220 1
Commvault 148 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 10
Ингосстрах СПАО 210 10
Черкизово ГК 73 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Комус 25 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
Sanofi - Санофи 33 9
Инвар - Invar 10 9
Водоканал МУП 10 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
ITM Group 12 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Русагро Группа Компаний 139 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 6
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
СберАвто 18 2
Сбербанк Страховой брокер 1 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Тинькофф страхование 19 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Щука - дизайн-студия 6 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
ВТБ Страхование 52 1
Интер РАО ПАО 159 1
Qiwi 783 1
Металлинвестбанк 39 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
СберЛогистика 42 1
О2О Холдинг 43 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 153 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 42 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Inoventica invGUARD 14 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
Pokémon Go 45 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Prognoz Platform 74 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
TmaxSoft Tibero 40 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 1
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 1
Hyundai Solaris 9 1
Сбербанк - SberPortal 15 1
IBM DB2 151 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Naumen Service Desk 103 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
СберФуд - SberFood 17 1
Microsoft SQL Server 798 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Microsoft Skype 1477 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Петров Михаил 88 9
Четвернин Алексей 651 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Гребельный Антон 14 9
Гурко Денис 11 9
Лоевский Илья 12 9
Тетерина Элла 13 9
Шевченко Владимир 135 9
Беляев Владислав 65 9
Осоченко Евгений 7 5
Алымова Наталья 6 3
Соомре Катрин 4 3
Слизень Виталий 143 3
Попов Дмитрий 19 2
Коломенцева Екатерина 3 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Фисенко Лев 10 1
Черешнев Михаил 10 1
Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
Титчева Мария 1 1
Jow Mark - Джо Марк 1 1
Широкий Денис 19 1
Петрановская Людмила 1 1
Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
Бутяйкин Павел 1 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Шмелев Павел 12 1
Попов Сергей 72 1
Розин Дмитрий 1 1
Греф Герман 205 1
Новиков Владимир 7 1
Кириллов Михаил 15 1
Варов Константин 24 1
Вышлов Андрей 20 1
Леоненко Алексей 2 1
Александров Василий 1 1
Гурджиян Руслан 17 1
Швецов Денис 11 1
Рубин Дмитрий 39 1
Мамонтов Игорь 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - Ростовская область 864 1
Европа 3788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Новая Зеландия 293 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Южная Корея - Республика 1466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 9
Страховой брокер 13 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 4
ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 5 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
НСЖ - накопительное страхование жизни 2 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 9
Эксперт ГК 13 9
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
CNews Analytics 1991 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Commvault TechTable 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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