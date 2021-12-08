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Сбербанк ЮMoney
ЮKassa
Яндекс.Касса
ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.
Сбербанк ЮMoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 4
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 3
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Коробкина Оксана 18 13
|Магомедов Александр 10 8
|Глазачев Иван 25 5
|Горелова Юлия 5 5
|Носова Юлия 12 4
|Паршиков Сергей 10 3
|Сюй Виктор 29 3
|Попов Анатолий 98 2
|Куроптев Александр 2 2
|Попов Алексей 329 2
|Шалина Мария 13 2
|Иванченко Евгений 15 1
|Фомичёв Руслан 1 1
|Кондратюк Андрей 1 1
|Царевская Наталья 10 1
|Назаров Илья 3 1
|Соколов Илья 2 1
|Ласкова Екатерина 1 1
|Кармишин Дмитрий 2 1
|Крутов Дмитрий 7 1
|Емельченков Сергей 86 1
|Попков Сергей 8 1
|Очеретин Сергей 3 1
|Синельников Евгений 5 1
|Топунов Юрий 5 1
|Грачева Мария 9 1
|Полозов Дмитрий 1 1
|Бударин Андрей 9 1
|Hu Jeff - Ху Джефф 1 1
|Пецюха Артем 5 1
|Лыков Денис 1 1
|Степанов Роман 3 1
|Петров Николай 3 1
|Логунов Александр 3 1
|Царевская-Дякина Наталья 7 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Ли Лео 5 1
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
|Коропов Игорь 3 1
|Царев Кирилл 13 1
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
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