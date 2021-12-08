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Сбербанк ЮMoney
ЮKassa
Яндекс.Касса


ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.


08.12.2021 «ЮKassa» подключает интернет-магазины к SberPay
23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay
30.06.2021 ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
12.08.2020 К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу»
04.08.2020 «Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard
16.06.2020 Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу
02.06.2020 Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней
22.05.2020 «Яндекс.Касса» создала сервис для платформ
13.05.2020 «Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках
12.05.2020 «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» помогут бизнесу с доставкой и оплатой заказов на месте
10.04.2020 «Яндекс.Касса» снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий
09.04.2020 «Яндекс.Касса» поможет бизнесу снизить число отклоненных платежей с карт клиентов
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков
12.02.2020 Исследование «Яндекс.кассы»: бесконтактные платежи увеличивают средний чек
11.02.2020 «Яндекс.касса» и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям
03.10.2019 «Яндекс.Касса» и «Нетология»: рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%
23.08.2019 «Яндекс.касса» подскажет предпринимателям, как принимать онлайн-платежи
08.08.2019 «Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение
01.08.2019 «Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса
18.07.2019 В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу»
12.07.2019 «Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу»
25.06.2019 «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу»
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы
21.11.2018 «Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay
25.10.2018 «Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса
16.10.2018 Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили моментальные онлайн-платежи для бизнеса
16.02.2018 «Яндекс.Касса» стала первым платежным партнером «1С»
07.02.2018 «Яндекс.Касса» упростила управление продажами
16.01.2018 «Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки»
24.11.2017 «Яндекс.Касса» перешла на новую технологическую платформу
16.06.2017 «Яндекс.Касса» позволит использовать Viber для оплаты счетов
01.06.2017 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ
10.01.2017 «Яндекс.Касса» научилась принимать онлайн-платежи через «1С»
14.12.2016 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам выставлять счета через retailCRM

Публикаций - 98, упоминаний - 255

Сбербанк ЮMoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4571 64
Webmoney 476 8
Robokassa - Робокасса 44 8
1С-Битрикс - Bitrix 416 7
АТОЛ ГК 179 7
Telegram Group 741 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 5
5025 4
RetailCRM 22 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 4
LeEco - LeTV 50 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
Nethouse 13 3
NetCAT - НетКэт 38 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 3
Samsung Electronics 8945 3
PayPal 615 3
Google LLC 9430 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 2
Смартфин - 2can&ibox 43 2
Payture 11 2
Штрих-М 39 2
Нетология - Netology 32 2
Admitad 11 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 2
VK - Mail.ru Group 2810 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2232 2
Эвотор - Evotor 116 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 78 2
Apple Inc - Эппл Рус 10114 2
InSales 40 1
МойСклад - Логнекс 92 1
Virgin Group 88 1
RBK Money 75 1
RDC Group - Mobilidi 22 1
Цифровые активы 12 1
Huawei 2995 1
Инкотекс 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 39
Visa International 1640 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 8
Qiwi 790 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 559 7
Альфа-Банк 1331 6
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 50 5
ПСБ - Промсвязьбанк 636 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 4
ВТБ Страхование 55 3
Lamoda 87 3
Евросеть 1342 3
Avito - Авито 190 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 3
Мострансавто 61 3
Renault - Рено Россия 124 2
Русский стандарт Банк 344 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 2
Спортмастер 132 2
AliExpress 292 2
ВТБ24 622 2
Связной ГК 1084 2
Почта России ПАО 1778 2
YouDo 30 2
Северсталь ПАО 262 2
CyberPlat - КиберПлат 336 2
Diners Club International - платёжная система 77 1
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
Sollers - Соллерс 18 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Papa John’s - Папа Джонс 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2351 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 1
Президент Российской Федерации 1725 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 117 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Районный суд Москвы 147 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 8
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 770 4
e-Commerce - Электронная коммерция 379 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 101 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10100 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 18 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 27 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 44 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 16 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 67 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 74 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2516 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 747 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 1
Process Mining - Процессная аналитика 65 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 567 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 475 1
Умные платформы 577 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12322 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 60
Google Android 11663 9
Apple Pay 405 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 8
Google Pay - Google Android Pay 316 8
Apple iOS 6223 8
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 175 7
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
Яндекс.Маркет 461 4
Simtech CS-Cart 13 4
Rakuten Viber 462 4
Apple - App Store 2354 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 3
Microsoft Windows Phone OS 1521 3
UMI.CMS 54 3
Стрелка - Транспортная карта 125 3
Google Play - Google Store - Android Market 2636 3
WeChat - Мессенджер 98 2
WeChat Pay 15 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 39 2
1С:CRM 40 2
MasterCard MasterPass 29 2
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 13 2
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 2
PayOnline - электронная платёжная система 52 2
Сбербанк - SberPay 22 2
Мой агент - Сервис онлайн бронирования 2 2
Microsoft Windows 10 10116 2
WhatsApp Messenger 693 2
WordPress 187 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 70 1
VK - Mail.ru Одноклассники 975 1
Модульбанк - Модулькасса 15 1
Альфа-Мобайл 67 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Symbian OS 1387 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 13 1
Коробкина Оксана 18 13
Магомедов Александр 10 8
Глазачев Иван 25 5
Горелова Юлия 5 5
Носова Юлия 12 4
Паршиков Сергей 10 3
Сюй Виктор 29 3
Попов Анатолий 98 2
Куроптев Александр 2 2
Попов Алексей 329 2
Шалина Мария 13 2
Иванченко Евгений 15 1
Фомичёв Руслан 1 1
Кондратюк Андрей 1 1
Царевская Наталья 10 1
Назаров Илья 3 1
Соколов Илья 2 1
Ласкова Екатерина 1 1
Кармишин Дмитрий 2 1
Крутов Дмитрий 7 1
Емельченков Сергей 86 1
Попков Сергей 8 1
Очеретин Сергей 3 1
Синельников Евгений 5 1
Топунов Юрий 5 1
Грачева Мария 9 1
Полозов Дмитрий 1 1
Бударин Андрей 9 1
Hu Jeff - Ху Джефф 1 1
Пецюха Артем 5 1
Лыков Денис 1 1
Степанов Роман 3 1
Петров Николай 3 1
Логунов Александр 3 1
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Дегтярев Алексей 54 1
Ли Лео 5 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
Коропов Игорь 3 1
Царев Кирилл 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 4
Латвия - Латвийская Республика 652 4
Казахстан - Республика 4135 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 3
Армения - Республика 1045 3
Грузия 1032 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 3
Молдавия - Республика Молдова 645 2
Испания - Королевство 2520 2
Европа Восточная 2814 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 1
Чехия - Чешская Республика 976 1
Китай - Тайвань 1556 1
Индонезия - Республика 771 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 1
Малайзия - Куала-Лумпур 48 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Малайзия 739 1
Румыния 547 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Таджикистан - Республика 712 1
Новая Зеландия 583 1
Бахрейн - Королевство 106 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 1
Оман Султанат 85 1
Австралия - Австралийский Союз 2654 1
Европа 7259 1
Беларусь - Белоруссия 3205 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 987 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 1
Индия - Республика 4080 1
Франция - Французская Республика 4927 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Русский язык 1655 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Чемпионат.com - Championat.com 19 1
Пикабу 6 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
CNews TV 476 1
Data Insight - Исследовательское агентство 79 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 4 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 2
GfK Rus - ГФК-Русь 173 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
Gartner 3188 1
Nielsen Holdings 288 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
CNews AWARDS - награда 334 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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