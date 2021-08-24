Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк ЮMoney
ЮМани НКО
ранее Яндекс.Деньги
Публикаций - 584, упоминаний - 1097
Сбербанк ЮMoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 206 23
|Завалишина Евгения 24 17
|Савченко Алла 15 15
|Глазачев Иван 25 11
|Магомедов Александр 10 10
|Ким Борис 72 10
|Путин Владимир 2437 9
|Коробкина Оксана 18 9
|Хайтина Наталья 13 9
|Греф Герман 342 9
|Попов Алексей 329 8
|Хасис Лев 98 8
|Грачева Мария 9 7
|Мамут Александр 126 6
|Худавердян Тигран 67 6
|Мелкумова Ася 15 5
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Шульгин Александр 18 4
|Дарахвелидзе Петр 14 4
|Евтеев Виктор 5 4
|Сюй Виктор 29 4
|Шадаев Максут 416 4
|Торбахов Александр 54 3
|Навальный Алексей 60 3
|Аксаков Анатолий 102 3
|Абрамков Александр 31 3
|Гришин Дмитрий 180 3
|Мацоцкий Сергей 166 3
|Тиньков Олег 39 3
|Паршиков Сергей 10 3
|Козырев Алексей 274 3
|Горелова Юлия 5 3
|Достов Виктор 22 3
|Фролов Александр 30 3
|Мозголин Кирилл 3 3
|Островский Святослав 43 3
|Абрамович Роман 31 3
|Артамонова Анна 177 3
|Полехина Диана 6 3
|Наумов Виктор 124 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru