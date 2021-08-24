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Сбербанк ЮMoney
ЮМани НКО
ранее Яндекс.Деньги

Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги


24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых
21.07.2021 «Юmoney» запустил сервис для самозанятных «Юself»
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей
08.06.2021 ЮMoney запустили идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID»
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney»
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»
09.03.2021 «Юmoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney»
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России»
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»
07.07.2020 «Яндекс.Деньги» ускорили идентификацию через Сбербанк
26.06.2020 «Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича
02.06.2020 Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги»
25.03.2020 «Яндекс.деньги» запустили игру с кэшбэком до 100%
20.03.2020 «Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram
20.01.2020 «Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств
17.01.2020 «Яндекс.деньги» подключились к Системе быстрых платежей
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД
26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV
19.11.2019 «Яндекс.Деньги» выпустили игру в формате чат-квеста
04.10.2019 «Яндекс.деньги» разрешат пользователям выбирать размер кэшбека
17.09.2019 Яндекс.Деньги упрощают идентификацию
14.08.2019 Поддержка «Яндекс.Денег» появились в мессенджере WhatsApp
17.07.2019 «Яндекс.Деньги» расширили мультивалютные возможности
16.07.2019 Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей
03.07.2019 «Яндекс.деньги» помогут накопить бонусные баллы на конкретную цель
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер»
28.03.2019 «Яндекс.Деньги» стали мультивалютным сервисом
25.03.2019 Кошелек в «Яндекс.Деньгах» поддерживает идентификацию в «Юнистрим»
20.03.2019 «Яндекс.деньги» начали продавать билеты в кино
22.02.2019 Исследование «Яндекс.денег»: число онлайн-переводов в России выросло в полтора раза
16.01.2019 В «Связном» можно оформить «Я.Кард» от «Яндекс.Деньги»
30.11.2018 Аналитики «Яндекс.Денег»: россияне стали активнее платить налоги

Публикаций - 584, упоминаний - 1097

Сбербанк ЮMoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4552 300
Webmoney 476 143
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 39
PayPal 615 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 31
VK - Mail.ru Group 2809 30
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 29
Meta - Facebook 4119 23
Microsoft Corporation 20985 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 18
RBK Money 75 17
Google LLC 9412 17
Samsung Electronics 8937 17
Rambler Group - Рамблер ГК 757 15
Apple Inc - Эппл Рус 10099 13
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 10
Telegram Group 737 9
Robokassa - Робокасса 44 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3742 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 7
Nokia Corporation 5234 7
5017 7
Softkey - Софткей 143 7
Amazon Inc - Amazon.com 2520 7
1С-Битрикс 389 5
Ситилинк - Citilink 224 5
Xiaomi 974 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 614 5
Dr.Web - Доктор Веб 1141 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 4
LG Electronics 3118 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
Merlion - Мерлион 338 4
Intel Corporation 10785 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 4
Stripe 19 4
Yahoo! 3468 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 292 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 144
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 94
Qiwi 789 92
Visa International 1640 82
Альфа-Банк 1327 42
Евросеть 1342 41
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 36
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 32
Связной ГК 1083 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 556 28
Почта России ПАО 1773 22
Яндекс.Такси 280 20
ВТБ24 622 19
Русский стандарт Банк 344 19
ПСБ - Промсвязьбанк 636 19
CyberPlat - КиберПлат 329 18
Assist - Ассист 159 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 16
Мострансавто 61 15
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 15
American Express 302 14
УЭК - Универсальная электронная карта 523 13
Diners Club International - платёжная система 77 12
JCB International 134 12
Открытие ФК 566 11
МТС банк 267 10
Юнистрим - Unistream 169 10
Рапида НКО - платежные система 137 10
eBay Inc 1560 9
МКБ - Московский кредитный банк 284 8
Яндекс.Еда 98 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 8
Ситимобил - Служба такси 122 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 8
О2О Delivery club 161 8
Бинбанк 189 8
Точка 140 7
AliExpress 290 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 32
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 5
Правительство Московской области 62 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 4
Президент Российской Федерации 1718 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
Районный суд Москвы 147 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 51 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 43 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
АФТ - Ассоциация Финтех 84 2
Единая Россия - Политическая партия 218 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Лига стримеров 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ЛДПР 97 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 31
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 974 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 11
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1269 11
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 10
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 759 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 564 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1068 5
e-Commerce - Электронная коммерция 379 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6275 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 4
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 4
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 18 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 4
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 4
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 3
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 3
Google Android 11645 72
ЮKassa - Яндекс.Касса 98 60
Apple iOS 6210 49
Apple Pay 404 36
Яндекс.Маркет 459 33
Google Pay - Google Android Pay 315 29
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 26
Samsung Pay 255 26
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 21
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 18
Microsoft Skype 1879 17
Microsoft Windows Phone OS 1521 17
Стрелка - Транспортная карта 125 16
Google Play - Google Store - Android Market 2633 15
Microsoft Windows 10 10098 14
Apple - App Store 2352 13
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 12
MasterCard Maestro 134 12
Qiwi Кошелек 154 11
Webmoney Transfer 147 10
VK - Mail.ru Одноклассники 972 10
Wallet One - Единый кошелек 51 9
Яндекс.Карты и Транспорт 308 9
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 9
Visa Electron 62 9
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 62 8
PayOnline - электронная платёжная система 52 8
Яндекс.Навигатор 112 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1361 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 6
Яндекс.Почта 94 6
Samsung Galaxy Gear 115 6
Яндекс.Плюс 46 6
Яндекс.Директ 98 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 260 6
Apple iTunes Store 1032 5
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Ким Борис 72 10
Путин Владимир 2437 9
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Греф Герман 342 9
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Хасис Лев 98 8
Грачева Мария 9 7
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Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 92
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 47
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ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 6
Cashback - Кэшбэк 37 6
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1228 5
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