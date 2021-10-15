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Сбербанк ДомКлик
DomClick
Центра недвижимости Сбербанка


15.10.2021 «Домклик» Сбербанка предложил партнёрам бесшовную интеграцию 2
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России 1
20.05.2021 «Домклик» запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке 3
07.04.2021 Сбербанк: в пандемию количество сделок онлайн-ипотеки выросло более чем в два раза 2
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
15.10.2020 Договоры купли-продажи недвижимости «Домклик» защитили QR-кодом 1
01.10.2020 «Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости 4
08.09.2020 «Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости 4
20.05.2020 Сервис по выбору и приобретению жилья «Домклик» интегрирован с порталом госуслуг 1
12.05.2020 Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при онлайн-регистрации сделок 3
29.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
28.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
14.04.2020 Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
22.01.2020 «Домклик» запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России 1
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров 1
10.12.2019 Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода 1
29.10.2019 «Домклик» Сбербанка запустил сервис подбора квартир в новостройках 2
22.10.2019 «Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке» 2
07.10.2019 Сбербанк запустил онлайн-оформление ипотеки без трудовой книжки 4
02.10.2019 Сбербанк реализовал возможность оформления ипотеки через мобильный банк 1
10.09.2019 Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн 1
29.04.2019 «Домклик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay 3
19.04.2019 «ДомКлик» Сбербанка расширил каталог предложений коммерческой и нежилой недвижимостью 3
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 2
09.04.2019 Сервис «Домклик» научился искать квартиры рядом с метро 3
25.02.2019 Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков 1
05.02.2019 «А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal 1
18.12.2018 «ДомКлик от Сбербанка» добавил возможность размещать объявления о сдаче в аренду жилой недвижимости 4
24.08.2018 Росреестр зарегистрировал первую электронную закладную по ипотеке Сбербанка 1
24.08.2018 Зарегистрирована первая электронная закладная по ипотеке Сбербанка 1
02.07.2018 Сбербанк оформил первую электронную закладную 1
08.06.2018 Сбербанк открыл свой сайт по продаже квартир всем желающим 1
05.04.2018 «Домклик» запустил телефонию с искусственным интеллектом 3
29.03.2018 Сервисом «ДомКлик» воспользовалось более миллиона человек 1
19.03.2018 Сбербанк открыл регистрацию покупок и продаж гаражей онлайн 1
19.03.2018 Сбербанк запустил услугу по электронной регистрации нежилых помещений 1
06.12.2017 Сбербанк расширил деятельность мобильного виртуального оператора 1
24.01.2017 Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 70

Сбербанк ДомКлик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Yandex - Яндекс 4103 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Сбербанк Телеком 18 2
Элемент ГК - Elementec 49 1
3779 1
МаксимаТелеком 102 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
Нетология - Netology 30 1
Цифровые активы 11 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Мобильное электронное образование 12 1
Эвотор - Evotor 105 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Intel Corporation 4204 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ОТР 135 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Telegram Group 702 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP SE 3220 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 38
СберАвто 18 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
О2О Delivery club 153 2
Legenda Intelligent Development 3 2
AliExpress 275 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
YouDo 27 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
А101 Группа Компаний 30 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Яндекс.Такси 271 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
Открытые данные - Open data 57 1
Website - Вебсайт 118 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Яндекс.Новости 29 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Combo 14 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Яндекс.Едадил 13 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
Практика Успеха SmartDeal 12 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Сбербанк Business Travel 3 1
VK Connect 20 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Drom.ru 7 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
Архивный фонд РФ 11 1
VK Donut 6 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Сберкорус Сфера курьер 12 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple iPad 3263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Office 1950 1
Apple Mac 1461 1
Apple - App Store 2198 1
Васев Николай 26 24
Хасис Лев 96 2
Абрамченко Виктория 15 2
Гурджиян Руслан 17 2
Мяков Алексей 7 1
Шадаев Максут 384 1
Зыков Павел 1 1
Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
Малежин Максим 3 1
Алексеева Марина 11 1
Зарубинский Игорь 3 1
Вершков Сергей 5 1
Зингер Анатолий 3 1
Зыков Владимир 2 1
Комаров Алексей 6 1
Рафаловский Давид 20 1
Боим Анна 10 1
Климарев Михаил 46 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Краснодарский край 918 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Образование в России 343 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
Medsite.ru 1 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Rusbiathlon.ru 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Врачи РФ 1 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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