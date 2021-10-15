Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк ДомКлик
DomClick
Центра недвижимости Сбербанка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 70
Сбербанк ДомКлик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васев Николай 26 24
|Хасис Лев 96 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Гурджиян Руслан 17 2
|Мяков Алексей 7 1
|Шадаев Максут 384 1
|Зыков Павел 1 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 1
|Малежин Максим 3 1
|Алексеева Марина 11 1
|Зарубинский Игорь 3 1
|Вершков Сергей 5 1
|Зингер Анатолий 3 1
|Зыков Владимир 2 1
|Комаров Алексей 6 1
|Рафаловский Давид 20 1
|Боим Анна 10 1
|Климарев Михаил 46 1
|Кирсанова Светлана 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769963, в очереди разбора - 673645.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769963, в очереди разбора - 673645.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru