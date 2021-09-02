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СберЛогистика


02.09.2021 Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 2
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 1
21.04.2021 Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку 2
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
25.03.2021 «Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика» 6
23.03.2021 «Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов 1
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 2
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 3
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
12.08.2020 К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу» 4
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 3
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 2
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
23.07.2020 «Ситимобил» увеличил оборот во II квартале в 1,8 раз до 7,6 млрд рублей 1
17.06.2020 «Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы 2
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 1
26.05.2020 AliExpress Россия и «Сберлогистика» вводят новые способы доставки заказов 4
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 3
13.05.2020 Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии 1
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики» 7
10.04.2020 «Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки 2
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы 2
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 7
18.03.2020 Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений 1
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет 2
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 4
16.12.2019 «Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве 5
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» 1
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io 4
13.11.2019 Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне 1

Публикаций - 42, упоминаний - 92

СберЛогистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 10
VK - Mail.ru Group 2487 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Media.Work 3 3
Superdesigners 3 3
ParaType - ПараТайп 6 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Merlion - Мерлион 275 3
Цифровая Платформа 34 2
SAP SE 3220 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Microsoft Corporation 11168 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Harman Kardon 167 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Цифровые активы 11 1
Google LLC 7177 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Alibaba Group 298 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 37
О2О Delivery club 153 7
Ситимобил - Служба такси 113 6
СберЗдоровье - DocDoc 37 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 4
Щука - дизайн-студия 6 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
Landor&Fitch 3 3
СберАвто 18 3
RTP Global 7 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
Сбер Еаптека 8 2
О2О Холдинг 43 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 2
Р-Фарм 20 2
AliExpress 275 2
Почта России ПАО 1579 2
Альфа-Банк 1127 2
Яндекс.Такси 271 2
Яндекс.Еда 93 2
R-Pharm Overseas 1 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
KupiVip 75 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
FARШ 4 1
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Сбербанк Страховой брокер 1 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Wildberries 128 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство РФ 2208 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 153 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 9
СберФуд - SberFood 17 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Яндекс.Маркет 439 4
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 2
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Apple Maps 28 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Сбербанк СберПрайм 14 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 2
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 1
Сбербанк - SberPortal 15 1
Beremnarabotu.ru 1 1
Legium - Легиум 4 1
Сбербанк СберИндекс 1 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
Okko Smart Box 6 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Apple Pay 385 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Малышев Сергей 46 15
Греф Герман 205 5
Сысоев Александр 18 3
Хасис Лев 96 3
Тынкован Александр 48 3
Трапезников Александр 2 2
Путин Владимир 1828 2
Богуславский Леонид 25 2
Шкипин Виктор 11 2
Малько Павел 3 2
Круглов Алексей 18 2
Буздалин Антон 4 2
Горяйнов Андрей 44 2
Карчев Олег 13 1
Мангутов Владислав 11 1
Курмангужин Асан 5 1
Шаповалов Вадим 2 1
Абрамов Алексей 27 1
Репик Алексей 4 1
Зайцева Мария 3 1
Шулев Алексей 1 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Зарубинский Игорь 3 1
Магидей Наталья 1 1
Михайлов Иван 10 1
Хаустов Иван 1 1
Якушкин Евгений 3 1
Бедарев Виталий 15 1
Сатановская Ольга 4 1
Трифонов Александр 1 1
Левашов Александр 88 1
Крейнин Владислав 10 1
Варламов Кирилл 33 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Круглов Константин 21 1
Гришаков Максим 27 1
Шадаев Максут 384 1
Волож Аркадий 181 1
Иващенко Вячеслав 11 1
Лоевская Анна 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 6
Россия - Владивосток 866 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - Воронеж 693 3
Россия - Ярославль 407 3
Россия - Уфа 648 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - Пермь 743 2
Россия - Липецк 260 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Краснодар 1041 2
Россия - Челябинск 777 2
Кипр - Республика 248 2
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - Рязань 356 2
Россия - Иркутск 471 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Волгоград 545 2
Россия - Омск 632 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - Красноярск 853 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Кострома 139 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Торговля розничная 77 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Бизнес-акселератор 31 1
Forbes - Форбс 442 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
The Bell - Издание 34 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
500 Startups 23 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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