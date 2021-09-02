Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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СберЛогистика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 92
СберЛогистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4103 10
|VK - Mail.ru Group 2487 7
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
|Media.Work 3 3
|Superdesigners 3 3
|ParaType - ПараТайп 6 3
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
|Merlion - Мерлион 275 3
|Цифровая Платформа 34 2
|SAP SE 3220 2
|TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
|SAP CIS - САП СНГ 757 2
|СберДевайсы - SberDevices 47 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Harman Kardon 167 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Цифровые активы 11 1
|Google LLC 7177 1
|PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
|Сбербанк Деловая среда 37 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Alibaba Group 298 1
|Малышев Сергей 46 15
|Греф Герман 205 5
|Сысоев Александр 18 3
|Хасис Лев 96 3
|Тынкован Александр 48 3
|Трапезников Александр 2 2
|Путин Владимир 1828 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Шкипин Виктор 11 2
|Малько Павел 3 2
|Круглов Алексей 18 2
|Буздалин Антон 4 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Карчев Олег 13 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Курмангужин Асан 5 1
|Шаповалов Вадим 2 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Репик Алексей 4 1
|Зайцева Мария 3 1
|Шулев Алексей 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Зарубинский Игорь 3 1
|Магидей Наталья 1 1
|Михайлов Иван 10 1
|Хаустов Иван 1 1
|Якушкин Евгений 3 1
|Бедарев Виталий 15 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Трифонов Александр 1 1
|Левашов Александр 88 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Круглов Константин 21 1
|Гришаков Максим 27 1
|Шадаев Максут 384 1
|Волож Аркадий 181 1
|Иващенко Вячеслав 11 1
|Лоевская Анна 14 1
|Forbes - Форбс 442 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
|The Bell - Издание 34 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769963, в очереди разбора - 673645.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru