СберЗдоровье - DocDoc

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СберЗдоровье
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Публикаций - 37, упоминаний - 77
СберЗдоровье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петрухин Дмитрий 17 13
|Греф Герман 205 4
|Хасис Лев 96 4
|Колбин Евгений 43 2
|Коломенцева Екатерина 3 2
|Домарев Дмитрий 3 2
|Рыскин Дмитрий 2 2
|Евтушенко Владислав 2 2
|Курцер Марк 3 2
|Шкипин Виктор 11 2
|Делицын Леонид 94 2
|Попов Анатолий 98 2
|Путин Владимир 1831 2
|Буздалин Антон 4 2
|Нагорнов Иван 6 1
|Соколов Михаил 26 1
|Остроухов Алексей 1 1
|Репик Алексей 4 1
|Хандогин Дмитрий 2 1
|Суханов Алексей 5 1
|Бедарев Виталий 15 1
|Зингер Анатолий 3 1
|Молчанов Сергей 10 1
|Зайдуллин Руслан 4 1
|Ахмина Наталия 1 1
|Копыток Андрей 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Бочаров Вячеслав 2 1
|Шадрин Артем 2 1
|Ворсина Мария 2 1
|Соомре Катрин 4 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Салихова Елена 3 1
|Шашкин Алексей 11 1
|Лоевская Анна 14 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Глазков Александр 57 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Forbes - Форбс 442 2
|The Bell - Издание 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Из рук в руки - irr.ru 25 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771534, в очереди разбора - 675216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771534, в очереди разбора - 675216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru