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СберЗдоровье
DocDoc

СберЗдоровье - DocDoc

09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 2
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину 2
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 3
15.07.2020 «Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ 2
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 2
17.06.2020 Сбербанк запустил многофункциональный сервис «Сберздоровье» 3
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 5
13.05.2020 Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии 3
14.04.2020 DocDoc организовал тестирование на коронавирус 4
06.04.2020 Сбербанк и DocDoc запустили бесплатный инфосервис для врачей по коронавирусу 3
24.03.2020 Сервис Docdoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России 5
24.03.2020 Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине 1
18.12.2019 Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса Docdoc 4
22.11.2019 Медицинский сервис Docdoc объявил о выходе на аптечный рынок 1
22.10.2019 «Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке» 2
21.10.2019 Пользователям продукции «Швабе» доступны бесплатные консультации врачей DocDoc 4
18.10.2019 Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг 1
04.10.2019 ГК «А101» и Сбербанк будут сотрудничать в сфере технологий «умного дома» 1
01.08.2019 Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом 1
04.07.2019 К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка 2
05.06.2019 Количество активных бизнес-карт Сбербанка превысило 650 тысяч. 1
05.06.2019 Сбербанк объявил о запуске первых на рынке цифровых бизнес-карт 2
26.03.2019 DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах» 3
21.12.2018 Mail.Ru Group запустила атрибуцию post-view офлайн-конверсий на основе CRM-данных 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
27.09.2018 Сбербанк добавил медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 3
13.03.2018 Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Мать и дитя» 2
24.01.2013 Портал по поиску врачей DocDoc запустил новый сервис «Диагностика» 2
05.12.2012 Портал DocDoc опубликовал 1,5 тыс. независимых отзывов о врачах Москвы 3

Публикаций - 37, упоминаний - 77

СберЗдоровье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
VK - Mail.ru Group 2490 5
Media.Work 3 3
Superdesigners 3 3
ParaType - ПараТайп 6 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Harman Kardon 167 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Цифровые активы 11 1
Dream Industries 8 1
H2O 7 1
Deloitte - Делойт 187 1
РТЛабс 145 1
Diasoft - Диасофт 357 1
Telegram Group 702 1
Directum - Директум 649 1
3799 1
SAP SE 3228 1
АФК Система ПАО 999 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 33
СберЛогистика 42 6
О2О Delivery club 153 4
СберАвто 18 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Сбербанк страхование 47 3
Щука - дизайн-студия 6 3
Landor&Fitch 3 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 2
Сбер Еаптека 8 2
Яндекс.Еда 93 2
Яндекс.Такси 271 2
Р-Фарм 20 2
Мать и дитя 16 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Совкомбанк Совесть 27 1
ВТБ24 583 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
Sony Music Entertainment 41 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Vostok New Ventures 9 1
Bookmate 19 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
WMG - Warner Music Group 71 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Вита - cеть аптек 3 1
Winter Capital 4 1
Guard Capital 2 1
Essedel Capital 2 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
МК Доктор рядом 2 1
Азбука-Аттикус 4 1
РОСНО СК 69 1
R-Pharm Overseas 1 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Сбербанк Страховой брокер 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Президент Российской Федерации 1443 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2209 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Счётная палата РФ 462 1
Правительство Москвы 653 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 154 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Big Data - Большие данные 1136 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
СберФуд - SberFood 17 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Android 10752 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 2
Сбербанк СберПрайм 14 2
Яндекс.Маркет 439 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple iOS 5742 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
SberCloud ML Space 13 1
Сбербанк СберИндекс 1 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
OneTwoTrip 30 1
Zvooq 31 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Здоровье 16 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 18 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Visa Digital Business 1 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
Сбербанк - SberPortal 15 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 1
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 1
MasterCard Digital Business 1 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Петрухин Дмитрий 17 13
Греф Герман 205 4
Хасис Лев 96 4
Колбин Евгений 43 2
Коломенцева Екатерина 3 2
Домарев Дмитрий 3 2
Рыскин Дмитрий 2 2
Евтушенко Владислав 2 2
Курцер Марк 3 2
Шкипин Виктор 11 2
Делицын Леонид 94 2
Попов Анатолий 98 2
Путин Владимир 1831 2
Буздалин Антон 4 2
Нагорнов Иван 6 1
Соколов Михаил 26 1
Остроухов Алексей 1 1
Репик Алексей 4 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Суханов Алексей 5 1
Бедарев Виталий 15 1
Зингер Анатолий 3 1
Молчанов Сергей 10 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Ахмина Наталия 1 1
Копыток Андрей 1 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Бочаров Вячеслав 2 1
Шадрин Артем 2 1
Ворсина Мария 2 1
Соомре Катрин 4 1
Ильчиев Михаил 1 1
Салихова Елена 3 1
Шашкин Алексей 11 1
Лоевская Анна 14 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Глазков Александр 57 1
Ананьева Татьяна 8 1
Ожгихин Иван 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - Ярославль 409 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Уфа 650 2
Россия - Воронеж 694 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Рязань 358 2
Россия - Кострома 140 2
Россия - Иваново 194 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Самарская область 568 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Иркутск 473 1
Россия - Белгород 247 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Тула 182 1
Россия - Орёл 219 1
Кипр - Республика 249 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - Барнаул 363 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Омск 636 1
Великобритания - Лондон 831 1
Россия - Тюмень 501 1
Россия - Тверь 331 1
Турция - Турецкая республика 957 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 2
Торговля розничная 77 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 348 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Forbes - Форбс 442 2
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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