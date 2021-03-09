СберЗдоровье - DocDoc

Как компании продают себя на рынке труда 1

SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 1

Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 2

Сбер предложил бизнесу телемедицину 2

Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1

Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии 3

DocDoc организовал тестирование на коронавирус 4

Сбербанк и DocDoc запустили бесплатный инфосервис для врачей по коронавирусу 3

Медицинский сервис Docdoc объявил о выходе на аптечный рынок 1

Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг 1

К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка 2