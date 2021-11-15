Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 53685
ИКТ 5106
Организации 3527
Ведомства 1288
Ассоциации 383
Технологии 2123
Системы 11870
Персоны 18249
География 1041
Статьи 705
Пресса 552
ИАА 419
НИИ, ВУЗы и библиотеки 729
Мероприятия 601

Сахара
пустыня



15.11.2021 Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга 1
29.10.2021 Найдено древнейшее средство невербального общения людей 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
06.03.2021 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 2
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны 1
02.08.2017 Углекислый газ снижает содержание белка в растениях 1
20.01.2017 HP объявила об удвоении числа заказчиков печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press 1
25.04.2016 История ДНК — новые загадки древнего человечества 1
15.03.2016 Пол Кларк назначен вице-президентом и управляющим директором Plantronics в странах Европы и Африки 1
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 1
25.12.2015 Россия запустила тяжелый спутник для телевещания и доступа в интернет 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1
30.09.2013 HGST начала поставки жестких дисков Endurastar нового поколения для автомобилей 1
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 1
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium 1
17.01.2013 Странное фото: зелень и вода на Марсе 1
14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K) 1
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
06.12.2012 Турция будет вещать на Африку в нового спутника SES 1
02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг 1
30.10.2012 «Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES 1
07.09.2012 Рекорд квантовой телепортации: 143 км 1
07.09.2012 4 способа решить продовольственную проблему 2
16.08.2012 Стоит ли европейцам бояться разрушительных землетрясений? 1
08.08.2012 Генетический анализ: евреи изолировались с самого начала 1
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы 1
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
04.07.2012 Алкогольный штурмовик выполнил первый полет 1
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна 1
25.06.2012 Йогурт делали в Сахаре 7 тысяч лет назад 2
19.06.2012 Южная Африка начнет кодировать телевещание за пределами страны 1
15.06.2012 За использование Skype могут посадить на 15 лет 1
21.05.2012 Спутник SES-5 будет запущен с космодрома Байконур 19 июня 2012 г. 1
14.02.2012 Блог Сергея Меднова: Миллиарды людей запрут в городах 1
20.10.2011 Солнечная электростанция должна быть на Эвересте 1
30.06.2011 В 3D-принтере лазер заменили солнечным лучом 1
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки 1

Публикаций - 102, упоминаний - 130

Сахара упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eutelsat 133 8
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 7
SES 58 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7446 4
Google LLC 9390 3
IBM 8627 3
Telecel Globe 12 2
China Mobile 357 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 2
Thuraya 59 2
HP Inc. 5093 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8498 2
Марс ФГУП НПО 1021 2
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 29 1
Comverse Technology 58 1
Archos 68 1
Telecom Italia 302 1
Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Турецкий оператор мобильной связи 44 1
Portugal Telecom 49 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6179 1
Telia Company 782 1
АФК Система ПАО 1597 1
Orange S.A. 877 1
Vodafone Group 1267 1
Turkcell 311 1
Telenor 688 1
BT Group - British Telecommunications 578 1
Orange France Télécom 637 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
Millicom International Cellular SA 49 1
Buztel 30 1
Singapore Telecommunications - Singtel 104 1
Киевстар 434 1
SAP SE 4360 1
Western Digital Corporation - WDC 454 1
Cisco Systems 4621 1
Microsoft Corporation 20951 1
Meta - Facebook 4109 1
Викинг 34 3
ГПБ - Газпромбанк 790 2
Shearman & Sterling 13 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 2
The North Face 4 1
Boeing 895 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 169 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 22 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
Lockheed Martin 659 1
Airbus Defence and Space - EADS 123 1
Caterpillar 79 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 1
Альфа-Групп 580 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3237 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 3
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1425 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 65 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 20 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12101 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 2
Ku-диапазон 69 2
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 150 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12208 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4188 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2019 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 65 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 46 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 118 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3031 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9139 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 284 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 771 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 971 1
3G - Стандарт мобильной связи 5061 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 553 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 114 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2102 1
Smartphone - Смартфон 872 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 166 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 6
Google Earth - Google Планета Земля 446 4
Космодром Байконур 1004 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 3
Microsoft Skype 1873 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 143 1
SpaceX 168 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 43 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 7 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 1
VK - Mail.ru Одноклассники 965 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 19 1
Apple iPad 3533 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 70 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 195 1
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 93 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 65 1
Google Pay - Google Android Pay 311 1
Google Gmail 776 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2053 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 220 1
Corning Gorilla Glass 557 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1358 1
Google Android 11616 1
Прохоров Юрий 47 3
Истомин Максим 26 2
Щеголев Игорь 684 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Духовницкий Олег 91 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 9 1
Дорогой Леонид 1 1
Прохорова Елена 11 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 110 1
Изосимов Александр 188 1
Planck Max - Планк Макс 8 1
Макаров Вадим 26 1
Величко Алексей 1 1
Маркин Алексей 4 1
Африка - Африканский регион 2658 48
Россия - Российская федерация - РФ 82012 30
Земля - планета Солнечной системы 6385 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33826 21
Азия - Азиатский регион 3148 15
Европа 7238 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10837 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11530 13
Африка Северная 178 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9394 13
Франция - Французская Республика 4917 12
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 11
Египет - Арабская Республика 636 11
Ливия 111 11
Европа Восточная 2800 11
Австралия - Австралийский Союз 2529 9
Индия - Республика 4064 9
Ближний Восток 2480 9
Марокко - Королевство 170 8
Украина 5500 8
Германия - Федеративная Республика 7768 7
Италия - Итальянская Республика 2814 7
Тунис - Тунисская Республика 146 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11998 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 410 5
Канада 2886 5
Зимбабве - Республика 102 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 5
Израиль 1638 5
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 342 5
Япония 7881 5
Бразилия - Федеративная Республика 1893 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1013 5
Испания - Королевство 2509 5
Луна 1132 5
Южная Корея - Республика 3247 4
Грузия 1028 4
Финляндия - Финляндская Республика 1560 4
Африка Южная 329 4
Норвегия - Королевство 1046 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 4
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3619 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Русский язык 1651 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1460 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Вторая мировая война 477 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 28 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5007 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 1
Nature 696 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 3
Future - Space.com 195 3
Der Spiegel 139 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
The Register 1224 1
Thomson Reuters - Рейтер 5606 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
Euronews - телеканал 46 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
University of Bristol - Бристольский университет 34 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 84 1
Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 161 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Cisco Expo 9 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 55 1
МТС Телеком Идея 51 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021