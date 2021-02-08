Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

США
Лас Вегас
Las Vegas


08.02.2021 Начались продажи первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Фото 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе 1
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 1
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 1
17.06.2020 Veeam поможет организациям вывести стратегии управления данными в облаке на новый уровень 1
10.01.2020 Таинственная компания создала монструозный ноутбук с семью полноразмерными экранами. Фото 1
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена 1
06.01.2020 Samsung первым в мире выводит на рынок вертикальный телевизор для интернет-контента. Видео 1
30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
12.11.2019 Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
13.08.2019 Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров 1
06.08.2019 В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7 1
19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения 1
30.05.2019 Создатель бизнеса по выпуску непрослушиваемых смартфонов получил за него девять лет тюрьмы 1
29.04.2019 Трансформация пришла в гостиничный бизнес: как отели решают проблему с плохим Wi-Fi 1
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео 1
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер 1
05.02.2019 Экс-издатель «Медузы» назначен менеджером международных проектов «Яндекса» 1
28.01.2019 Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
15.01.2019 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung 2
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 1
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
09.01.2019 LG назвала цену первого в мире гибкого телевизора. Видео. Опрос 1
03.01.2019 AMD выпускает серию процессоров мощнее и дешевле, чем у Intel 1
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках» 1
28.12.2018 LG готовит смартфон, который можно свернуть в рулон 1
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос 1
12.12.2018 Рынку ноутбуков обещан крах в начале 2019 года 1
03.12.2018 У нового флагмана Xiaomi будет огромный экран и невысокая цена 1
23.11.2018 Acer представил ИИ-решение интернета вещей для бизнес-аналитики 1
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash 1
11.10.2018 SAP представила новые облачные сервисы, SAP Cloud Platform и среду ABAP для создания интеллектуального предприятия 1
05.10.2018 SAP представила обновленную версию Data Hub 1
28.08.2018 Dell EMC представила 100 Гбит/с Ethernet-коммутатор для ЦОДа на открытых технологиях 1
13.08.2018 11-летний хакер за 10 минут взломал сайт с результатами выборов в США 1

Публикаций - 402, упоминаний - 421

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 55
Microsoft Corporation 11017 55
Apple Inc - Эппл Рус 7680 21
Google LLC 7128 18
Lenovo Group 1636 10
Nvidia Corp 2011 10
Intel Corporation 4152 9
Huawei 2726 8
Руссобит-М 121 8
Xiaomi 904 7
IBM 3527 7
SAP SE 3207 6
LG Electronics 1832 6
Dell EMC 2387 5
Qualcomm Technologies 1001 5
Dell Technologies 133 5
AMD - Advanced Micro Devices 1664 5
VMware 1829 4
Cisco Systems 2037 4
SEC Consult Services 929 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Yandex - Яндекс 4099 3
Veeam Software 250 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 3
HP Inc. 2898 3
Acer Group 1357 3
NetApp 485 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Twitter 2204 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
Facebook 3765 2
ZTE Corporation 549 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
Sony 2319 2
AT&T Inc 551 2
Lenovo Motorola 996 2
Verizon 369 2
Phantom Secure 4 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 2
Tesla Motors 241 3
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Ангелы ада - мотоклуб 3 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Sunac China 5 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
MGM Resorts International 3 1
Valamar - сеть отелей 1 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Cushman & Wakefield 5 1
Uber 257 1
Square 38 1
Hyundai Mobis 8 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
The Walt Disney Company 166 1
Carl Zeiss 174 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
Uber Technologies 258 1
Insight Partners 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 40
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 25
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 18
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 11
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
Kubernetes 307 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Flash 472 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 2
Google Android 10750 59
Nvidia GeForce GTX 2054 22
Apple iOS 5741 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 15
Microsoft Windows 10 6612 14
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 12
Microsoft Windows 7 1662 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 11
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 8
Microsoft Windows 8 1228 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Apple iPad 3263 6
Linux OS 4243 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Microsoft Azure 1171 5
Samsung SUHD TV - серия телевизоров 7 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 5
Samsung Galaxy 345 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
Samsung Electronics TouchWiz 167 4
Apple iPhone 6 547 4
Amazon Alexa 138 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Samsung Galaxy Note 558 4
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
Intel Core i - Cерия процессоров 352 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 3
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 3
Java - Язык программирования 1167 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
Ю Ричард - Yu Richard 19 3
Галушкин Олег 168 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 2
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
Largent Bill - Ларджент Билл 7 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 2 1
Beer Ian - Бир Иен 4 1
Wise Toby - Вайс Тоби 1 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Goerke Bjoern - Герке Бьорн 3 1
Duke Dania - Дьюк Дания 1 1
Тихонов Денис 2 1
Shetti Milan - Шетти Милан 4 1
Тимченко Галина 1 1
Красильщик Илья 2 1
Ivancic Vlastimir - Иванчич Властимир 1 1
Матросов Дмитрий 3 1
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 1
Зенкин Денис 98 1
Морейнис Аркадий 3 1
Кузьменко Валерия 58 1
Martinez Eduardo - Мартинес Эдуардо 1 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Питер Александр 1 1
Маландин Александр 1 1
Breder Gary - Бредер Гэри 2 1
Shih Maverick - Ши Маверик 2 1
Su Liza - Су Лиза 2 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Hanson Owen - Хэнсон Оуэн 1 1
Biham Eli - Бихам Эли 1 1
Полищук Дмитрий 11 1
Бочарникова Татьяна 78 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 124
Россия - Российская федерация - РФ 57180 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 17
Европа 3730 12
Япония 2760 12
Германия - Федеративная Республика 3614 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 8
Испания - Барселона 529 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Индия - Республика 2161 4
Восточная Европа 1669 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Австралия - Австралийский Союз 1118 3
США - Кремниевая долина 398 3
Специальный административный район Гонконг 546 3
Казахстан - Республика 2621 2
Южная Корея - Республика 1450 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Финляндия - Финляндская Республика 812 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Америка 453 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Израиль 716 2
США - Нью-Йорк 1087 2
Украина 3347 2
США - Калифорния 969 2
США - Сан-Франциско 689 2
Россия - Саратов 399 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 2
Финляндия - Хельсинки 137 2
Европа Западная 610 2
США - Техас 222 2
Китай - Шэньчжэнь 89 2
США - Флорида 142 2
Канада - Монреаль 28 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Русский язык 970 1
Фабрика троллей 4 1
NYT - The New York Times 505 6
CNews - ZOOM.CNews 1089 4
Pocket-Lint 68 4
The Verge - Издание 448 3
The Information 39 3
CNews - Auto.CNews 50 2
Tom’s Hardware 86 2
All Things Digital 156 1
Samsung Tomorrow 10 1
Variety 9 1
RT America 3 1
Electronista 139 1
LetsGoDigital 8 1
Gizmodo 98 1
Ars Technica 227 1
The Korea Herald 25 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TechPowerUp 13 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Digital Trends - Издание 30 1
Медуза - Meduza 18 1
The Digitimes 12 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Bell - Издание 34 1
CNET - Издание 273 1
WCCFTech - Издание 32 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
ZDnet 381 1
Bloomberg 785 1
The Wall Street Journal 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 274 1
Forbes - Форбс 441 1
IDC - International Data Corporation 2709 3
NPD DisplaySearch 194 3
NPD Group 80 2
CNews Analytics 1988 1
Nielsen Holdings 78 1
Constellation Research 5 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
comScore 224 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 15
Black Hat - Конференция 41 4
SAP TechEd 8 2
Samsung Unpacked 19 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
Oracle OpenWorld 36 1
Defcon 15 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
VMworld U.S. VMware - VMworld Americas 2 1
HPE Global Partner Summit 1 1
VeeamON Forum 9 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Global mobileGov Awards 5 1
EFI Connect 1 1
Autodesk University 5 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755957, в очереди разбора - 659647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще