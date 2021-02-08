Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Лас Вегас
Las Vegas
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 402, упоминаний - 421
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5633 55
|Microsoft Corporation 11017 55
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 21
|Google LLC 7128 18
|Lenovo Group 1636 10
|Nvidia Corp 2011 10
|Intel Corporation 4152 9
|Huawei 2726 8
|Руссобит-М 121 8
|Xiaomi 904 7
|IBM 3527 7
|SAP SE 3207 6
|LG Electronics 1832 6
|Dell EMC 2387 5
|Qualcomm Technologies 1001 5
|Dell Technologies 133 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 5
|VMware 1829 4
|Cisco Systems 2037 4
|SEC Consult Services 929 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
|Yandex - Яндекс 4099 3
|Veeam Software 250 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 3
|HP Inc. 2898 3
|Acer Group 1357 3
|NetApp 485 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
|Twitter 2204 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
|Facebook 3765 2
|ZTE Corporation 549 2
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
|Sony 2319 2
|AT&T Inc 551 2
|Lenovo Motorola 996 2
|Verizon 369 2
|Phantom Secure 4 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 2
|NYT - The New York Times 505 6
|CNews - ZOOM.CNews 1089 4
|Pocket-Lint 68 4
|The Verge - Издание 448 3
|The Information 39 3
|CNews - Auto.CNews 50 2
|Tom’s Hardware 86 2
|All Things Digital 156 1
|Samsung Tomorrow 10 1
|Variety 9 1
|RT America 3 1
|Electronista 139 1
|LetsGoDigital 8 1
|Gizmodo 98 1
|Ars Technica 227 1
|The Korea Herald 25 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|TechPowerUp 13 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Медуза - Meduza 18 1
|The Digitimes 12 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|The Bell - Издание 34 1
|CNET - Издание 273 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|ZDnet 381 1
|Bloomberg 785 1
|The Wall Street Journal 709 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|Forbes - Форбс 441 1
|IDC - International Data Corporation 2709 3
|NPD DisplaySearch 194 3
|NPD Group 80 2
|CNews Analytics 1988 1
|Nielsen Holdings 78 1
|Constellation Research 5 1
|IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
|comScore 224 1
|РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
|TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755957, в очереди разбора - 659647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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