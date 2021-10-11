Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Вашингтон
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Публикаций - 334, упоминаний - 380
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 2709 3
|CNews Analytics 1988 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Gartner 2188 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
|Fortune Global 500 160 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755929, в очереди разбора - 659619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755929, в очереди разбора - 659619.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru