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США
Вашингтон


11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 1
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
13.09.2021 Смертельно больной хакер выложил в Сеть исходниики знаменитого трояна 2
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 2
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
06.04.2021 Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд 1
26.03.2021 Из-за нерасторопности ИБ-службы Shell хакеры взломали ее ИТ-систему через старую «дыру» 1
22.01.2021 Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 1
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа 3
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 1
28.09.2020 Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России 1
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 1
08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1
28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель 1
13.08.2020 Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов 1
10.08.2020 США разгромили производство процессоров Huawei Kirin 1
04.08.2020 Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра 1
03.08.2020 У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok 1
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 1
02.06.2020 Huawei заманивает ИТ-шников со всего мира зарплатами в 5 раз выше рынка 1
29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты 1
18.05.2020 Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei 1
06.05.2020 Сотрудники Microsoft будут работать из дома до октября 1
30.04.2020 Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 1
12.02.2020 США: У Huawei 10 лет есть тайный доступ к сотовым сетям по всему миру 1
05.02.2020 Трамп придумал, как построить 5G без Huawei. Ему помогут Dell и Microsoft 1
15.01.2020 Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео 1

Публикаций - 334, упоминаний - 380

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 58
Google LLC 7128 22
Apple Inc - Эппл Рус 7680 17
Samsung Electronics 5633 15
Facebook 3765 13
Huawei 2726 9
AT&T Inc 551 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Twitter 2204 7
Qualcomm Technologies 1001 7
Oracle Corporation 3331 7
Intel Corporation 4152 6
Dell EMC 2387 6
IBM 3527 6
Cisco Systems 2037 5
SAP SE 3207 4
Yandex - Яндекс 4099 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
Nvidia Corp 2011 4
VMware 1829 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Oracle Sun Microsystems 388 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ZTE Corporation 549 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
MediaTek 314 3
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 3
Huawei HiSilicon Technologies 30 3
Qualtrics 20 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
ByteDance 16 3
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 3
Salesforce.com 272 2
Alphabet 74 2
Western Digital Corporation - WDC 311 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
Nokia Corporation 2416 2
Broadcom Inc 197 2
Tesla Motors 241 4
Boeing 98 3
LinkedIn 520 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
SoftBank Group 101 2
Sequoia Capital 81 2
Square 38 2
Uber 257 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Hattis Law 2 2
Alaska Airlines 10 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Uber Technologies 258 2
Merrill Lynch 31 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
FedEx 31 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Blue Origin 6 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Cushman & Wakefield 5 1
Colonial Pipeline 15 1
CME Group 8 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
Starship Technologies 6 1
Unilever Lipton 3 1
Universal Store Team 1 1
Morrison & Foerster 1 1
Роснефть НК 367 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Insight Partners 6 1
Газпром ПАО 518 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
BMW 248 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 7
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 7
Президент США 105 7
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
Верховный суд Российской Федерации 174 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
Президент США - The White House - Белый дом 50 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 2
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 2
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Рособоронэкспорт 34 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Роснано 456 1
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 5 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 7 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
SIS - Signals Intelligence Agency - Американская служба радиотехнической разведки 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Демократическая политическая партия США 36 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 13 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 23 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 1
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 16 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 1
SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
MESO - Magneto-electric spin-orbit - МЭСО - Магнитоэлектрическая спин-орбитальная структура 2 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
ReRAM - resistive RAM - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 8 1
Google Android 10750 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 7
Microsoft Windows 10 6612 6
Java - Язык программирования 1167 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 5
Apple iPad 3263 4
Nvidia GeForce GTX 2054 4
Apple iOS 5741 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
ByteDance TikTok 95 3
Microsoft Azure 1171 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Apple iPhone 6 547 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
ByteDance Douyin 5 3
Samsung Galaxy Note 558 2
Microsoft Skype 1462 2
Western Digital - WD Red - Серия HDD 18 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Apple iPhone 5 710 2
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 7 1662 2
SQL - Язык программирования 432 2
TrendFocus 11 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Azure IoT Edge 12 2
Microsoft Azure IoT 8 2
Western Digital - WD Black - Серия HDD 8 2
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 10 2
Volkswagen Automotive Cloud 3 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
Google YouTube - Видеохостинг 1706 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 18
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Путин Владимир 1820 4
Pai Ajit - Пай Аджит 8 3
Касперский Евгений 218 2
Glueck Ken - Глюк Кен 2 2
Дворкович Аркадий 169 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 2
Coats Dan - Коутс Дэн 14 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Moore Gordon - Мур Гордон 20 2
Квашук Владимир 2 2
Лавров Сергей 12 2
Corbyn Jeremy - Корбин Джереми 3 2
Волож Аркадий 181 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 2
Чемезов Сергей 121 2
Володин Вячеслав 62 1
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
Голодец Ольга 16 1
Собянин Сергей 211 1
Храмцовская Наталья 38 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Чубайс Анатолий 105 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Hurd Mark - Херд Марк 87 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Костин Андрей 45 1
Мордашов Алексей 29 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Усманов Алишер 241 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 193
Россия - Российская федерация - РФ 57180 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 41
Европа 3730 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 24
Германия - Федеративная Республика 3614 17
Япония 2760 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 13
Украина 3347 13
Индия - Республика 2161 13
Канада 1294 11
Франция - Французская Республика 2112 11
США - Калифорния 969 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 7
Специальный административный район Гонконг 546 7
Италия - Итальянская Республика 1371 7
США - Сан-Франциско 689 7
Австралия - Австралийский Союз 1118 6
США - Сиэтл 134 6
США - Техас 222 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
США - Аризона 95 4
Новая Зеландия 290 3
США - Остин 57 3
США - Кремниевая долина 398 3
США - Колорадо 55 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Европа Западная 610 3
США - Нью-Йорк 1087 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Казахстан - Республика 2621 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Южная Корея - Республика 1450 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Китай - Пекин 319 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Швеция - Королевство 748 2
Норвегия - Королевство 426 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Закон Мура - Moore's law 74 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
NYT - The New York Times 505 9
Thomson Reuters - Рейтер 1711 9
The Wall Street Journal 709 7
Bloomberg 785 7
WSJ - The Wall Street Journal 161 6
Forbes - Форбс 441 5
Associated Press 324 5
The Verge - Издание 448 5
China Daily 30 4
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 3
Global Times 12 3
Nikkei - Издание 114 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
The Register 337 3
Reddit 198 3
РИА Новости 654 2
WikiLeaks 106 2
Ars Technica 227 2
The Information 39 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
The Washington Post 109 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
The Guardian - Британская газета 189 2
FT - Financial Times 246 2
Business Insider 182 2
CNews - Auto.CNews 50 1
ABC News 11 1
GizmoChina 77 1
HardwareLuxx 2 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
South China Morning Post 12 1
AppleInsider 366 1
EE Times 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
PornHub 23 1
GizChina - Издание 40 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
IDC - International Data Corporation 2709 3
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2188 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Fortune Global 500 160 1
Frost & Sullivan 101 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Институт цифровой экономики 2 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 4 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Университет при Школе Розенстеля 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Government Cybersecurity Forum 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Oracle OpenWorld 36 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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