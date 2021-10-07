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США
Атланта


07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 1
19.12.2019 38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1
03.10.2019 Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации 1
28.08.2018 ДИТ Москвы назвал столицу лидером среди мировых мегаполисов по развитию городского контакт-центра 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 1
26.03.2018 Госдепартамент США покупает приборы для взлома iPhone в 13 раз дешевле, чем российские силовики 1
06.03.2018 «Вконтакте» и «Одноклассники» признали биткоин деньгами 1
08.09.2017 Хакеры украли данные половины населения США 1
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
28.11.2016 Philips представил новые ИТ-технологии для здравоохранения 4
01.11.2016 Sequans и Gemalto представили технологию LTE Cat M1 для IoT 1
27.09.2016 Microsoft готовит к релизу «самый безопасный браузер в мире» 1
14.09.2016 NCR намерена расширить свою штаб-квартиру в Атланте 1
24.08.2016 NCR откроет лабораторию инноваций для развития цифрового бизнеса 1
07.04.2016 Fortinet совместно с организациями по всему миру будет готовить специалистов в области кибербезопасности 1
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине 1
23.01.2014 VMware покупает разработчика бизнес-решений для управления мобильными устройствами AirWatch 2
04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
26.07.2013 Bank of America тестирует ВКС через банкомат 1
08.04.2013 "The Walking Dead. Инстинкт выживания" в продаже 1
29.11.2012 NCR покупает израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix 1
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus 1
16.12.2011 Club.CNews: Война за мобильность 1
16.09.2011 AT&T запустит LTE 18 сентября 1
26.04.2011 Украдены личные данные сотрудников крупной американской компании 1
26.04.2011 Facebook запускает собственного конкурента Groupon 1
15.03.2011 Facebook запускает собственный скидочный сервис в США 1
11.03.2011 SourceForge.net открыла исходные тексты крупнейшего репозитория СПО 1
25.01.2011 «Астерос» займется подготовкой ЦОДов к сертификации по уровням надежности Tier I-IV 1
23.11.2010 Российские аэропорты демонстрируют потенциал для развития услуг самостоятельной регистрации 1
21.10.2010 HP перевела шесть внутренних ЦОДов на собственное магистральное оборудование 1
14.09.2010 M-Vision снижает цены на 3D проекторы 1
01.09.2010 iPort превратил мобильные устройства в сенсорные панели управления 1
03.08.2010 Хищение $10 млн. из Royal Bank of Scotland: русскому хакеру грозит до 20 лет тюрьмы 1
19.03.2010 ИТ-аутсорсеры меняют кадровую политику 1
27.02.2010 Регистрация на авиарейсы через интернет набирает популярность в России 1
19.11.2009 Sony Ericsson переезжает, закрывает офисы в рамках реорганизации бизнеса 1
13.11.2009 Infosys нацелилась на страховой рынок США 1

Публикаций - 49, упоминаний - 55

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Ситроникс - Sitronics 566 2
Zecurion - SecurIT 157 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Новый диск 519 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Malwarebytes Labs 4 1
Grayshift 2 1
Midea 13 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
АйТи 753 1
SAP SE 3220 1
Fortinet 288 1
Philips 744 1
АФК Система ПАО 998 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
SEC Consult Services 931 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Zynga 128 1
Cellebrite 16 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
Experian 57 1
PayPal 442 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Equifax 22 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Invesco 4 1
WCM Investment 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Lastar 2 1
Wellington Management Group 6 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 80 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Lightning 131 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Opera - Браузер 637 1
Philips eICU - комплексная программа технической и клинической модернизации 2 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 1
Orange Flexible Engine 2 1
Microsoft Excel 438 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Exchange 684 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Microsoft Windows 10 6676 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
Apple Secure Enclave 7 1
Apple Graykey 2 1
Apple iPhone 8 157 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Malwarebytes - Антивирусная программа 28 1
Apple iPad 3263 1
Пьявкин Александр 12 2
Сергеев Дмитрий 53 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Braden Thomas - Брейден Томас 1 1
Miles David - Майлз Дэвид 1 1
Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
Волож Аркадий 181 1
Чукарин Алексей 56 1
Горелкин Антон 34 1
Савицкий Андрей 11 1
Бутурлин Иван 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 28
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
США - Джорджия 38 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Индия - Республика 2181 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Франция - Париж 375 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
ЮАР - Кейптаун 19 1
Великобритания - Лондон 828 1
США - Кремниевая долина 399 1
Япония 2811 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа Центральная 106 1
США - Новый Орлеан 7 1
США - Луизиана 9 1
Германия - Гессен 4 1
США - Торонто 65 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Германия - Берлин 360 1
Испания - Барселона 537 1
Испания - Мадрид 63 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Северная Америка 1416 1
Южная Америка 313 1
Сингапур - Республика 808 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 8 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
Forbes - Форбс 442 1
Bloomberg 786 1
NYT - The New York Times 510 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
Wikipedia - Википедия 279 1
PCWorld - PC World 36 1
CNews Analytics 1991 1
ГБОУ школа № 57 2 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
GSMA Mobility Live! 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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