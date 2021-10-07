Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Атланта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 55
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|Yandex - Яндекс 4103 2
|Ситроникс - Sitronics 566 2
|Zecurion - SecurIT 157 1
|Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
|Новый диск 519 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
|Malwarebytes Labs 4 1
|Grayshift 2 1
|Midea 13 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|АйТи 753 1
|SAP SE 3220 1
|Fortinet 288 1
|Philips 744 1
|АФК Система ПАО 998 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|SEC Consult Services 931 1
|BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
|Zynga 128 1
|Cellebrite 16 1
|BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
|Experian 57 1
|PayPal 442 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Bloomberg 786 1
|NYT - The New York Times 510 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|Wikipedia - Википедия 279 1
|PCWorld - PC World 36 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru