Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СЦС Совинтел
Голден Телеком
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Публикаций - 106, упоминаний - 150
СЦС Совинтел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CNews Analytics 1988 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
|ГУУ - Государственный университет управления 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761803, в очереди разбора - 665492.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761803, в очереди разбора - 665492.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru