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СЦС Совинтел
Голден Телеком


11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
19.06.2018 В МТТ назначили Сергея Лядового ответственным за развитие проектов интернета вещей 1
16.08.2016 Андрей Патока назначен замгендиректора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами 1
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 2
30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1
19.02.2015 «Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке» 1
19.01.2015 В «Билайне» назначен новый вице-президент по развитию сетей и ИТ 2
19.01.2015 Андрей Патока возглавил бизнес-единицу «СНГ» в VimpelCom 2
14.11.2014 Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов 1
11.11.2014 Елена Елизарова назначена директором департамента обслуживания клиентов «Ростелекома» 1
16.09.2014 Виталий Штыркин назначен директором по бизнес-трансформации и аудиту Orange Business Services 1
29.11.2013 Анатолий Сморгонский назначен директором по операциям Yota 1
10.07.2013 «ВымпелКом» модернизирует BSS и запускает новый «личный кабинет» 1
08.05.2013 Артём Ниц возглавит Московский регион «ВымпелКома» 1
05.02.2013 Анатолий Сморгонский назначен директором департамента продуктов и маркетинга «Ростелекома» 1
24.01.2013 Google нашел нового гендиректора в России 1
24.01.2013 Тарас Пархоменко назначен генеральным директором Beeline в Казахстане 1
11.12.2012 В «Вымпелкоме» стартовал мега-проект внедрения Amdocs 1
15.10.2012 Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа 2
09.08.2012 Евгений Чермашенцев назначен директором по работе с бизнес-рынком «МегаФона» 1
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 1
30.05.2012 Дмитрий Брагин назначен директором макрорегионального филиала «Москва» компании «Ростелеком» 2
26.10.2011 «Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS 2
14.02.2011 Исполнительный вице-президент «ВымпелКома» Дмитрий Плесконос покинул компанию 1
06.12.2010 «ВымпелКом» объявил о юридическом завершении интеграции с «Голден Телекомом» 3
01.12.2010 «Голден Телеком» завершает эпоху CDMA в Красноярске 1
11.11.2010 Bell Integrator подключил критичные ИТ-системы «Совинтела» к единой системе мониторинга «ВымпелКома» 1
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета 1
17.09.2010 В Приморском филиале «Билайна» назначен новый директор по корпоративному бизнесу 1
13.09.2010 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатную линию техподдержки 1
01.09.2010 Сбой в «Билайне»: клиенты остались без интернета 1
08.07.2010 «Билайн» начал предоставлять услугу «Прямой городской номер» в Сыктывкаре и Сочи 1
22.04.2010 Интеграция после слияния: "Совинтел" мигрирует на ERP "Вымпелкома" 5
30.03.2010 В НКС назначены два новых заместителя генерального директора 3
11.02.2010 Цензура пришла в Рунет через «Билайн» и Yota: список заблокированных сайтов 1
03.02.2010 Россия: объем VSAT-рынка в 2009 г. составил около 4,3 млрд руб. 1
02.12.2009 «Укртелеком» режет сети конкурентов 1

Публикаций - 106, упоминаний - 150

СЦС Совинтел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 12
Синтерра - Synterra 565 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 6
ECI Telecom 21 3
Ростелеком ЦентрТелеком 190 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 3
Ростелеком Связьинвест 696 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
BT Group - British Telecommunications 83 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Cisco Systems 2040 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Yandex - Яндекс 4101 1
3738 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Microsoft Corporation 11077 1
Nortel Networks 222 1
Deloitte - Делойт 186 1
АФК Система ПАО 994 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Интеркомтел 1 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
A1qa - Технологии качества 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Itransition - Итранзишн 7 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Альфа-Групп 319 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Восточный Банк 108 1
Европлан 18 1
Лиза Алерт 18 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Связной ГК 878 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Volga Gas 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Java - Язык программирования 1176 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Nokia N - серия 241 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Мякишева Марина 84 2
Собянин Сергей 211 1
Лысенко Эдуард 209 1
Ермолаев Артем 340 1
Ажигиров Андрей 23 1
Алешин Михаил 6 1
Лядовой Сергей 7 1
Гвардейцев Сергей 2 1
Ивашенцева Елена 8 1
Шведов Александр 18 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Билялетдинов Марат 2 1
Шинкарев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 7
Украина 3365 7
Казахстан - Республика 2629 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Восточная Европа 1678 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Япония 2780 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа 3752 1
Россия - Дзержинск 64 1
Беларусь - Могилев 15 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Северная Америка 1411 1
Россия - Ярославль 404 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Россия - Рязань 353 1
Беларусь - Минск 327 1
Беларусь - Брест 18 1
Беларусь - Полоцк 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Беларусь - Гродно 24 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Сочи 912 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Золотое кольцо России 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1988 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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