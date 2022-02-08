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СУРВ Системы учета рабочего времени Контроль учета рабочего времени



08.02.2022 Мария Ермак -

Мы выбрали для «Пулково» единое решение, которое стало цифровым ядром HR-процессов

 1
10.12.2021 Axbit Group выпустила приложение для учета рабочего времени сотрудников на удаленке 1
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар» 1
18.11.2021 «СКБ Контур» приобрел крупную долю в разработчике программ для защиты корпоративных данных 1
18.11.2021 Теплицы высоких технологий: «Крок» создал инфраструктуру для ТК «Пермский» 1
22.12.2020 «Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше 1
03.12.2020 «Транстелеком» внедряет мониторинг и тепловизионный контроль в зданиях СЖД 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
07.10.2020 «Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
16.07.2020 Corpsoft24 выпустила ПО для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке» 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО 1
11.06.2020 Резидент «Сколково» представил систему видеоаналитики для массового использования 1
06.04.2020 Комплекс решений «Крок» для удаленной работы пополнился новыми сервисами 1
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
07.02.2020 Власти потратят 2,2 миллиарда на ИТ-систему слежки за чиновниками 1
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» 1
24.12.2019 Как все успеть и сдать проект в срок 1
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 1
14.10.2019 «Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» 1
11.10.2019 «Ростелеком» внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты 1
05.09.2019 Сеть «Эльдорадо» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени персонала 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 2
01.03.2018 «Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию 1
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 1
01.11.2016 «Акватеп» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime 1
03.03.2016 «Битрикс24» стал частично бесплатным 1
02.03.2016 «Битрикс24» стал бесплатным и неограниченным для пользователей 1
26.01.2016 «Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower 1
12.01.2016 Сеть Pizza Ollis обновила систему BioLink BioTime 2
24.12.2015 «Хомнет консалтинг» создала систему учета рабочего времени для «МосгортрансНИИПроекта» 1
24.12.2015 «Акриловый Стиль» обновил систему BioLink BioTime 1
24.11.2015 Чеченская Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи внедрила систему BioLink BioTime 1
29.10.2015 Биометрическая система BioLink BioTime обеспечила достоверность учета рабочего времени в научно-производственном предприятии «Бутис» 1
15.09.2015 Типография Onebook.ru обновит систему BioTime 1
08.09.2015 Российское подразделение Linde Group подвело итоги 3 лет эксплуатации BioLink BioTime 2

Публикаций - 77, упоминаний - 82

СУРВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс - Bitrix 421 9
5733 7
1С-ИжТиСи 22 6
Программный продукт ГК 3788 4
BioLink Solutions 122 4
АРМО-Системы 149 3
СКБ Контур 598 2
RRC 142 2
HID Global 92 2
Крок - Croc 1602 2
Компас 167 2
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 16 2
Oracle Corporation 5952 2
SAP SE 4496 2
Инталев - Intalev 268 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 2
Meta - Facebook 4201 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 30 2
1С-Рарус 715 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 862 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1950 2
НТЗИ 7000 - Новые Технологии Защиты Информации 7000 1 1
Epicor Software Corporation 161 1
VisionLabs - ВижнЛабс 121 1
Citrix Systems 738 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 1
Корус Консалтинг ГК 1005 1
InfoWatch - Инфовотч 837 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 391 1
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 224 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 359 1
Infor 192 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 1
Такснет - Taxnet 6 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 91 1
OLDI - ОЛДИ 10 1
Монолит-Инфо 62 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 138 1
Telegram Group 733 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 1
Hyundai Motor 301 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
Роснефть РН-Пурнефтегаз 15 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 1
АТАК - сеть магазинов 1741 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 133 1
Казахмыс - Kazakhmys 42 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Rendez-Vous - Рандеву 11 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 16 1
Auchan Holding - Ашан 178 1
РЖД - Российские железные дороги 1426 1
ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
Лукойл Информ 78 1
Этажи 26 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 35 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 44 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 24 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 352 1
Ростех - Вертолеты России 137 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
Роснефть НК 426 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 226 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7792 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2115 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9762 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1191 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 1
Правительство Москвы 1550 1
Правительство Саратовской области 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2232 1
Президент Российской Федерации 3334 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1947 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 1
Федеральное казначейство России 1230 1
Правительство РФ 7527 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20420 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13963 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 887 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8749 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2350 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3394 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6046 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5106 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6959 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1840 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3744 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1737 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7684 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2807 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1941 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1279 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6370 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1719 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3973 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36239 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3551 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10352 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1087 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3899 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 225 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 206 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2528 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 110 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 689 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1437 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1507 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 185 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1891 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2844 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 976 1
Социальные сети - Соцсети 2008 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1721 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1379 1
Принтер - Printer 946 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4170 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 12
BioLink BioTime 64 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 393 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 14 3
Microsoft Windows 10 11319 3
BioLink FingerPass 33 3
Microsoft Skype 1908 2
Microsoft Office 365 823 2
Atom Security - StaffCop 24 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1135 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 168 2
БОСС Кадровик HRMS 131 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 784 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 141 1
Apple iPhone 6 1514 1
Epicor ERP 32 1
BioLink IDenium 12 1
СКБ Контур - Контур.Призма 4 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1182 1
Microsoft Exchange 1192 1
Microsoft Dynamics 786 1
Linux OS 7541 1
Microsoft Office 3203 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 148 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 81 1
Microsoft Teams 291 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 22 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 17 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1027 1
Rakuten Viber 480 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 60 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1563 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 897 1
Инталев Корпоративный менеджмент 46 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 31 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 23 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 15 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 530 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 200 1
Рыжиков Сергей 109 3
Вальянов Дмитрий 4 2
Подшивалов Павел 2 2
Кандыбович Дмитрий 10 2
Бояркин Иван 5 1
Ермак Мария 2 1
Яковлев Михаил 17 1
Ермак Антон 1 1
Гощицкий Александр 1 1
Чувилин Алексей 3 1
Касперская Наталья 246 1
Романов Илья 21 1
Путин Владимир 2507 1
Панченко Михаил 8 1
Паленов Олег 20 1
Павлов Алексей 10 1
Яппаров Тагир 80 1
Королев Илья 6 1
Ярухин Илья 1 1
Шмаков Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 104412 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32714 3
Украина 6008 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2100 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44963 3
Португалия - Португальская Республика 763 2
Россия - СФО - Новосибирск 3206 2
Того - Тоголезская Республика 21166 2
Польша - Республика 1533 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2010 2
Германия - Федеративная Республика 8484 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 657 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 405 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 26 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 74 1
Россия - ПФО - Саратовская область 558 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2086 1
Казахстан - Республика 4411 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 945 1
Беларусь - Белоруссия 3421 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 978 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1265 1
Турция - Турецкая республика 1628 1
Франция - Французская Республика 5483 1
Израиль 1731 1
Польша - Варшава 70 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12869 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11236 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1590 1
Южная Корея - Республика 4033 1
Япония 9678 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 1
Индия - Республика 4201 1
Америка Южная 677 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 211 1
Бразилия - Федеративная Республика 1925 1
Индонезия - Республика 779 1
Испания - Королевство 2815 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10783 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1386 5
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 136 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1932 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3071 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8283 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1727 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1751 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 70 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 276 2
Человеческий фактор 805 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 298 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 401 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1735 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4055 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 270 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2506 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 936 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 772 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 10507 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 50 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1629 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2958 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 79 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1008 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 551 1
Английский язык 681 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
Русский язык 4321 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 8 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
IDC - International Data Corporation 4606 1
Gartner - AMR Research 48 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
Softool 62 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
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