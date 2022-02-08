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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СУРВ Системы учета рабочего времени Контроль учета рабочего времени
Публикаций - 77, упоминаний - 82
СУРВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 109 3
|Вальянов Дмитрий 4 2
|Подшивалов Павел 2 2
|Кандыбович Дмитрий 10 2
|Бояркин Иван 5 1
|Ермак Мария 2 1
|Яковлев Михаил 17 1
|Ермак Антон 1 1
|Гощицкий Александр 1 1
|Чувилин Алексей 3 1
|Касперская Наталья 246 1
|Романов Илья 21 1
|Путин Владимир 2507 1
|Панченко Михаил 8 1
|Паленов Олег 20 1
|Павлов Алексей 10 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Королев Илья 6 1
|Ярухин Илья 1 1
|Шмаков Алексей 2 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru