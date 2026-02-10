Получите все материалы CNews по ключевому слову
СПБ ЗТС Фортикс
Программно-аппаратный комплекс «Фортикс» (ПАК Фортикс), разработанный в ООО «ЗТС» на базе ядра Linux, реализует функции маршрутизатора, межсетевого экрана, имеет в своем составе средства криптографической защиты информации, позволяет осуществлять мониторинг трафика, обеспечивает доступность и качество сервисов.
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
|Выбор криптошлюза нужной производительности станет проще, если условия тестирования приближены к реальным 1
|16.01.2025
|СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1
СПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|СПБ - Системы практической безопасности 6 1
|СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 7 1
|СПБ - ЗТС - Защищённые телекоммуникационные системы 3 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5052 1
|Смирнов Дмитрий 105 1
