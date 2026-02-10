Получите все материалы CNews по ключевому слову

Программно-аппаратный комплекс «Фортикс» (ПАК Фортикс), разработанный в ООО «ЗТС» на базе ядра Linux, реализует функции маршрутизатора, межсетевого экрана, имеет в своем составе средства криптографической защиты информации, позволяет осуществлять мониторинг трафика, обеспечивает доступность и качество сервисов.