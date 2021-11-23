Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКЗИ Средства контроля защищенности информации Средства криптографической защиты информации Шифрование Криптография
Публикаций - 315, упоминаний - 389
СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 54 12
|Кабанов Владимир 174 9
|Чапчаев Андрей 43 7
|Исанин Антон 3722 6
|Мылицын Роман 83 6
|Рустамов Рустам 191 5
|Альперович Михаил 13 5
|Маслов Юрий 10 5
|Путин Владимир 2493 5
|Немошкалов Александр 11 5
|Хасьянова Гульнара 117 4
|Гусев Дмитрий 51 4
|Челышев Сергей 5 4
|Черепенников Антон 58 3
|Груздев Сергей 34 3
|Анфимов Павел 20 3
|Конусов Андрей 83 3
|Чаплыгин Роман 16 3
|Аносов Сергей 12 3
|Крячков Антон 17 3
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Стрешинский Иван 36 2
|Коняев Андрей 14 2
|Малинин Юрий 6 2
|Самойленко Максим 65 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Смирнов Владимир 34 2
|Гродзенский Яков 9 2
|Савельев Александр 38 2
|Курепкин Игорь 13 2
|Куренев Алексей 6 2
|Сахненко Сергей 72 2
|Прокудин Аркадий 9 2
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Луцик Павел 9 2
|Климов Евгений 16 2
|Исаев Дмитрий 14 2
|Додохов Александр 3 2
|Панов Сергей 14 2
|Мещеряков Кирилл 22 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 567 2
|Ведомости 313 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10422 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 127 1
|CNews TV 521 1
|Federal Register 7 1
|CNews Северо-Запад 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru