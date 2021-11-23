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СКЗИ Средства контроля защищенности информации Средства криптографической защиты информации Шифрование Криптография



23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0»
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»
24.01.2020 «Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП»
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0»
25.05.2018 «Системный софт» получил право разрабатывать и внедрять СКЗИ
19.09.2016 «Аладдин Р.Д.» получила сертификаты ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2»
24.04.2015 «Аладдин Р.Д.» и TmaxSoft предложили СКЗИ «Крипто БД» на базе СУБД Tibero
22.07.2014 Данные пациентов зашифруют от врачей
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ
16.12.2013 «Аладдин Р.Д.» продлил сертификат ФСБ на СКЗИ «Крипто БД»
05.10.2012 «Атлас-карт» получила заключение о соответствии СКЗИ «Турмалин»
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch
16.07.2012 Новая версия СКЗИ «Континент-АП» сертифицирована ФСТЭК
05.07.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» 3.6
02.07.2012 В России начался массовый выпуск сертификатов ЭЦП со встроенной лицензией на СКЗИ
16.05.2012 «Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» и АПКШ «Континент»
25.08.2009 Directum получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ
27.01.2009 «Информзащита» выпустила новую версию средства криптозащиты М-506А-XP
01.06.2006 "КриптоПро" получила сертификат на CSP v.3.0 VxWorks
18.02.2005 "Сигнал-КОМ" интегрировала поддержку СКЗИ "Крипто-Про" в свои продукты
01.11.2004 R-Style Softlab будет использовать СКЗИ от "Сигнал-КОМ"
10.07.2003 "Информзащита" пополнила портфель сертификатов ФАПСИ

Публикаций - 315, упоминаний - 389

СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 570 61
Крипто-ПРО 296 53
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 317 30
Код Безопасности 421 29
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 240 24
Программный продукт ГК 3733 19
Microsoft Corporation 22136 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7949 14
Ростех - Автоматика Концерн 752 13
Signal-COM - Сигнал-КОМ 38 13
Ростех - Ростехнологии 2453 13
Oracle Corporation 5923 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 525 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 10
Микрон - Micron 796 9
Информзащита 635 9
Энстрим - Instream 19 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 437 8
Восход ФГБУ НИИ 505 8
IBM - International Business Machines Corp 8835 8
Samsung Electronics 9182 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 213 6
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 6
Ред Софт - Red Soft 284 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6400 5
СКБ Контур 550 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3840 5
Cisco Systems 4694 5
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 52 5
АйТи 1130 5
VK - Mail.ru Group 2967 5
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 107 5
Анкад - Ancud 45 5
ЛИССИ-Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 25 5
Intel Corporation 11086 4
Directum - Директум 816 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 193 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7620 4
Криптонит ГК - Kryptonite 40 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 221 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5067 17
АТАК - сеть магазинов 1191 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2038 5
Альфа-Банк 1434 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1652 4
Visa International 1680 4
Почта России ПАО 1831 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 88 3
Пробизнесбанк АКБ 122 3
ГПБ - Газпромбанк 827 3
НСПК - Национальная система платежных карт 279 3
РЖД - Российские железные дороги 1419 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 2
Открытие ФК 2163 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 2
Россети Ленэнерго 206 2
УЭК - Универсальная электронная карта 557 2
Музей криптографии и вычислительной техники 4 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 136 2
X5 Group 668 2
АльфаСтрахование СГ 235 2
ВТБ - Транскредитбанк 97 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 222 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 64 2
Петрокоммерц 46 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 215 2
Почта Банк 313 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 2
Уралсиб Банк 469 2
РВК - Российская венчурная компания 520 2
Airbnb 70 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 85 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 119 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 24 1
АвтоВАЗ 168 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 1
Бином 19 1
Societe Generale Group 68 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2421 118
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2199 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7710 28
Правительство РФ 7264 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8401 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2099 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1403 12
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 274 7
Президент Российской Федерации 3207 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 686 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2307 5
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 5
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1853 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 208 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1419 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1918 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 453 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2108 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 334 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 252 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2325 3
Федеральное казначейство России 1191 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1286 3
Администрация Президента РФ 872 3
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1072 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 100 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 388 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 511 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 2
Правительство Москвы 1523 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2645 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 246 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 85 2
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 10 1
Gen-Z Consortium 11 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 71 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 50 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 44 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 40 1
Linux Foundation 166 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1870 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 443 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16335 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8482 40
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4011 35
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 138 32
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 27
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32812 20
Сервер - Серверные платформы 4037 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2554 20
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9073 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2927 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 528 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1182 18
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ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 73 16
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НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 163 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2370 8
ARM64 - Архитектура процессора 1229 7
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 839 7
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 137 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 607 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 84 6
КриптоПро СКЗИ CSP 141 49
Linux OS 7495 42
Aladdin JaCarta 180 38
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 30
Microsoft Windows 10 11268 29
Aladdin JaCarta PKI 77 27
Apple iOS 6316 22
Google Android 11737 21
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 103 18
Aladdin JaCarta LT 24 17
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 180 17
Gemalto SafeNet eToken 200 15
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 32 15
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 14
Aladdin JaCarta PRO 22 14
Microsoft Windows 7 1769 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 584 11
Apple iPad 3583 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1019 11
Microsoft Windows 1980 10
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 387 10
InfoTeCS - ViPNet Client 66 10
Oracle Java - язык программирования 2518 10
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 208 10
Apple macOS 1385 9
Код Безопасности - Континент АПКШ 50 9
Aladdin Secret Disk 68 8
Ред ОС 288 8
Intel x86 - архитектура процессора 1287 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1289 8
Энстрим Лотос - Операционная система 13 7
BSS BS-Client ДБО 130 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 767 7
Microsoft Windows Server 2012 155 7
InfoTeCS - ViPNet CSP 32 7
Код Безопасности - Secret Net Studio 115 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1938 6
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 43 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6031 6
Microsoft Windows Server 2003 465 6
Горелов Дмитрий 54 12
Кабанов Владимир 174 9
Чапчаев Андрей 43 7
Исанин Антон 3722 6
Мылицын Роман 83 6
Рустамов Рустам 191 5
Альперович Михаил 13 5
Маслов Юрий 10 5
Путин Владимир 2493 5
Немошкалов Александр 11 5
Хасьянова Гульнара 117 4
Гусев Дмитрий 51 4
Челышев Сергей 5 4
Черепенников Антон 58 3
Груздев Сергей 34 3
Анфимов Павел 20 3
Конусов Андрей 83 3
Чаплыгин Роман 16 3
Аносов Сергей 12 3
Крячков Антон 17 3
Устюжанин Дмитрий 49 2
Стрешинский Иван 36 2
Коняев Андрей 14 2
Малинин Юрий 6 2
Самойленко Максим 65 2
Лукацкий Алексей 87 2
Смирнов Владимир 34 2
Гродзенский Яков 9 2
Савельев Александр 38 2
Курепкин Игорь 13 2
Куренев Алексей 6 2
Сахненко Сергей 72 2
Прокудин Аркадий 9 2
Медведев Дмитрий 1595 2
Луцик Павел 9 2
Климов Евгений 16 2
Исаев Дмитрий 14 2
Додохов Александр 3 2
Панов Сергей 14 2
Мещеряков Кирилл 22 2
Россия - Российская федерация - РФ 103001 203
Того - Тоголезская Республика 14541 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32263 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12336 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44684 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12000 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12735 9
Европа 10389 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2622 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 308 5
Россия - ЮФО - Севастополь 465 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11036 3
Казахстан - Республика 4391 3
Германия - Федеративная Республика 8364 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 280 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1905 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12669 2
Япония 9579 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1945 2
Израиль 1725 2
Земля - планета Солнечной системы 7003 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1000 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 700 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1148 2
Азия - Азиатский регион 3609 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1156 2
Россия - СФО - Новосибирск 3180 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1172 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 429 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 346 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 583 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 570 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 614 1
Китай - Пекин - Beijing 863 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 676 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 834 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 730 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 90 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7080 25
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 42 23
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 302 23
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7437 23
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1554 20
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 136 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6576 11
Федеральное законодательство 1285 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 890 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 286 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2380 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1154 5
Банковский сектор экономики 3543 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1454 4
Информационное общество - Государственная программа 1164 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 431 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1322 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 483 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 259 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3695 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1213 3
Торговля розничная - Ритейл 2129 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 2
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 2470 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1214 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1651 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 1707 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 217 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 449 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 392 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2862 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 714 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 433 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 537 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 556 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2363 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 18 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 156 1
Образование в России 1785 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 3 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 567 2
Ведомости 313 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10422 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 127 1
CNews TV 521 1
Federal Register 7 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2967 8
Gartner 3269 4
BCG - Boston Consulting Group 82 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 649 2
IDC - International Data Corporation 4587 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
ABI Research 230 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 1
500 Startups 1106 1
Frost & Sullivan 198 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 23 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Fortune Global 100 138 1
Zecurion Analytics 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 6
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1747 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 424 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 559 2
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 11 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 167 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 111 2
РАН - Российская академия наук 1296 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 98 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 5 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 5 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 29 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 1
ТГУ - Томский государственный университет 89 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 295 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 32 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
АГУ - Алтайский государственный университет 32 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1429 4
100+ Forum Russia 2308 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 891 3
GeekBrains 43 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1264 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Softool 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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