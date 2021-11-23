Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКЗИ Средства контроля защищенности информации Средства криптографической защиты информации Средства защиты конфиденциальной информации Шифрование Криптография
Публикаций - 1218, упоминаний - 1363
СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 54 12
|Кабанов Владимир 174 9
|Чапчаев Андрей 43 7
|Мельникова Анастасия 196 7
|Мылицын Роман 85 6
|Исанин Антон 9166 6
|Маслов Юрий 10 5
|Рустамов Рустам 200 5
|Альперович Михаил 13 5
|Путин Владимир 2533 5
|Немошкалов Александр 11 5
|Хасьянова Гульнара 117 4
|Гусев Дмитрий 51 4
|Челышев Сергей 5 4
|Чаплыгин Роман 17 3
|Климарев Михаил 47 3
|Конусов Андрей 84 3
|Анфимов Павел 20 3
|Аносов Сергей 12 3
|Груздев Сергей 35 3
|Черепенников Антон 58 3
|Крячков Антон 17 3
|Прокудин Аркадий 9 2
|Савельев Александр 38 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Луцик Павел 9 2
|Климов Евгений 16 2
|Исаев Дмитрий 15 2
|Куренев Алексей 6 2
|Малинин Юрий 6 2
|Додохов Александр 3 2
|Смирнов Владимир 35 2
|Лукацкий Алексей 89 2
|Курепкин Игорь 13 2
|Коняев Андрей 14 2
|Самойленко Максим 65 2
|Медведев Дмитрий 1602 2
|Юсупов Ренат 112 2
|Мещеряков Кирилл 22 2
|Белозеров Олег 24 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 2
|Ведомости 362 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 133 1
|CNews TV 521 1
|Federal Register 7 1
|CNews Северо-Запад 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180684, в очереди разбора - 974368.
Создано именных указателей - 74423.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180684, в очереди разбора - 974368.
Создано именных указателей - 74423.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru