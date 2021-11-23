Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74423
ИКТ 6963
Организации 4970
Ведомства 1246
Ассоциации 558
Технологии 2666
Системы 15584
Персоны 24950
География 1337
Статьи 913
Пресса 787
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1122
Мероприятия 768

СКЗИ Средства контроля защищенности информации Средства криптографической защиты информации Средства защиты конфиденциальной информации Шифрование Криптография



23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0»
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»
24.01.2020 «Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП»
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0»
25.05.2018 «Системный софт» получил право разрабатывать и внедрять СКЗИ
19.09.2016 «Аладдин Р.Д.» получила сертификаты ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2»
24.04.2015 «Аладдин Р.Д.» и TmaxSoft предложили СКЗИ «Крипто БД» на базе СУБД Tibero
22.07.2014 Данные пациентов зашифруют от врачей
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ
16.12.2013 «Аладдин Р.Д.» продлил сертификат ФСБ на СКЗИ «Крипто БД»
05.10.2012 «Атлас-карт» получила заключение о соответствии СКЗИ «Турмалин»
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch
16.07.2012 Новая версия СКЗИ «Континент-АП» сертифицирована ФСТЭК
05.07.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» 3.6
02.07.2012 В России начался массовый выпуск сертификатов ЭЦП со встроенной лицензией на СКЗИ
16.05.2012 «Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» и АПКШ «Континент»
25.08.2009 Directum получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ
27.01.2009 «Информзащита» выпустила новую версию средства криптозащиты М-506А-XP
01.06.2006 "КриптоПро" получила сертификат на CSP v.3.0 VxWorks
18.02.2005 "Сигнал-КОМ" интегрировала поддержку СКЗИ "Крипто-Про" в свои продукты
01.11.2004 R-Style Softlab будет использовать СКЗИ от "Сигнал-КОМ"
10.07.2003 "Информзащита" пополнила портфель сертификатов ФАПСИ

Публикаций - 1218, упоминаний - 1363

СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 61
Крипто-ПРО 306 53
Ростех - Ростехнологии 2514 35
Meta Platforms - Facebook 4258 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 31
Intel Corporation 11233 31
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 373 31
Apple Inc 10655 30
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 322 30
Код Безопасности 429 29
Oracle Corporation 6009 27
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 999 20
Cisco Systems 4713 19
Программный продукт ГК 3927 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 19
VK - Mail.ru Group 3040 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 18
Microsoft Corporation 22446 17
Yandex - Яндекс 4977 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 14
Ростех - Автоматика Концерн 955 13
Signal-COM - Сигнал-КОМ 38 13
SAP SE 4567 12
Huawei 3206 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 564 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 9
Информзащита 639 9
Микрон - Micron 845 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2341 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 454 8
Восход ФГБУ НИИ 525 8
IBM - International Business Machines Corp 8920 8
Red Hat 1183 8
Энстрим - Instream 19 8
Крок - Croc 1612 8
Samsung Electronics 9316 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 218 6
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 565 6
Ред Софт - Red Soft 295 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 8
X5 Group 702 5
АТАК - сеть магазинов 2758 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1693 4
Visa International 1767 4
Альфа-Банк 1464 4
РЖД - Российские железные дороги 1451 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 3
НСПК - Национальная система платежных карт 381 3
ГПБ - Газпромбанк 838 3
Пробизнесбанк АКБ 126 3
Почта России ПАО 1851 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 89 3
ВТБ - Транскредитбанк 97 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 580 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 155 2
Петрокоммерц 47 2
АльфаСтрахование СГ 239 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 83 2
Россети Ленэнерго 633 2
Музей криптографии и вычислительной техники 4 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 280 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 156 2
Газпром ПАО 991 2
РВК - Российская венчурная компания 529 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Почта Банк 319 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 246 2
Совкомбанк ПАО 170 2
Открытие ФК 2582 2
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 49 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1011 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 22 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 152
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 53
Правительство РФ 8019 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 16
Президент Российской Федерации 3614 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 15
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 511 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 739 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 211 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 498 5
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 5
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 468 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 4
Администрация Президента РФ 898 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 344 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 259 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 3
Федеральное казначейство России 1299 3
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 549 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 10
OpenCAPI Consortium 13 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2510 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 79 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 32 1
Linux Foundation 167 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
Gen-Z Consortium 11 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 259
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 202
Сервер - Серверные платформы 9687 186
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 135
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3889 107
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 98
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 93
Website - Вебсайт 8484 84
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1952 80
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4209 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 74
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 554 67
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 62
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 62
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 55
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3437 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 46
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7834 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3111 42
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 37
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 36
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 148 32
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1814 30
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 28
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 85 27
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1330 26
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2419 24
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2233 23
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 21
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1162 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 7473 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 20
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1011 20
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9274 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2910 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1293 18
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 3943 18
Google Android 11926 103
Apple iOS 6390 89
КриптоПро СКЗИ CSP 144 49
Linux OS 7642 42
Aladdin JaCarta 239 38
WhatsApp Messenger 742 36
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 30
Microsoft Windows 10 11504 29
Aladdin JaCarta PKI 80 27
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 106 24
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 206 17
Aladdin JaCarta LT 24 17
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 32 15
InfoTeCS - ViPNet Client 67 15
Gemalto SafeNet eToken 207 15
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 31 14
Aladdin JaCarta PRO 22 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2657 14
InfoTeCS - ViPNet CSP 33 11
Microsoft Windows 7 1777 11
Apple iPad 3643 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1050 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 621 11
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 220 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 693 10
Microsoft Office 3232 10
Oracle Java - язык программирования 2544 10
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 412 10
Microsoft Windows 2059 10
Код Безопасности - Континент АПКШ 50 9
Apple macOS 1438 9
Microsoft Teams 308 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1316 8
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 34 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 420 8
Ред ОС 305 8
Intel x86 - архитектура процессора 1375 8
Aladdin Secret Disk 71 8
Depositphotos - фотобанк 384 8
Microsoft Windows Server 2012 160 7
Горелов Дмитрий 54 12
Кабанов Владимир 174 9
Чапчаев Андрей 43 7
Мельникова Анастасия 196 7
Мылицын Роман 85 6
Исанин Антон 9166 6
Маслов Юрий 10 5
Рустамов Рустам 200 5
Альперович Михаил 13 5
Путин Владимир 2533 5
Немошкалов Александр 11 5
Хасьянова Гульнара 117 4
Гусев Дмитрий 51 4
Челышев Сергей 5 4
Чаплыгин Роман 17 3
Климарев Михаил 47 3
Конусов Андрей 84 3
Анфимов Павел 20 3
Аносов Сергей 12 3
Груздев Сергей 35 3
Черепенников Антон 58 3
Крячков Антон 17 3
Прокудин Аркадий 9 2
Савельев Александр 38 2
Сабанов Алексей 21 2
Луцик Павел 9 2
Климов Евгений 16 2
Исаев Дмитрий 15 2
Куренев Алексей 6 2
Малинин Юрий 6 2
Додохов Александр 3 2
Смирнов Владимир 35 2
Лукацкий Алексей 89 2
Курепкин Игорь 13 2
Коняев Андрей 14 2
Самойленко Максим 65 2
Медведев Дмитрий 1602 2
Юсупов Ренат 112 2
Мещеряков Кирилл 22 2
Белозеров Олег 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 107341 203
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 18
Германия - Федеративная Республика 8751 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 14
Земля - планета Солнечной системы 7321 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 9
Украина 6157 8
Европа 11813 8
Европа Восточная 2921 5
Израиль 1752 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2871 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2041 3
Россия - ЮФО - Севастополь 469 3
Казахстан - Республика 4448 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 288 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 3
Россия - УФО - Свердловская область 1101 3
Германия - Берлин 632 2
Узбекистан - Республика 1279 2
Китай - Тайвань 2044 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1226 2
Япония 9943 2
Россия - ПФО - Самарская область 927 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1191 2
Россия - СФО - Новосибирск 3256 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1190 2
Азия - Азиатский регион 3782 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2034 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 725 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 369 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1198 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 142 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 38
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 25
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 47 23
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 23
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 480 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2155 20
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 11
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 160 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 9
Федеральное законодательство 1831 9
Мошенничество - Махинации 1902 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1243 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 341 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2350 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2394 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 987 4
Информационное общество - Государственная программа 1230 4
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 82 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 337 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2547 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 2
Cashback - Кэшбэк 199 2
Пиратство - Авторское право 512 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 15343 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 787 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2394 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 6194 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 2
Ведомости 362 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 133 1
CNews TV 521 1
Federal Register 7 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3391 8
Gartner 3300 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 745 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 236 2
IDC - International Data Corporation 4661 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
ABI Research 230 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Frost & Sullivan 199 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Zecurion Analytics 25 1
Fortune Global 100 138 1
500 Startups 4027 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 6
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6209 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 438 3
РАН - Российская академия наук 1382 2
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 12 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 336 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
АИС - Академия информационных систем 56 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 30 1
ТГУ - Томский государственный университет 91 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 5 1
Информзащита Учебный центр 38 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
АГУ - Алтайский государственный университет 32 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 178 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1452 4
100+ Forum Russia 8890 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2977 3
Криптонит Startup Challenge 13 2
GeekBrains 49 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Softool 62 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4409 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180684, в очереди разбора - 974368.
Создано именных указателей - 74423.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»