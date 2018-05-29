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СВЧ
сверхвысокие частоты
радиоэлектроника



29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года
24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте
08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи
28.01.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: гармония вкуса и пользы
23.08.2007 Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз

Публикаций - 67, упоминаний - 120

СВЧ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3259 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1039 15
Ростех - Ростехнологии 2414 13
Samsung Electronics 9139 13
Bosch - БСХ бытовые приборы 307 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2539 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 733 12
Siemens AG - Siemens Group 2269 10
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 12 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 227 6
Raytheon 289 5
Sharp Corporation 1012 5
Daewoo Electronics 41 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 146 4
Apple Inc 10386 3
JVC Kenwood 388 3
Исток НПП им. Шокина - Научно-производственное предприятие 46 3
Sony 6085 2
Rolsen Electronics 77 2
Haier 91 2
Philips 1924 2
Vitek - Голдер Электроникс 36 2
Элемент ГК - Elementec 517 2
Ростех - Автоматика Концерн 688 2
Titanium 63 2
Vestel 26 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 328 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Midea 16 1
Lite-On 28 1
H2O 14 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Polar - Полар 57 1
Noirot 6 1
Ситроникс - Sitronics 920 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 313 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 36 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
General Electric - Дженерал электрик 419 1
Hansa - Ханса 78 10
Whirlpool 70 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 92 6
Miele - Миле 116 5
Gaggenau 31 4
Beko 51 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 200 3
Groupe SEB - Tefal 60 3
Electrolux - Электролюкс Рус 154 3
Gorenje 66 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 3
Braun 60 2
Daewoo 81 2
Liebherr Group 40 2
Dyson 89 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 2
Candy Group - Канди 64 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 1
Zauber 2 1
Swarovski AG 69 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Smeg 12 1
Krups 21 1
GM - General Motors 433 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 276 1
Visa International 1672 1
РВК - Российская венчурная компания 517 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 18 1
eBay Inc 1571 1
Яндекс.Еда 146 1
Веста 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1399 1
АвтоВАЗ 161 1
Торий НПП 22 1
Восточный Банк 199 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 336 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 2
Президент Российской Федерации 3003 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 66 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 1
Правительство РФ 6983 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 391 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 305 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 62 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
Холодильник 226 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 10
СВЧ - микроволновая печь 35 8
Родительский контроль - Защита от детей 65 6
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 50 6
Электроника 608 6
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 17 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 5
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 61 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 3
Духовка 42 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1774 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2360 3
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 80 3
Аэрогриль 8 3
Системы охлаждения 88 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5614 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2878 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4340 2
Пылесос - Vacuum cleaner 164 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7181 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7338 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 505 2
Стиральная машина 42 2
Холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 30 2
Блендер 18 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6385 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2978 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 2
Инвертор (электротехника) 3 1
Фритюрница 7 1
Кондиционеры - Систем кондиционирования воздуха 30 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 881 1
Соковыжимал - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 15 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 131 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 88 1
Миксер 11 1
Groupe SEB - Moulinex ME 34 5
Посудомойки 39 5
Apple iOS 6284 4
Google Android 11654 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 3
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 2
Samsung Space Max 7 2
Apple iPad 3567 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 1
Dyson Air Multiplier 9 1
Samsung CE - СВЧ-печь 1 1
Motorola XOOM 52 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 4 1
Groupe SEB - Moulinex COOK N`STEAM 1 1
Groupe SEB - Moulinex INFINI PRESS 2 1
Groupe SEB - Moulinex MW 1 1
Groupe SEB - Moulinex COMPACT 1 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 189 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 152 1
Krups GVE 1 1
LG Multi Air Flow 11 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston CAWD 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
Ока - стиральная машина 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Quadrio 1 1
Bosch KGN - холодильник 12 1
Liebherr SBS - холодильник 12 1
Bosch Side by Side - холодильник 2 1
BEKO GNE side-by-side - холодильник 1 1
Zauber Easter 1 1
Zauber X - пароварка 1 1
BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле. 14 1
LG Kompressor Follow Me 10 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 1
Google Chrome - браузер 1207 1
Google Chrome OS 332 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 324 1
Microsoft Skype 1891 1
Google Android TV 194 1
Лебедев Артемий 95 2
Козлов Игорь 37 2
Головин Даниил 34 2
Зверев Андрей 57 2
Якунин Александр 48 2
Розенбаум Александр 2 1
Евтушенко Олег 125 1
Рогов Сергей 4 1
Литвин Владимир 6 1
Гуляев Юрий 8 1
Элькин Григорий 13 1
Криницкий Игорь 26 1
Носов Константин 16 1
Баринов Сергей 3 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 28 1
Умбиталиев Александр 2 1
Бушуев Александр 5 1
Брыкин Арсений 37 1
Асланян Сергей 96 1
Артемов Михаил 12 1
Мишустин Михаил 348 1
Осипов Александр 38 1
Граф Аркадий 25 1
Карташев Дмитрий 5 1
Осипов Леонид 5 1
Тынкован Александр 51 1
Баранова Екатерина 8 1
Сахненко Сергей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 101143 34
Европа 9824 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44274 9
Южная Корея - Республика 3856 7
Япония 9484 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12397 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31733 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 873 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 5
Германия - Федеративная Республика 8226 5
Африка - Африканский регион 2767 4
Ближний Восток 2525 4
Америка Латинская 1390 4
Германия - Берлин 609 4
Италия - Итальянская Республика 3063 3
Того - Тоголезская Республика 8093 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 654 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11920 2
Земля - планета Солнечной системы 6896 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 2
Россия - СЗФО - Псковская область 491 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Россия - ЦФО - Калужская область 746 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 901 1
Франция - Французская Республика 5390 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 1
Ирак - Багдад 54 1
Великобритания - Кембридж 249 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 320 1
Южная Корея - Сеул 317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 1
Греция - Греческая Республика 710 1
Беларусь - Белоруссия 3345 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 463 1
Россия - ПФО - Саратовская область 546 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 477 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 480 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 332 7
Русский язык 3848 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 2
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
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Эргономика 391 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 359 1
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 701 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
Черкизон - Черкизовский рынок 66 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
КПД - Коэффициент полезного действия 148 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 101 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 2
Wired - Издание 210 2
Чудо техники 52 1
Nature 765 1
Der Spiegel 141 1
Директ Инфо 9 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 94 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 366 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 24 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 4
Олимпийские игры - Olympic Games 548 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
Red Dot Design Award 49 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
Samsung Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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