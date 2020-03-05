Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Русфинанс Банк


05.03.2020 В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России 1
17.07.2018 «Русфинанс Банк» обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД за счет решения «КРОК» 4
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1
16.06.2017 Компания НАС провела стратсессию с сотрудниками в Подмосковье 1
29.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе 3
16.05.2017 Эксперт: через 2-3 года появится единая ИТ-платформа для ипотеки 1
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг 1
31.05.2016 Оплата кредитов и пополнение счетов «Русфинанс Банка» теперь доступны в «Qiwi Терминалах» 4
26.02.2016 Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры 4
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
19.06.2015 «Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков 2
25.05.2015 «РусФинанс» перешла на юридически значимый электронный документооборот с помощью «СКБ Контур» 1
16.04.2014 Сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело» интегрирован с АБС «Диасофт» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
20.01.2014 Эксперты коммуникационной отрасли и индустрии контактных центров присоединились к Call Center World Forum 1
19.12.2013 Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке 15
31.10.2013 Рейтинг ИКТ-бюджетов банков 2013: описание методики 1
09.10.2013 «Неофлекс»: Мы всегда исходим из бизнес-задач заказчика 1
17.09.2013 Российские банки в 10 раз превзошли мировые показатели по росту ИТ-трат 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
16.07.2012 Neoflex Reporting – единый "центр правды" для банка 1
11.01.2012 Клиенты «Русфинанс Банка» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны» 2
10.10.2011 BSGV и «Росбанк» объединили ИТ-системы 1
13.01.2011 «Лаборатория Касперского» защитит данные вкладчиков «Русфинанс Банка» 1
12.08.2010 «Неофлекс» автоматизирует коллекторскую деятельность в «Русфинанс Банке» 1
15.04.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-стратегии в условиях кризиса» 1
05.08.2008 Круглый стол CNews: «Кому нужна СОА в России?» 1
28.04.2008 29 мая состоится форум «IT в финансовом секторе» 1
28.03.2008 Call Center World 2008: Россия готовится к проблемам 1

Публикаций - 34, упоминаний - 61

Русфинанс Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Крок 1223 2
Телеком-защита 48 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 55 1
65apps - 65 Гигабайт 1 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
РТЛабс 145 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Синтерра - Synterra 573 1
Agima.Mobile 6 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Artezio - Артезио 36 1
IBM 3575 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 1
UseTech - Юзтех Интеграция 5 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
SimbirSoft.Mobile 5 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Открытие ФК 538 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
Альфа-Банк 1128 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
МДМ Банк 150 2
Уралсиб Банк 390 2
Связь-банк 80 2
ВТБ24 583 2
Societe Generale Group 42 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Банк Зенит 134 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
FICO 33 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Атон Инвестиционная компания 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Быстроденьги МФК 22 1
ПриватБанк 177 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Сетелем Банк 25 1
Банк Оранжевый 25 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Геобанк КБ 30 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Альфа-Капитал УК 45 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СДМ-Банк 51 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Qiwi Терминалы 100 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Федосов Виктор 8 3
Благирев Вячеслав 11 2
Сотин Денис 103 2
Емельянов Алексей 8 2
Бычков Александр 39 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
Крысина Ольга 109 2
Скогорев Алексей 7 2
Попов Андрей 72 2
Данилин Сергей 1 1
Лазовская Анна 4 1
Погребняк Светлана 3 1
Колесников Алексей 13 1
Иванов Сергей 175 1
Адылин Павел 16 1
Воеводина Наталья 2 1
Триппель Наталья 2 1
Русланова Дарья 2 1
Мещерин Сергей 1 1
Кравченко Денис 24 1
Астафьев Евгений 1 1
Жихарев Евгений 3 1
Февралева Ольга 10 1
Илюхин Олег 16 1
Рыбалко Олеся 1 1
Орлов Александр 8 1
Перепелкин Вадим 3 1
Щенников Андрей 1 1
Ядройцев Артём 5 1
Косолапов Артём 5 1
Прохоров Фёдор 78 1
Емельянов Святослав 5 1
Барташев Николай 7 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Лебедев Павел 21 1
Репин Никита 9 1
Мухин Максим 18 1
Викулин Александр 16 1
Адмиральский Сергей 38 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Курская область 342 1
Россия - Курск 234 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 1992 3
CNews Mobile - рейтинг 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще