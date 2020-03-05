Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русфинанс Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 61
Русфинанс Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
|СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
|Qiwi Терминалы 100 1
|Kaspersky Work Space Security 35 1
|Федосов Виктор 8 3
|Благирев Вячеслав 11 2
|Сотин Денис 103 2
|Емельянов Алексей 8 2
|Бычков Александр 39 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
|Крысина Ольга 109 2
|Скогорев Алексей 7 2
|Попов Андрей 72 2
|Данилин Сергей 1 1
|Лазовская Анна 4 1
|Погребняк Светлана 3 1
|Колесников Алексей 13 1
|Иванов Сергей 175 1
|Адылин Павел 16 1
|Воеводина Наталья 2 1
|Триппель Наталья 2 1
|Русланова Дарья 2 1
|Мещерин Сергей 1 1
|Кравченко Денис 24 1
|Астафьев Евгений 1 1
|Жихарев Евгений 3 1
|Февралева Ольга 10 1
|Илюхин Олег 16 1
|Рыбалко Олеся 1 1
|Орлов Александр 8 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Щенников Андрей 1 1
|Ядройцев Артём 5 1
|Косолапов Артём 5 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Барташев Николай 7 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Лебедев Павел 21 1
|Репин Никита 9 1
|Мухин Максим 18 1
|Викулин Александр 16 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Forbes - Форбс 442 1
|CNews Analytics 1992 3
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru