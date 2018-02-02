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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Русские башни ГК Вертикаль башенный оператор



02.02.2018 «Юла» запускает «Юла Авто» и объединяет ключевые бизнесы в «Юла Вертикали»
18.04.2016 «Корус Консалтинг» развернула «Корус Five|Готовое рабочее место» в «Вертикали»
03.08.2015 Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали»
12.05.2014 Softline внедрила Autodesk Revit в красноярском проектном бюро «Вертикаль»
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика
17.03.2010 WorldView-2: подтверждена точность 0,3 м по вертикали

Публикаций - 463, упоминаний - 484

Русские башни ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 30
Аскон - Ascon 298 28
Apple Inc 10683 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
Microsoft Corporation 22497 23
Sony 6145 20
NEC 1740 19
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
LG Electronics 3372 15
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 14
Nvidia Corp 3118 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 12
Canon 1339 12
Yandex - Яндекс 5015 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 12
Toshiba Corporation 2830 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 11
Intel Corporation 11262 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
VK - Mail.ru Group 3057 10
Компас 169 9
ViewSonic 302 9
JVC Kenwood 390 9
Sharp Corporation 1024 9
HP Inc. 5313 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Iiyama 80 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Hitachi - Хитачи 1421 8
Kismet Acquisition One - Kismet-I 19 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Русские башни ГК 30 7
6072 7
Ростех - Автоматика Концерн 1008 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Askona Life Group - Аскона 75 11
Альфа-Банк 1476 9
Avito - Авито 237 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 6
Gett 66 6
Эра HD - Эра ХД 52 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
PPE Group 15 5
FGI Wireless 11 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Восточный Банк 232 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Kismet Capital Group - KCG 6 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Газпром ПАО 1008 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
О2О Delivery club 171 3
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
Capital Group 65 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Точка 1820 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
Татнефть 182 2
Русагро Группа Компаний 182 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Самолёт ГК 216 2
Родник 81 2
Почта России ПАО 1853 2
Норвик банк 3 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
Президент Российской Федерации 3770 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Правительство РФ 8292 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 2
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 8
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 86
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 75
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 69
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 57
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 45
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 42
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 41
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 40
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 31
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 27
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 27
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 25
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 23
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 22
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 19
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 18
Визуализация 1338 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 15
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 534 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 15
Мобильное приложение - Mobile app 4966 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 14
Google Android 11959 26
Аскон Лоцман:PLM 60 17
Microsoft Windows 2000 2856 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 16
Аскон Компас-3D 122 14
Apple iOS 6422 13
Microsoft Windows 10 11713 11
Microsoft Office 3247 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 8
Apple iPad 3663 8
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 115 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 47 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Microsoft Windows 7 1780 6
ЭОС Дело СЭД 4365 6
Intel Core - Семейство процессоров 1519 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 5
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 55 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 83 5
Samsung SyncMaster 72 5
Seiko Epson EMP - серия проекторов 117 5
Nvidia G-Sync 122 5
Samsung BD-проигрыватель 80 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 5
Linux OS 7669 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Adobe Photoshop 667 4
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 11 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
Microsoft Windows Phone OS 1546 4
Apple MacBook Pro 490 4
Acer Predator 169 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 4
Таврин Иван 89 8
Богданов Максим 20 8
Бровкин Дмитрий 56 8
Гордеева Анна 36 6
Богуславский Леонид 30 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 4 4
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Гришин Дмитрий 185 3
Оснач Дмитрий 13 3
Ширшов Павел 76 3
Андриченко Андрей 8 3
Чернышенко Дмитрий 320 2
Иванов Александр 83 2
Поярков Александр 2 2
Смыслов Дмитрий 6 2
Борушевский Денис 36 2
Царева Юнона 4 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Липатов Михаил 5 2
Горохов Сергей 11 2
Усманов Алишер 275 2
Абрамец Егор 4 2
Ализар Анатолий 6 2
Сергеев Иван 71 2
Ратникова Оксана 6 2
Музалев Дмитрий 13 2
Путин Владимир 2542 2
Помбухчан Хачатур 11 2
Елагин Вячеслав 14 2
Кравченко Дмитрий 39 2
Чермашенцев Евгений 16 2
Муттерперл Михаил 22 2
Беляева Татьяна 23 2
Невинчаный Александр 19 1
Алексин Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 52
Япония 10069 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Земля - планета Солнечной системы 7427 20
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Европа 12319 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Нидерланды 2197 8
Африка - Африканский регион 2928 8
Казахстан - Республика 4467 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Европа Восточная 2927 7
Ближний Восток 2549 7
Украина 6212 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Америка Северная 2650 5
Германия - Берлин 635 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Китай - Тайвань 2115 5
Америка 2011 5
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 64 4
Россия - Сибирь 1579 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 4
Солнечная система 2236 3
Швеция - Королевство 2072 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Испания - Королевство 2917 3
Колумбия - Республика 476 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 94
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 70
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 36
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 23
Эргономика 840 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 16
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 4
Юриспруденция 1629 4
Английский язык 764 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Физика - область естествознания 889 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Образование в России 460 2
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Nature 770 3
Forbes - Форбс 591 2
Geophysical Research Letters 25 2
Phys.org 972 2
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
РИА Новости 766 2
Engadget - Блог о технологиях 411 2
Neowin 45 1
The Times 74 1
CNews Инноваторы 39 1
AsiaBizTech 97 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
Japan Today 47 1
РС Рro 87 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Ведомости 375 1
Ars Technica 364 1
Чудо техники 54 1
Wired - Издание 217 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
IDC - International Data Corporation 4671 2
NPD DisplaySearch 282 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Gartner - Гартнер 3301 1
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