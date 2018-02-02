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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русские башни ГК Вертикаль башенный оператор
Публикаций - 463, упоминаний - 484
Русские башни ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Таврин Иван 89 8
|Богданов Максим 20 8
|Бровкин Дмитрий 56 8
|Гордеева Анна 36 6
|Богуславский Леонид 30 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Гришин Дмитрий 185 3
|Оснач Дмитрий 13 3
|Ширшов Павел 76 3
|Андриченко Андрей 8 3
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Иванов Александр 83 2
|Поярков Александр 2 2
|Смыслов Дмитрий 6 2
|Борушевский Денис 36 2
|Царева Юнона 4 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Липатов Михаил 5 2
|Горохов Сергей 11 2
|Усманов Алишер 275 2
|Абрамец Егор 4 2
|Ализар Анатолий 6 2
|Сергеев Иван 71 2
|Ратникова Оксана 6 2
|Музалев Дмитрий 13 2
|Путин Владимир 2542 2
|Помбухчан Хачатур 11 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Кравченко Дмитрий 39 2
|Чермашенцев Евгений 16 2
|Муттерперл Михаил 22 2
|Беляева Татьяна 23 2
|Невинчаный Александр 19 1
|Алексин Михаил 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru