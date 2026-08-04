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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Персей СУБД -

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Персей СУБД -

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2026 Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей» 1
04.08.2026 «Тантор Лабс» закрыла сделку с «МТ-Интеграцией» (СУБД «Персей») и усилила позиции на рынке СУБД 1
18.09.2025 «БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость 5
29.04.2025 Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3063 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 2
Oracle Corporation 7071 2
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 1
Галактика - Корпорация 1545 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 203 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 403 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5679 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25684 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22483 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9916 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2876 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13111 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2361 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 209 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 266 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34918 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28247 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8638 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика - Microsoft VLSC - Microsoft Volume Licensing Service Center 122 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7819 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1918 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1762 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 13 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1042 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166010 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3805 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1726 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11675 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4014 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2244 1
Forbes - Форбс 1001 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
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