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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra AIC Astra Infrastructure Cloud Облачный ПАК Группы Астра

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра

Облачная платформа Astra Infrastructure Cloud (AIC) - защищенное модульное решение предназначено для создания и управления ИТ-инфраструктурой частного облака.


21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
Рынок ПАК 2024 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
05.12.2024 К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман» 2
21.11.2024 «Аквариус» и «Группа Астра» выпустили ПАК облачной инфраструктуры 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
22.10.2024 ПК «СВ Брест» получил сертификат ФСТЭК России по второму классу защиты и уровню доверия и «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» 1
16.10.2024 Новая концепция виртуализации – «Группа Астра» заявляет о трансформации одного из ключевых направлений бизнеса 2
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 2
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 2
02.09.2024 Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков 1
29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon 2
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года 1
22.08.2024 Импортозамещение систем виртуализации: что происходит на российском рынке? 1
07.06.2024 В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 2

Публикаций - 18, упоминаний - 24

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 6
Broadcom - VMware 2359 4
Microsoft Corporation 24625 4
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 4
ICL Astra Services 12 4
Dell EMC 5027 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
ICL ГК 381 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 3
Oracle Corporation 6688 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Google LLC 11775 2
8213 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
SAS Institute 971 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Informatica 126 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Talend 13 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Telegram Group 1983 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Эшелон НПО 129 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Ростех - Азимут 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Astana Hub 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unsplash 763 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 3
Microsoft Windows 15656 2
Microsoft Azure 1408 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Microsoft Exchange 1714 2
QEMU 52 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 2
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Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
ICL SDS teamRay 9 1
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Яценко Вадим 56 2
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Самерханов Айдар 1 1
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Владышев Алексей 5 1
Благоразумов Андрей 17 1
Тюрин Алексей 17 1
Мухин Денис 23 1
Андрианов Андрей 8 1
Криштоп Алексей 2 1
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Кот Олег 23 1
Сорокин Игорь 14 1
Железнов Николай 3 1
Завалишин Дмитрий 20 1
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Скида Максим 8 1
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