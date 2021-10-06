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Росэлектроника ОНИИП
Омский НИИ приборостроения
Омский научно-исследовательский институт приборостроения


06.10.2021 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 1
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 2
29.04.2021 Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 2
06.11.2020 «Росэлектроника» разработала комплекс управления пиротехникой по радиоканалу 2
09.06.2020 «Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для перспективных средств связи 3
04.06.2020 «Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ 3
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 2
29.04.2020 «Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для «умных» систем 2
19.03.2020 «Росэлектроника» разработала новое поколение корабельных антенн связи 1
20.12.2019 «Росэлектроника» разработала мини-компьютер для телекома и промышленности 2
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС 1
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио 1
11.07.2019 «Росэлектроника» представила корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом 2
27.05.2019 «Росэлектроника» разработала зонд для изучения ионосферы Земли 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 1
24.04.2018 «Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018» 3
24.10.2017 «Росэлектроника» разработала командный мобильный комплекс связи 1
12.09.2017 Росэлектроника представит на «Импортозамещении» компоненты аппаратуры навигации и связи 1
22.05.2017 «Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
13.12.2016 «Росэлектроника» освоила новый формат плат для микросхем 1
08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники 1
31.10.2016 «Росэлектроника» формирует объединение производителей телевизионной и оптоэлектронной техники 1
20.10.2016 «Росэлектроника» создала аппаратуру передачи данных на собственной компонентной базе 1
10.10.2016 «Росэлектроника» завершит формирование кластера спецсвязи в Омске 4
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
24.08.2016 Росэлектроника заместила импортную микроэлектронику в радиотехнических системах 1
16.08.2016 «Омский НИИ приборостроения» выпустил новое поколение приемных и передающих SDR-устройств 1
28.07.2016 «Росэлектроника» разработала «арктические» комплексы связи 2
30.05.2016 «Росэлектроника» завершит формирование технологических кластеров до конца года 1
10.05.2016 «Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры 1
26.09.2014 «Росэлектроника» разработала систему закрытой цифровой связи без «закладок» 2
24.09.2014 Предприятие Росэлектроники разработало новую систему закрытой цифровой связи без «закладок» 1
03.10.2013 «Росэлектроника» создаст новое НПО в Омской области 2
03.06.2008 Центр будущей радиоэлектроники открылся в Омске 1

Публикаций - 38, упоминаний - 57

Росэлектроника ОНИИП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Беркут НПФ 17 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Ростех Росэлектроника завод Метеор 9 1
Триада-ТВ НПП 4 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
РАВИС 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
STW - surface transverse waves - резонаторы на поверхностных поперечных волнах (ПАВ) 2 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
AAC - Advanced Audio Coding 196 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 135 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 501 1
Linux OS 4288 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 110 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Березовский Владимир 11 8
Евтушенко Олег 125 1
Дворкович Аркадий 169 1
Дворкович Виктор 5 1
Умбиталиев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Европа 3798 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Йошкар-Ола 109 1
Россия - Волжский 58 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Восточная Европа 1698 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Солнечная система 43 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Томск 455 1
Россия - Красноярский край 671 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - Свердловская область 811 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771517, в очереди разбора - 675199.
Создано именных указателей - 46354.
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