Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росэлектроника ОНИИП
Омский НИИ приборостроения
Омский научно-исследовательский институт приборостроения
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Публикаций - 38, упоминаний - 57
Росэлектроника ОНИИП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|Березовский Владимир 11 8
|Евтушенко Олег 125 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Дворкович Виктор 5 1
|Умбиталиев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771517, в очереди разбора - 675199.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771517, в очереди разбора - 675199.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru