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Ростех S-Terra СОВ система обнаружения вторжений

СОБЫТИЯ

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24.05.2023 Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ» 1
27.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра» 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Информзащита 941 1
Крок - Croc 1964 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Код Безопасности 812 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Эшелон НПО 150 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Анкад - Ancud 50 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 67 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Ростех - S-Terra Юнит 5 3
Ростех - S-Terra КП 3 2
Ростех - S-Terra Виртуальный Шлюз 4 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СОВ 1 1
OISF - Suricata IPS/IDS 24 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Microsoft Windows 16882 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 1
Ростех - S-Terra Клиент А 12 1
Ростех - S-Terra Пост 2 1
Иванов Михаил 116 2
Леднев Алексей 3 1
Салманова Шахноза 3 1
Заикин Андрей 36 1
Гродзенский Яков 11 1
Заречнев Сергей 6 1
Богданов Валентин 25 1
Пыслару Аркадий 7 1
Ухлинов Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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