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Ростех S-Terra Пост

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 2
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Код Безопасности 812 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
Ростех - S-Terra Юнит 5 1
Ростех - S-Terra Клиент А 12 1
Ростех - S-Terra Виртуальный Шлюз 4 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 1
Ростех - S-Terra КП 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростех - S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 4 1
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Горелов Дмитрий 61 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
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