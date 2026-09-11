Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Торий НПП S-Terra Клиент А
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 21
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптев Андрей 32 2
|Веселов Александр 10 2
|Пыслару Аркадий 7 2
|Газаров Христофор 5 2
|Голдбергс Алексей 5 1
|Заболотный Алексей 2 1
|Губина Татьяна 23 1
|Павлов Сергей 17 1
|Шумилов Максим 17 1
|Бородавко Александр 3 1
|Щеглов Максим 1 1
|Работинский Андрей 2 1
|Водяшко Георгий 2 1
|Мылицын Роман 111 1
|Анфимов Павел 62 1
|Иванов Михаил 116 1
|Залогин Владимир 4 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Королев Алексей 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170264 11
|Южная Корея - Республика 7149 1
|Беларусь - Белоруссия 6407 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 523 1
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 489 1
|Zecurion Analytics 25 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8712 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4347 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.