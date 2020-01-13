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Ростех
ОДК Сатурн НПЦ
Научно-технический центр

Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр


13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»
07.10.2016 «Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус»
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития
30.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы «Сатурна» на базе ERP-решения 1С и СУБД PostgreSQL
16.02.2015 «Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса»
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации
22.04.2014 НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013
18.05.2012 Softline защитила конфиденциальные данные НПО «Сатурн»
24.01.2012 НПО «Сатурн» расширяет перечень закупок с использованием средств электронной площадки b2b-saturn
12.10.2011 Во времена Черной смерти Сатурн был атакован кометой
27.04.2010 В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано»
28.01.2009 «Крок» создал систему хранения данных для НПО «Сатурн»
16.10.2008 РОСНАНО, НПО "Сатурн" и "Газпромбанк" создают СП "Новые инструментальные решения"
22.08.2008 В НПО «Сатурн» завершено создание нового суперкомпьютерного центра
14.11.2007 TopS BI помог «НПО Сатурн» оптимизировать обработку сложных деталей
30.08.2007 НПО «Сатурн» создаст второй по производительности российский суперкомпьютер
24.08.2007 Авиация России получит самый мощный суперкомпьютер
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад
17.02.2006 НПО "Сатурн" внедрит сервисную систему
09.11.2005 Россия прирастает супер-ЭВМ
22.08.2005 НПО "Сатурн" закончило 1 полугодие с чистым убытком
17.08.2005 В "Сатурне" запущен самый производительный суперкомпьютер в СНГ
17.08.2001 НПО "Сатурн" и ЛАНИТ разработают компьютерные технологии производства авиационных двигателей

Публикаций - 192, упоминаний - 286

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1025 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 9
IBM - International Business Machines Corp 8706 9
Intel Corporation 10814 8
Крок 1563 8
Ростех - Ростехнологии 2355 7
Т-Платформы - T-Platforms 336 7
Microsoft Corporation 21029 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 6
Siemens AG - Сименс Россия 2223 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 251 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 4
Safran - Sagem Sécurité 165 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 4
Oracle Corporation 5813 4
1С-Рарус 704 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 137 3
5035 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 3
Воентелеком 136 3
Микрон - Micron 576 3
Галактика - Корпорация 706 3
Инпро Технолоджис 9 3
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 74 3
Ситроникс - Sitronics 840 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
Числовая механика 10 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 17 3
Yandex - Яндекс 4620 2
Dassault Systemes 182 2
Dell EMC 4477 2
Основа Телеком 56 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 108 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 2
STMicroelectronics 274 2
HP Inc. 5106 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 2
Abbyy 1072 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 130 2
РВК - Российская венчурная компания 505 7
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 159 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 61 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 5
ГПБ - Газпромбанк 802 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 5
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 5
Вертолеты России 126 4
ВТБ24 622 4
РАО ЕЭС России ПАО 233 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 540 4
ЭФКО ГК 10 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 3
Amedia TV - Амедиа 36 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 13 3
Qiwi 797 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 3
Интер РАО ПАО 267 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 3
Алроса АК 98 3
Норникель - Норильский никель 259 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 22 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 336 2
Airbus Group 189 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 58 2
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 2
Силовые машины 52 2
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 2
Туполев ПАО 22 2
Boeing 931 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 2
Аэрофлот 618 2
DHL Express 110 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 122 2
Тракторные заводы Концерн 25 1
Татэнерго 37 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 26
Роснано 619 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 3
ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 50 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 471 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
МКС - Международная космическая станция 1383 1
Пермский краевой суд 7 1
Государственное Собрание Республики Марий Эл 1 1
Верховный суд Российской Федерации 331 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 76 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Правительство Саратовской области 19 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 91 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 93 1
Правительство Москвы 821 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 368 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 1
Президент Российской Федерации 1733 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Руссофт - Russoft 345 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
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ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
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NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 119 5
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 548 3
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PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 1
Oracle Retail 52 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 1
Google News 51 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 7 1
GAiA-X - европейская облачная система 37 1
AMT IP Forum 12 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 104 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 85 1
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Linux - Debian GNU 318 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 105 1
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Apple iOS 6259 1
Oracle Fusion ERP 18 1
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Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 1
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США - Аризона 403 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 870 3
Европа Восточная 2815 3
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 1
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CNews RND - R&D.CNews 2111 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 594 2
Phys.org 954 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
Коммерсантъ - Издательский дом 793 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
N+1 - Издание 114 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 4
РАН - Российская академия наук 963 4
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ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 173 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 9 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 2 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 212 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 23 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 10 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 13 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 16 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 5
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 3
Олимпийские игры - Olympic Games 493 2
Рождество Христово 54 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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