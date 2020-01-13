Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
ОДК Сатурн НПЦ
Научно-технический центр
Публикаций - 192, упоминаний - 286
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зеленков Юрий 19 10
|Чубайс Анатолий 193 7
|Биккулова Гульнара 23 4
|Михайлов Александр 30 4
|Лосев Сергей 44 3
|Аншина Марина 76 3
|Борн Александр 6 3
|Алексин Михаил 18 2
|Ройтман Евгений 41 2
|Сердюков Анатолий 78 2
|Беспалов Виктор 8 2
|Рыстенко Михаил 58 2
|Широких Алексей 71 2
|Иншаков Дмитрий 41 2
|Коробов Александр 12 2
|Гревцев Владимир 21 2
|Герасимов Андрей 24 2
|Гуревич Дмитрий 14 2
|Путин Владимир 2445 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Христос Иисус 17 2
|Бочаров Олег 27 2
|Бровко Василий 47 2
|Краснов Александр 50 2
|Левиков Антон 68 2
|Меламед Леонид 149 2
|Тойменцев Павел 5 2
|Ковалев Игорь 26 2
|Колычев Алексей 4 1
|Соболев Алексей 3 1
|Афанасьев Антон 5 1
|Сидорин Алексей 1 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Дворкович Виктор 5 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Красников Геннадий 67 1
|Пожидаева Наталья 2 1
|Гончаров Александр 6 1
|Ковнир Евгений 74 1
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 316 6
|Nature 696 6
|Future - Space.com 195 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10333 4
|New Scientist 1444 3
|CNews RND - R&D.CNews 2111 3
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 594 2
|Phys.org 954 2
|Space Daily 528 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|ScienceDaily 399 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 793 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
|N+1 - Издание 114 1
|СК Пресс 16 1
|РИА Новости 750 1
|Открытые системы ИД 108 1
|Ведомости 275 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru