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Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК Конструкторское бюро Российская авиастроительная корпорация Иркутское авиационное производственное объединение

Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение


25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут»
14.06.2016 «Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку ИБ-инфраструктуры корпорации «Иркут»
29.03.2016 Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock
02.04.2013 «Корус Консалтинг» модернизировал систему бюджетного управления для корпорации «Иркут»
14.09.2012 МТС организовала конвергентную сеть связи для корпорации «Иркут»
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
26.01.2011 «Инфосистемы Джет» модернизируют ИТ-инфраструктуру корпорации «Иркут»
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN
01.07.2010 "Иркут" признан авиаэкспортёром минувшего года
27.05.2010 "Иркут" наращивает мощь инженерного центра имени Яковлева
26.03.2010 "Иркут" заимствует средства на фондовом рынке
08.02.2010 Олег Демченко стал председателем совета директоров ЗАО "Авиастар-СП"
23.12.2009 Корпорация "Иркут" стала лауреатом национальной премии "Золотая идея"
04.12.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшей компанией ВПК РФ
03.11.2009 «Инталев» автоматизировал управление заказом в сетевой компании «Иркут»
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"
01.07.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшим российским экспортером 2008 года
22.06.2009 "Иркут": итоги 2008 года по МСФО
01.06.2009 БПЛА "Иркут-10"
28.05.2009 "ОАК" и "Иркут": официальное заявление
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники
29.04.2009 Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009"
09.04.2009 Корпорация "Иркут" осуществила погашение кредитных нот на сумму $125 млн.
19.02.2009 "Иркут" проводит мероприятия по повышению эффективности производства
19.02.2009 "Иркут": налоги на порядок больше прибыли
12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21
27.01.2009 Корпорация "Иркут" представила БПЛА для мониторинга объектов транспортировки газа
05.12.2008 СУ-30МКИ признан лучшим в мире
03.12.2008 Корпорация "Иркут" признана лидером ВПК
12.11.2008 Корпорация "Иркут" будет сотрудничать с компанией Hellenic Aerospace Industry
10.10.2008 Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии
05.06.2008 "Иркут" подписывает пакет документов по конвертации самолетов А320/А321
27.05.2008 Корпорация "Иркут" получила международный сертификат системы менеджмента качества
25.01.2008 Новые российские БПЛА будут представлены в Москве
01.11.2007 Годовой отчет корпорации "Иркут" признан шедевром
25.10.2007 "Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты
24.05.2007 "Иркут": финансовые аспекты деятельности

Публикаций - 127, упоминаний - 225

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
GMCS 341 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Oracle Corporation 6035 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
Infor 196 4
Программный продукт ГК 3960 4
Инталев - Intalev 268 3
Leta Group 271 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 9 3
Navitel - Навител Навигатор 288 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 3
6072 3
Компьюлинк ГК - Compulink 388 2
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 15 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 88 2
Восход ФГБУ НИИ 529 2
Microsoft Corporation 22497 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT 361 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Галактика - Корпорация 1077 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Directum - Директум 830 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 231 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
SAP SE 4595 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 23 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 1
SK hynix - Hyundai Electronic Industrial 82 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
Eaton 64 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Самолёт ГК 216 39
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 21
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 21
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 24 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 20
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 19
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 47 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 18
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 29 16
Росводоканал 69 15
НСПК - Национальная система платежных карт 401 15
Airbus Group - Airbus Industries 204 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 60 11
Airbus Defence and Space - EADS 150 10
Донстрой - Дон-Строй Инвест 17 9
Boeing 957 7
Ростех - Вертолеты России 149 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 85 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 6
Bayer AG - Байер 66 6
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 6
ФосАгро 81 6
Алеф-Банк 13 6
НС-Банк 6 6
Segezha Group - Сегежа Групп 96 5
Технология здоровья 8 5
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 5
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 5
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 8 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 23 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Газпром ПАО 1008 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 20
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 37 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 13
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
Президент Российской Федерации 3770 8
Московская безопасность ГКУ 7 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 6
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 16 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 53 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Авиалесоохрана ФБУ 12 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
Big Data - Большие данные 3520 10
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 26 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 84 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 5
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 5
DevSecOps - Development Security Operations 69 5
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 39 5
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 35 5
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 12 5
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 178 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 100 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 2
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 42 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 206 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 79 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 2
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 35
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 14
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 13
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 11
Infor ERP LN 180 9
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 6
Технология здоровья - Медкарта 24 6 5
Kaspersky OS 44 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 3
Хоппер ИТ Сервис-монитор 7 3
Navitel R - серия видеорегистраторов 7 3
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 28 3
Infor Baan ERP 5 3
МТС Cloud - CloudMTS 158 3
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 56 3
Oracle Hyperion Planning 115 3
Siemens Teamcenter 53 2
Oracle Hyperion 171 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Directum СЭД - ECM-система 201 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан 41 1
Инталев Корпоративный менеджмент 46 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 1
Microsoft Dynamics 893 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
Microsoft SharePoint Server 600 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 13 1
Infor Barcode 2 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 1
Укроборонпром - ГП Антонов - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
Microsoft Windows 7 1780 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 1
Контемиров Юрий 32 21
Мусич Роман 21 21
Демченко Олег 23 20
Демидов Сергей 57 20
Горбатько Александр 95 20
Курбатов Владимир 27 19
Нуйкин Андрей 34 18
Калинкин Алексей 16 16
Борисов Илья 26 16
Цыганов Вячеслав 63 16
Путин Сергей 41 15
Гущин Александр 15 15
Остапенко Григорий 27 15
Суровец Дмитрий 44 15
Палей Лев 36 14
Лысенко Юрий 31 13
Трояновский Владимир 42 13
Чулков Олег 11 11
Соколов Алексей 129 10
Варназов Лев 10 9
Дилбарян Павел 19 8
Сычев Артем 52 7
Скородумов Анатолий 65 7
Маслов Олег 12 6
Севостьянов Александр 8 6
Шевченко Александр 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Воробьев Артем 19 6
Мельников Максим 20 6
Деточкин Андрей 6 6
Яковлев Сергей 35 6
Мешков Александр 6 6
Чемериский Максим 6 6
Бенгин Владимир 10 5
Королев Максим 9 5
Гадарь Дмитрий 16 5
Костров Дмитрий 26 5
Ерин Андрей 15 5
Путин Владимир 2542 5
Ильин Алексей 23 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
Россия - СФО - Иркутская область 832 11
Индия - Республика 4263 10
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 199 8
Малайзия 744 7
Франция - Французская Республика 5665 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 4
Арктика - Арктический регион 387 3
Сингапур - Республика 1574 3
Германия - Саксония - Дрезден 97 3
Франция - Тулуза 64 3
Украина 6212 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 76 3
Германия - Гамбург 168 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Германия - Берлин 635 2
Израиль 1756 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Греция - Греческая Республика 744 1
Нидерланды 2197 1
США - Невада 203 1
США - Аризона 468 1
Ирак - Республика 666 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Швейцария - Цюрих 254 1
Швейцария - Женева 316 1
Европа Западная 1329 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 1
Украина - Киев 916 1
США - Айова 116 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 61
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Бизнес-акселератор 294 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Число Маха - скорость 49 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность - Горная добыча - Mining enterprises - Mining industry 28 1
Антитеррор - Терроризм 170 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 76 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
РИА Новости 766 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
Flight International 64 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Gartner - Гартнер 3301 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 6
CNews Инновация года - награда 41 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 21
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 5
CNews FORUM Кейсы 53 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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