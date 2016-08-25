Индексная книга CNews*
Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК Конструкторское бюро Российская авиастроительная корпорация Иркутское авиационное производственное объединение
Публикаций - 127, упоминаний - 225
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Контемиров Юрий 32 21
|Мусич Роман 21 21
|Демченко Олег 23 20
|Демидов Сергей 57 20
|Горбатько Александр 95 20
|Курбатов Владимир 27 19
|Нуйкин Андрей 34 18
|Калинкин Алексей 16 16
|Борисов Илья 26 16
|Цыганов Вячеслав 63 16
|Путин Сергей 41 15
|Гущин Александр 15 15
|Остапенко Григорий 27 15
|Суровец Дмитрий 44 15
|Палей Лев 36 14
|Лысенко Юрий 31 13
|Трояновский Владимир 42 13
|Чулков Олег 11 11
|Соколов Алексей 129 10
|Варназов Лев 10 9
|Дилбарян Павел 19 8
|Сычев Артем 52 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Маслов Олег 12 6
|Севостьянов Александр 8 6
|Шевченко Александр 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Воробьев Артем 19 6
|Мельников Максим 20 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Яковлев Сергей 35 6
|Мешков Александр 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Бенгин Владимир 10 5
|Королев Максим 9 5
|Гадарь Дмитрий 16 5
|Костров Дмитрий 26 5
|Ерин Андрей 15 5
|Путин Владимир 2542 5
|Ильин Алексей 23 5
|Gartner - Гартнер 3301 11
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 6
|CNews Инновация года - награда 41 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203263, в очереди разбора - 917349.
Создано именных указателей - 96122.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203263, в очереди разбора - 917349.
Создано именных указателей - 96122.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.