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Ростех
Концерн Автоматика


15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 3
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 2
21.09.2021 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры 1
17.09.2021 В Москве установили мемориальную доску криптографу Дмитрию Скороходову, более 45 лет проработавшему в Концерне «Автоматика» 2
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
25.08.2021 Концерн «Автоматика» представил устройство для распознавания лиц 4
25.08.2021 Обновленная СХД «Купол» концерна «Автоматика» представлена на «Армии-2021» 2
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 2
24.08.2021 «Автоматика» представила бортовое устройство защиты информации для беспилотников 4
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 4
23.08.2021 Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве 3
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 5
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3» 3
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил решения в сфере интернета вещей для управления городской инфраструктурой 3
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 2
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 2
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 4
03.08.2021 «Система объективного непрерывного мониторинга» концерна «Автоматика» включена в реестр отечественного ПО 1
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти» 3
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1
21.07.2021 Концерн «Автоматика» представил системы противодействия БЛА 2
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 2
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 1
09.07.2021 «Автоматика» получит субсидию на разработку высокотехнологичного медицинского оборудования 2
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 2
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 1
30.06.2021 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
23.06.2021 Концерн «Автоматика» представляет комплекс противодействия БЛА 3
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
16.06.2021 Концерн «Автоматика» запускает серийный монтаж бескорпусных радиодеталей 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1

Публикаций - 396, упоминаний - 874

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 248
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 29
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 27
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 24
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 23
Ростех Швабе Холдинг 150 19
Автоматика КалугаПрибор 30 16
ХайТэк - Hi-Tech 65 15
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 12
Intel Corporation 4143 11
Cisco Systems 2035 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 9
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 9
Восход ФГБУ НИИ 365 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Microsoft Corporation 10997 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 8
Yandex - Яндекс 4098 7
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 7
Крок 1219 6
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 6
КНС Групп - Yadro 124 6
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 17 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 6
IVA Technologies 33 6
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 6
Криптонит ГК - Kryptonite 30 6
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 6
Рубеж-Автоматика 5 5
Автоматика Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 10 5
Норси-Транс (НТ) 49 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
Raidix - Рэйдикс 129 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Рамэк-ВС 70 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 11
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 10
Россети ПАО 168 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Ростех Новикомбанк 27 4
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Миландр ПКК 26 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Почта России ПАО 1570 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Музей криптографии и вычислительной техники 2 2
Просвещение ГК 8 2
Альтаир МТУ - Монтажно-технологическое управление 3 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Газпром ПАО 518 2
СпецДорПроект 2 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Перспектива НПО 1 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Эко-Томск 1 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
Химпром 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
ТНС Энерго 3 1
Правительство РФ 2198 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 18
Президент Российской Федерации 1439 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
Союз машиностроителей России 26 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 29
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 22
Безопасный город 347 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 8
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 8
DDR - Double data rate 1062 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 7
Gigabit Ethernet 355 7
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 99 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 6
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 5
Умный автобус 5 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 4
Big Data - Большие данные 1136 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 47
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 22
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 17
Национальные Технологии - СХД Купол 31 14
Linux OS 4236 14
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 13
Google Android 10750 12
Intel x86 - Архитектура процессора 990 12
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 11
Microsoft Windows 10 6602 10
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 8
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 8
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 8
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 8
Автоматика Бином-КА 7 7
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 7
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 7
Apple iOS 5741 7
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 7
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 6
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 6
Apple macOS 921 6
IVA Largo - Видеотерминал 14 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 5
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 5
Масштаб: VeiL VDI 17 5
Автоматика Пелена - программно-аппаратный комплекс 6 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Microsoft Windows 849 4
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 4
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
Кабанов Владимир 174 159
Сахненко Сергей 71 24
Евтушенко Олег 125 24
Моторко Андрей 33 18
Смирнов Павел 35 17
Чемезов Сергей 121 12
Путин Владимир 1820 12
Бровко Василий 47 7
Солодухин Константин 89 6
Черепенников Антон 52 5
Белов Александр 69 5
Трушкин Константин 43 4
Яровая Ирина 63 4
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Назаров Александр 35 3
Кириенко Владимир 38 3
Новиков Андрей 23 3
Алейник Ярослав 3 3
Кравцов Сергей 39 3
Травников Андрей 6 2
Усманов Алишер 241 2
Ивенев Николай 7 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Овчинников Сергей 24 2
Лобанова Лидия 2 2
Кондрашов Захар 3 2
Галицкий Александр 82 2
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Илюхин Владимир 5 2
Фальков Валерий 8 2
Белозерцев Иван 5 2
Георгиева Елена 5 2
Печенко Валерий 2 2
Озеров Виктор 26 2
Шадаев Максут 384 2
Братухин Иван 4 2
Тимиров Марат 6 2
Букашкин Сергей 2 2
Глазков Борис 40 2
Шапша Владислав 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 21
Россия - Иркутская область 536 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 7
Россия - Иннополис 292 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Россия - Новосибирская область 810 5
Индия - Республика 2156 4
Россия - Пензенская область 346 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Россия - Нижегородская область 736 4
Россия - Калужская область 568 4
Россия - Тульская область 752 4
Россия - Оренбургская область 292 3
Россия - Плесецк 15 3
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Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Земля - планета Солнечной системы 854 3
Африка 1480 3
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Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - Республика Крым 625 2
Канада 1290 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
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ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
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