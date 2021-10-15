Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Концерн Автоматика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 396, упоминаний - 874
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 159
|Сахненко Сергей 71 24
|Евтушенко Олег 125 24
|Моторко Андрей 33 18
|Смирнов Павел 35 17
|Чемезов Сергей 121 12
|Путин Владимир 1820 12
|Бровко Василий 47 7
|Солодухин Константин 89 6
|Черепенников Антон 52 5
|Белов Александр 69 5
|Трушкин Константин 43 4
|Яровая Ирина 63 4
|Хачатуров Вартан 8 3
|Назаров Александр 35 3
|Кириенко Владимир 38 3
|Новиков Андрей 23 3
|Алейник Ярослав 3 3
|Кравцов Сергей 39 3
|Травников Андрей 6 2
|Усманов Алишер 241 2
|Ивенев Николай 7 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Лобанова Лидия 2 2
|Кондрашов Захар 3 2
|Галицкий Александр 82 2
|Памфилова Элла 4 2
|Илюхин Владимир 5 2
|Фальков Валерий 8 2
|Белозерцев Иван 5 2
|Георгиева Елена 5 2
|Печенко Валерий 2 2
|Озеров Виктор 26 2
|Шадаев Максут 384 2
|Братухин Иван 4 2
|Тимиров Марат 6 2
|Букашкин Сергей 2 2
|Глазков Борис 40 2
|Шапша Владислав 3 2
|CNews Analytics 1988 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Grand View Research 11 1
|Allied Market Research 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru