Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Росэлектроника
Российская электроника
Научно-производственная организация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 702, упоминаний - 1570
Ростех Росэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенко Олег 125 71
|Сахненко Сергей 71 35
|Зверев Андрей 52 27
|Кулиш Александр 12 12
|Транковская Наталья 11 11
|Гребельный Антон 14 9
|Михеев Вячеслав 11 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Беляев Владислав 65 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Петров Михаил 88 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Тетерина Элла 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 12 9
|Березовский Владимир 11 8
|Чемезов Сергей 121 8
|Апин Михаил 8 6
|Путин Владимир 1820 6
|Бочаров Алексей 11 6
|Артемов Михаил 8 6
|Свердлов Денис 163 6
|Калмыков Сергей 9 5
|Осоченко Евгений 7 5
|Тарасов Андрей 11 5
|Трофимов Дмитрий 14 4
|Колсанов Александр 8 4
|Ивенев Николай 7 4
|Адам Безиев 4 4
|Шмулевич Марк 79 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Месропов Юрий 4 4
|Скорых Сергей 4 4
|Рейман Леонид 407 4
|Акимов Александр 19 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Назаров Александр 35 3
|Нестеров Александр 10 3
|Степанов Сергей 13 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru