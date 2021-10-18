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Ростех Росэлектроника
Российская электроника
Научно-производственная организация


18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 4
12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 3
06.10.2021 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 2
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 2
27.09.2021 «Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления 3
15.09.2021 «Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год 3
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 3
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 2
27.08.2021 «Росэлектроника» представила телемедицинское решение для предрейсовых осмотров водителей 1
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 3
25.08.2021 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов 2
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 2
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 4
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 2
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 2
06.08.2021 Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G 1
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 2
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса 2
19.07.2021 «Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации 4
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию 1
24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 2
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 4
11.06.2021 Предприятие «Росэлектроники» создаст «Аватара» в технополисе «Эра» 1
08.06.2021 «Росэлектроника» поставила сверхмощное СВЧ-оборудование для измерительного комплекса 2
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 2
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 3
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 4
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 2
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 2
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 2
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 4
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 4
29.04.2021 Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 2
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 4
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 2
14.04.2021 «Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи 2

Публикаций - 702, упоминаний - 1570

Ростех Росэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 347
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 48
Ростех - Концерн Автоматика 396 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 23
Ростех Швабе Холдинг 150 20
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 15
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 14
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 13
АФК Система ПАО 990 12
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 10
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 10
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Ростелеком Связьинвест 692 9
Микрон - Micron 365 9
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 9
Robokassa - Робокасса 44 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
ХайТэк - Hi-Tech 65 7
РТ-Информ 112 7
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 7
Intel Corporation 4143 7
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 7
IT Vision 14 6
IT Vison 10 6
3726 6
Yota - Скартел 623 6
Cisco Systems 2035 6
Корус Консалтинг ГК 803 6
МКД 16 6
Элемент ГК - Elementec 49 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Ростех Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 5
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 5
IBM 3524 5
IVA Technologies 33 5
Галактика - Корпорация 248 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 44
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 24
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 16
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 12
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 11
Россети ПАО 168 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
РВК - Российская венчурная компания 476 11
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 10
Водоканал МУП 10 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
Русагро Группа Компаний 139 9
ITM Group 12 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
Ингосстрах СПАО 210 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Черкизово ГК 73 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
Сбербанк страхование 47 9
Комус 25 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Sanofi - Санофи 33 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Инвар - Invar 10 9
НПП Торий 13 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Газпром ПАО 518 7
Транснефть 159 7
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 6
Hyundai Motor 144 6
Arrival Group - Charge R&D 13 6
KIA Motors 72 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
Метиз завод 10 6
Роснефть НК 367 5
Миландр ПКК 26 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 18
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 9
Президент Российской Федерации 1439 9
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Правительство РФ 2198 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
МИК - Московский инновационный кластер 51 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
Росгранстрой ФГКУ 9 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 8
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 19
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 11
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 10
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 99 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 10
Безопасный город 347 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 8
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 8
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 7
Умные платформы 496 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
СВЧ-радиоэлектроники 4 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 11 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 3
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СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
КОТМИ-Росэл 5 5
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Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 4
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 4
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IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
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Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 3
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 3
Созвездие Солярис-Н 3 3
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
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Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Автоматика Бином-КА 7 2
SAP Leonardo 24 2
Microsoft Skype 1459 2
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Осоченко Евгений 7 5
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Адам Безиев 4 4
Шмулевич Марк 79 4
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Месропов Юрий 4 4
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Степанов Сергей 13 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 24
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Европа 3725 16
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Россия - УФО - Екатеринбург 2054 7
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Россия - Крайний Север 93 6
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