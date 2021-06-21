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Ростех Росэлектроника НИИ Вектор
Научно-исследовательский институт


21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 1
15.12.2020 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 1
28.10.2020 Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга 1
07.10.2020 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 1
28.09.2020 Ростех разрабатывает циклотронный ускоритель для пастеризации продуктов питания 1
11.09.2020 В России начинается выпуск дешевых промышленных экзоскелетов 1
10.08.2020 «Ростех» и ОКБ «Факел» создают комплекс для мониторинга судоходства из космоса 1
10.04.2020 «Ростех» переводит в онлайн программы повышения квалификации сотрудников 1
03.04.2020 «Техлаб» предоставит регионам бесплатный доступ к платформе «Galenos.диагностика» 1
25.03.2020 «Ростех» использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной работы 4
20.03.2020 «Росэлектроника» и «Информзащита» начнут поставки систем обнаружения и противодействия беспилотникам 2
15.11.2019 «Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников 2
14.11.2019 Оборудование «Росэлектроники» позволит экономить до 10% электроэнергии 2
14.11.2019 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные 1
05.08.2019 «Ростех» направит 100 млн рублей на реализацию гражданских стартапов на своих предприятиях 1
10.07.2019 «Росэлектроника» представила экспортный вариант носимой станции радиотехнической разведки 4
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 4
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 2
12.10.2018 В топ50 компаний радиоэлектронной отрасли вошли 22 предприятия Ростеха 1
02.10.2018 «Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб 1
02.10.2018 Разработка Ростеха позволит обнаруживать местонахождение пункта управления беспилотниками 1
25.09.2018 США подготовили санкции против российских «киберпреступных» компаний 2
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 4
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 2
09.06.2017 «Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов 1
11.05.2017 «Росэлектроника» создала «универсального разведчика» для артиллерийских расчетов 1
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 3
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 1
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 1
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
12.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» 1
15.07.2013 Контракт МВД на поставку средств навигации ГЛОНАСС достался единственному участнику аукциона 1
12.07.2013 Depo Computers и СОКБ «Вектор» создали федеральную сеть мониторинга транспортных средств для внутренних войск МВД РФ 1
09.07.2013 «Инфосистемы Джет» помогли «Малине» отразить мощную DDoS-атаку 1
17.10.2012 Новгородцы могут следить за передвижением общественного транспорта онлайн 1

Публикаций - 47, упоминаний - 70

Ростех Росэлектроника НИИ Вектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 18
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
АФК Система ПАО 998 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 5
Академия Ростеха 5 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Syrus Systems - Сайрус системс 2 2
Ростелеком Связьинвест 706 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Acronis - Акронис 365 2
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 2
Ростех Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 2
Микрон - Micron 365 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
РТИ 122 2
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 2
Ростех Росэлектроника Нептун НИИ 6 1
Орбита 23 1
ОКБ-Планета 2 1
Волна НПО Завод 1 1
Элеконд 3 1
Купол - Ижевский электромеханический завод 1 1
Ростех - Доверенные платформы робототехнические комплексы - РТ – Доверенные платформы РК 1 1
Цифровое оружие и защита 4 1
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 1
Высокоточные комплексы НПО 9 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
Ярославский радиозавод ПАО 8 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Ростех ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 2 1
ИнфоТех 16 1
Ангстрем-Т 95 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Татнефть 114 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
Президент США 105 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
ПКЛ - модуль пассивного когерентного локатора 4 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Умные платформы 500 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ЭОС Дело СЭД 625 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 2
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор Черемуха 2 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Кирюшин Геннадий 33 4
Беляков Денис 5 4
Скорых Сергей 4 4
Евтушенко Олег 125 3
Калмыков Сергей 9 2
Шмулевич Марк 79 2
Никифоров Николай 1126 2
Рычков Дмитрий 5 1
Леликов Дмитрий 4 1
Сорокин Андрей 18 1
Фомина Алена 5 1
Романова Елена 2 1
Балашова Ольга 1 1
Смятских Алексей 47 1
Винокур Михаил 4 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - Астраханская область 372 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Латинская Америка 726 1
Россия - Калужская область 575 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Арктика 141 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Россия - Тульская область 754 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Обнинск 105 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Россия - Арктическая зона 8 1
Россия - Ростовская область 864 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 2
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
CNews Analytics 1991 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Академия Ростеха - программа Вектор 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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