Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор
Научно-исследовательский институт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 70
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирюшин Геннадий 33 4
|Беляков Денис 5 4
|Скорых Сергей 4 4
|Евтушенко Олег 125 3
|Калмыков Сергей 9 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Рычков Дмитрий 5 1
|Леликов Дмитрий 4 1
|Сорокин Андрей 18 1
|Фомина Алена 5 1
|Романова Елена 2 1
|Балашова Ольга 1 1
|Смятских Алексей 47 1
|Винокур Михаил 4 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Путин Владимир 1828 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru