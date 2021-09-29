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Ростех Росэлектроника Вега
Концерн радиостроения


29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 1
25.08.2021 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов 1
25.08.2021 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
06.08.2021 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 1
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 2
10.06.2021 «Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 2
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 2
08.04.2021 «Росэлектроника» начала поставки перспективных комплексов радиомониторинга 4
12.02.2021 «Росэлектроника» запускает центр испытаний оборудования в экстремальных условиях 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 2
15.12.2020 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 4
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 2
27.11.2020 «Росэлектроника» разработает мобильную систему управления поездами 2
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 2
14.10.2020 «Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом 3
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 2
07.10.2020 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 3
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 4
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 2
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 1
25.08.2020 Разработка «Росэлектроники» обеспечит выход в интернет из любой точки России 4
24.08.2020 «Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона 2
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 5
08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС 2
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 2
26.03.2020 «Росэлектроника» разрабатывает систему дистанционного контроля артериального давления 2
12.03.2020 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 4
13.02.2020 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности 1
03.02.2020 «Росэлектроника» выводит на рынок систему корпоративных коммуникаций с функцией распознавания лиц 2
03.02.2020 «Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей 1
23.01.2020 Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках 2
17.12.2019 «Яндекс» крупно обновил поиск: Теперь он мгновенный, точный и ему помогают люди 1
17.12.2019 «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление 1
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
15.11.2019 «Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников 2
15.11.2019 «Росэлектроника» начинает производство морозостойких сигнализаторов напряжения 1

Публикаций - 122, упоминаний - 198

Ростех Росэлектроника Вега упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 54
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 48
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 7
Yandex - Яндекс 4101 6
SAP SE 3212 6
Microsoft Corporation 11077 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 5
IBM 3539 4
Микрон - Micron 365 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Google LLC 7148 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Netrika - Нетрика 84 3
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface 6 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Cisco Systems 2040 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Alibaba Group 298 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Facebook 3765 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Abbyy 793 2
Nokia Corporation 2434 2
КНС Групп - Yadro 124 2
АФК Система ПАО 994 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
Газпром ПАО 520 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
Веста 15 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Открытие ФК 538 1
Россети ПАО 168 1
eBay Inc 529 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ - Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения Москвы 1 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 4
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Субтехнологии 8 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Умные платформы 497 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
КДК-М ЭМС - контрольно-диагностический комплекс для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости 1 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 129 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
RRU - радиомодули 8 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ПКЛ - модуль пассивного когерентного локатора 4 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
Google Android 10751 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Baidu 179 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 18 2
БАРС.Alpha BI 32 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Microsoft Power BI 113 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Yandex Object Storage 4 2
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 2
NetApp ONTAP 34 2
Linux OS 4257 2
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Netrika - N3.Телемедицина 1 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - генеративная нейросеть 3 1
МТС SIM-карты 35 1
РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор Черемуха 2 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
Microsoft Kinect 42 1
ГАЗ ГАЗон Next 2 1
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
Вега ИМЦ EMC Lab Assistant 1 1
Apple iOS 5742 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple - App Store 2198 1
Евтушенко Олег 125 12
Михеев Вячеслав 11 9
Кулиш Александр 12 7
Калмыков Сергей 9 6
Сахненко Сергей 71 4
Слесарев Андрей 3 3
Автомонов Александр 9 2
Фомина Алена 5 2
Дюков Андрей 14 2
Стыскин Андрей 9 2
Нестеров Александр 10 2
Миронов Дмитрий 14 2
Новак Александр 19 2
Тарасов Андрей 11 2
Якунин Александр 43 2
Чемезов Сергей 121 2
Скоков Сергей 26 2
Шуленков Петр 3 1
Скорых Сергей 4 1
Щеголев Игорь 676 1
Валуев Сергей 6 1
Матвеев Сергей 5 1
Бобков Руслан 1 1
Чижова Наталья 1 1
Попова Софья 2 1
Зайцев Владимир 37 1
Чаптынова Айана 2 1
Рыбникова Елизавета 1 1
Гербель Светлана 1 1
Исаев Олег 1 1
Басаев Александр 2 1
Котельников Геннадий 1 1
Haarbrink Roland - Хаарбринк Роланд 1 1
Романов Сергей 7 1
Кузнецов Юрий 2 1
Матвеева Татьяна 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1824 1
Жаров Александр 165 1
Борисов Юрий 91 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Украина 3365 4
Россия - Челябинск 772 3
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Челябинская область 658 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Европа 3752 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Симферополь 115 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Кемерово 309 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Обнинск 102 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Украина - Киев 465 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Пенза 253 1
Россия - Мурманск 257 1
Чехия - Прага 67 1
Россия - Миасс 19 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Тульская область 752 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Русский язык 982 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Антиимпортозамещение 6 1
Антитеррор 62 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
CNews Analytics 1988 7
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ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 5
РАН - Российская академия наук 316 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 5 1
МВОКУ - МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 1 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Cisco Connect 5 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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Ключевых фраз выявлено - 761778, в очереди разбора - 665467.
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