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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Росэлектроника Вега
Концерн радиостроения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 122, упоминаний - 198
Ростех Росэлектроника Вега упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенко Олег 125 12
|Михеев Вячеслав 11 9
|Кулиш Александр 12 7
|Калмыков Сергей 9 6
|Сахненко Сергей 71 4
|Слесарев Андрей 3 3
|Автомонов Александр 9 2
|Фомина Алена 5 2
|Дюков Андрей 14 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Нестеров Александр 10 2
|Миронов Дмитрий 14 2
|Новак Александр 19 2
|Тарасов Андрей 11 2
|Якунин Александр 43 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Скоков Сергей 26 2
|Шуленков Петр 3 1
|Скорых Сергей 4 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Валуев Сергей 6 1
|Матвеев Сергей 5 1
|Бобков Руслан 1 1
|Чижова Наталья 1 1
|Попова Софья 2 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Чаптынова Айана 2 1
|Рыбникова Елизавета 1 1
|Гербель Светлана 1 1
|Исаев Олег 1 1
|Басаев Александр 2 1
|Котельников Геннадий 1 1
|Haarbrink Roland - Хаарбринк Роланд 1 1
|Романов Сергей 7 1
|Кузнецов Юрий 2 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1824 1
|Жаров Александр 165 1
|Борисов Юрий 91 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
|CNews Analytics 1988 7
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761778, в очереди разбора - 665467.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761778, в очереди разбора - 665467.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru