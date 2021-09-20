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Ростех НЦИ
Национальный центр информатизации


20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 4
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области 2
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 2
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 3
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 12
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 2
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 2
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 3
15.04.2021 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков 2
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 2
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС» 1
29.12.2020 НЦИ разработал новую отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой 4
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
01.12.2020 Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций 2
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 4
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО 1
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 1
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
05.10.2020 На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения 1
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус» 3
17.09.2020 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 2
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 2
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net 1
25.08.2020 Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 3
20.08.2020 «БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1

Публикаций - 306, упоминаний - 740

Ростех НЦИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 110
Барс груп 402 105
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 50
Ростех - Концерн Автоматика 396 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 9
SAP SE 3207 9
Ланит ГК 1154 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 8
Восход ФГБУ НИИ 365 7
Microsoft Corporation 10997 7
Yandex - Яндекс 4098 6
3726 6
Ростех Швабе Холдинг 150 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Google LLC 7124 6
Крок 1219 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Cisco Systems 2035 5
Huawei 2723 5
КНС Групп - Yadro 124 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
ИКС холдинг - Форпост 35 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 4
ОТР 133 4
АйТи 748 4
ГЛОНАСС АО 82 4
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 4
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 4
Docsvision - ДоксВижн 765 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 4
Т-Платформы 272 4
РТЛабс 145 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Почта России ПАО 1570 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Вертолеты России 114 7
Газпром ПАО 518 6
Татэнерго 19 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
ЯКласс 19 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 4
GEM Capital 4 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
GHP Group 5 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Эко-Томск 1 1
Химпром 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Genotek - Генотек 4 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Гранит 11 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Татнефть 112 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Coursera 40 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 44
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
Правительство РФ 2198 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Президент Российской Федерации 1439 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Федеральное казначейство России 766 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Роснано 456 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Союз машиностроителей России 26 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 21
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 9
Безопасный город 347 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
Big Data - Большие данные 1136 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
Субтехнологии 8 4
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 126 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Linux OS 4236 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 20
БАРС.Alpha BI 32 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 8
БАРС BarsUP.Net 12 8
Apple iOS 5741 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 10 6602 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Барс.Образование-Электронная школа 7 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 4
Барс.Здравоохранение - МИС 11 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 3
Microsoft SQL Server 789 3
Apache Hadoop 339 3
Java - Язык программирования 1166 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Office 1916 3
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 3
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Microsoft Power BI 113 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
NetApp ONTAP 34 2
Солодухин Константин 89 22
Ахмеров Тимур 73 22
Бровко Василий 47 15
Сахненко Сергей 71 14
Путин Владимир 1820 11
Ибрагимов Рустем 17 10
Младшев Анатолий 10 7
Никифоров Николай 1126 6
Вахрушев Дмитрий 8 6
Сивидов Алексей 31 6
Полухин Александр 7 6
Иванов Александр 71 5
Кабанов Владимир 174 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Чемезов Сергей 121 3
Ибрагимов Камиль 7 3
Алиханов Антон 8 3
Семенов Александр 69 3
Карпунина Ирина 4 3
Назаров Александр 35 3
Акимов Максим 167 3
Осеевский Михаил 221 3
Иванов Егор 17 3
Евтушенко Олег 125 3
Емельченков Сергей 83 2
Никитин Глеб 17 2
Одинцов Никита 5 2
Корсак Александр 4 2
Петров Дмитрий 33 2
Гольцов Александр 23 2
Чуприян Александр 6 2
Быховский Александр 3 2
Кравцов Сергей 39 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 2
Дуров Павел 216 2
Глазков Борис 40 2
Васенков Алексей 2 2
Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
Илингин Андрей 4 2
Якимюк Оксана 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 171
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 27
Россия - ПФО - Казань 1507 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 13
Россия - Иннополис 292 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - Новосибирская область 810 9
Россия - Калининградская область 531 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 8
Россия - Нижегородская область 736 7
Россия - Томская область 413 6
Россия - Иркутская область 536 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Европа 3725 5
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 5
Россия - Саратовская область 340 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ПФО - Самара 1285 4
Россия - Сахалинская область 432 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - Калининград 659 4
Россия - Самарская область 557 4
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 4
Восточная Европа 1667 3
Россия - Республика Дагестан 260 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Арктика 141 3
Сингапур - Республика 808 3
Россия - Республика Алтай 681 3
Россия - Республика Карелия 296 3
Россия - Тюменская область 581 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Оренбургская область 292 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 38
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
Образование в России 328 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Антиимпортозамещение 6 1
Антитеррор 62 1
Бережливая поликлиника 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Человеческий фактор 126 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
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CNews Analytics 1988 13
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
IDC IoT Decision Maker Survey 1 1
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 2 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 1
TAdviser Report 6 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 5
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова - Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики 1 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЭЛАС НПО 6 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 1 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 25
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 11
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 7
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
Биотехмед 8 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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