Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех НЦИ
Национальный центр информатизации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 306, упоминаний - 740
Ростех НЦИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солодухин Константин 89 22
|Ахмеров Тимур 73 22
|Бровко Василий 47 15
|Сахненко Сергей 71 14
|Путин Владимир 1820 11
|Ибрагимов Рустем 17 10
|Младшев Анатолий 10 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Вахрушев Дмитрий 8 6
|Сивидов Алексей 31 6
|Полухин Александр 7 6
|Иванов Александр 71 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Чемезов Сергей 121 3
|Ибрагимов Камиль 7 3
|Алиханов Антон 8 3
|Семенов Александр 69 3
|Карпунина Ирина 4 3
|Назаров Александр 35 3
|Акимов Максим 167 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Иванов Егор 17 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Емельченков Сергей 83 2
|Никитин Глеб 17 2
|Одинцов Никита 5 2
|Корсак Александр 4 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Гольцов Александр 23 2
|Чуприян Александр 6 2
|Быховский Александр 3 2
|Кравцов Сергей 39 2
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 2
|Дуров Павел 216 2
|Глазков Борис 40 2
|Васенков Алексей 2 2
|Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
|Илингин Андрей 4 2
|Якимюк Оксана 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru