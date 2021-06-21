Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех МИКС
Многофункциональный интегрированный комплекс связи
Публикаций - 36, упоминаний - 48
Ростех МИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
|Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
|Абрамов Сергей 56 1
|Кроль Алексей 8 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786512, в очереди разбора - 690188.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786512, в очереди разбора - 690188.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru