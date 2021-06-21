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Ростех МИКС
Многофункциональный интегрированный комплекс связи



21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
25.07.2019 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 4
25.06.2019 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 4
06.09.2018 «Ростех» создал мобильный телефон для морских судов 3
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» 1
21.06.2016 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд 1
26.04.2016 «Акадо Телеком» возобновляет трансляцию Eurosport 1
23.03.2016 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 1
13.08.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию трех новых телеканалов в Москве и Санкт-Петербурге 1
27.05.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Мульт» 1
30.04.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию новых телеканалов 2
11.03.2015 «Акадо Телеком» запускает комплексные предложения All Inclusive 1
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде 1
20.11.2014 В Вологде запущено домашнее цифровое телевидение «Билайн» 1
24.07.2014 «Акадо» запустила в Санкт-Петербурге услугу цифрового телевидения 1
27.06.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию трех новых каналов 1
19.06.2014 «Билайн» увеличивает скорость домашнего интернета в Москве 1
28.03.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате 1
05.03.2014 «Билайн» запустил домашнее цифровое ТВ в Архангельске 1
06.12.2013 Зрители «Билайн ТВ» будут самостоятельно создавать ТВ-пакеты 1
13.02.2012 «Мегафон» ликвидирует «безлимитные» SMS 1
26.09.2011 «Акадо» начинает трансляцию канала «Коммерсантъ ТВ» 1
15.08.2011 Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве 1
23.03.2011 «Акадо» запускает вещание телеканала «Театр» 1
16.03.2011 «Акадо» начинает вещание японского круглосуточного англоязычного телеканала NHK World 1
01.03.2011 «Акадо» вводит новые развлекательные телеканалы в своей сети 1
17.09.2010 «Акадо» запускает три новых тематических телеканала 1
19.08.2010 Маркетинговая программа "Добро пожаловать в семью Toshiba!" 1
30.07.2010 «Акадо» ознакомит абонентов цифрового ТВ с новыми каналами: TV XXI, «Психология 21», «Русский Иллюзион» и Music Box RU 1
16.03.2010 «Акадо» запустил в своей сети новый канал семейства Discovery 1
12.05.2009 Водонепроницаемая камера Fujifilm Z33WP: первый тест в России 1
07.02.2008 «Скай Линк» запустил в Москве «Мобильное медиавещание» 1
15.05.2007 Жители Марий Эл получат мобильное медиавещание 2
06.04.2007 Услуга интерактивного медиавещания – в Поволжье 3
05.04.2007 В сети "Ульяновск-GSM" запущена услуга интерактивного медиавещания 1

Публикаций - 36, упоминаний - 48

Ростех МИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 633 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Samsung Electronics 5878 1
Lenovo Group 1667 1
Ланит ГК 1185 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Microsoft Corporation 11628 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 1
Merlion - Мерлион 282 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Verysell - Верисел 103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
Microsoft Windows 10 6810 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 1
Linux OS 4386 1
Apple iOS 5744 1
Google Android 10752 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
Viasat Premium HD 17 1
Абрамов Сергей 56 1
Кроль Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 1
Россия - Люберцы 50 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 1
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 1
Москва - Зеленоград 30 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 1
Россия - СФО - Новосибирск 2037 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 1
Европа Восточная 1753 1
Япония 2927 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
CNews Analytics 2006 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786512, в очереди разбора - 690188.
Создано именных указателей - 46513.
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