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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Wink
Онлайн-кинотеатр
Публикаций - 86, упоминаний - 159
Ростелеком Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 249 11
|Путин Владимир 2439 7
|Кириенко Владимир 45 7
|Анохин Сергей 41 6
|Решетин Олег 40 5
|Паршин Максим 170 3
|Самошкина Диана 28 3
|Бондарчук Федор 13 3
|Доброхотова Елена 6 2
|Сергеев Михаил 39 2
|Пучков Дмитрий 28 2
|Шумейко Анна 18 2
|Жуковский Антон 9 2
|Брылёв Кирилл 2 2
|Косарим Александр 6 2
|Нурмагомедов Хабиб 7 2
|Ran Tony - Ран Тони 13 2
|Добродеев Борис 89 2
|Худавердян Тигран 67 2
|Усманов Алишер 254 2
|Лебедев Артемий 63 1
|Панарин Артемий 1 1
|Филипук Ольга 6 1
|Минаев Сергей 3 1
|Федоров Петр 3 1
|Малкин Евгений 2 1
|Старшенбаум Ирина 2 1
|Гагарина Полина 8 1
|Акиньшина Оксана 2 1
|Климова Татьяна 1 1
|Turner Tina - Тина Тернер 1 1
|Гутенёв Владимир 11 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Володькин Антон 8 1
|Вайнштейн Александр 1 1
|Киселев Кирилл 1 1
|Тарасова Аглая 1 1
|Канаев Алексей 3 1
|Голещихин Денис 9 1
|Меньшиков Олег 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru