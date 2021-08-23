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Ростелеком Wink
Онлайн-кинотеатр



23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
02.03.2021 Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
18.01.2021 На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей
03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром
24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
14.03.2019 «Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО
07.12.1998 Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications

Публикаций - 86, упоминаний - 159

Ростелеком Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7774 56
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2227 24
Yandex - Яндекс 4562 19
VK - Mail.ru Group 2810 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1820 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 9
Apple Inc - Эппл Рус 10108 9
Samsung Electronics 8938 7
Google LLC 9423 5
Huawei 2989 5
Meta - Facebook 4122 5
Xiaomi 974 4
НТВ-Плюс 252 4
Ericsson 2275 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 241 3
TrueConf - ТруКонф 261 3
Telegram Group 739 3
Spirit DSP - Спирит Корп 413 2
BBDO BOOTLEG 4 2
МФ технологии - МФТ 25 2
TP-Link 177 2
Код Безопасности 380 2
VideoMost - ВидеоМост 200 2
Tionix - Тионикс 56 2
Прометей - Prometey 20 2
Nvidia Corp 3019 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 2
Новые облачные технологии (НОТ) 228 2
Nokia Corporation 5235 2
Microsoft Corporation 20995 2
Digma 65 1
Аскон - Ascon 268 1
ELARI 19 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
I-Free Just AI 12 1
АльянсТелеком 8 1
БайтЭрг 28 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Парус 366 1
Marvel - Марвел КТ 118 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 22
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 10
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 6
Газпром ПАО 747 5
ГПБ - Газпромбанк 799 5
Газпром-Медиа Холдинг 143 5
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1907 4
О2О Холдинг 44 4
Bookmate 21 4
Wildberries 150 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 3
Walt Disney Company 490 3
Storytel - Сторител 5 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 557 3
Coursera 42 3
Совкомбанк Совесть 28 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 367 2
Государственная Третьяковская галерея 39 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 2
Алроса АК 97 2
Qiwi 790 2
Лабиринт - книжный интернет-магазин 17 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 2
Русагро Группа Компаний 172 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 110 2
Pixar 42 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Политерн 2 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 21 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Aviasales - Jetradar 52 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7339 11
Правительство РФ 2648 11
Президент Российской Федерации 1721 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2316 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1480 3
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1848 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 610 2
Федеральное казначейство России 864 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 86 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 273 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Администрация Президента РФ 324 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1243 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 143 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2751 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
Руссофт - Russoft 342 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
ЛДПР 97 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 564 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 13
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 608 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10090 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2034 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12124 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1497 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12300 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3546 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 350 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 762 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 215 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 626 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 704 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 2
Родительский контроль 162 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 189 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 344 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 144 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9105 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2439 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1784 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4028 2
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 196 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 14 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 24 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Google Android 11653 17
ВГТРК Смотрим 14 11
Apple iOS 6216 9
Microsoft Windows 10 10104 9
VK - Mail.ru Одноклассники 972 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1136 8
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 8
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 70 8
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 7
Google Android TV 187 6
Google YouTube - Видеохостинг 2172 6
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 6
Kaspersky Internet Security 346 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 196 5
Linux OS 7186 5
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5815 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 4
Яндекс.Карты и Транспорт 310 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 36 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 4
Новые облачные технологии - МойОфис 325 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
МТС ТВ 37 4
Apple macOS 1225 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 261 3
Ростелеком Лицей 3 3
Cyberhero 6 3
Google Play - Google Store - Android Market 2634 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 26 3
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 3
Apple - App Store 2353 3
VK - Mail.Ru Почта 176 3
Apple iPad 3539 3
WhatsApp Messenger 692 3
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 3
Wink Трансформер 4 3
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 22 2
Осеевский Михаил 249 11
Путин Владимир 2439 7
Кириенко Владимир 45 7
Анохин Сергей 41 6
Решетин Олег 40 5
Паршин Максим 170 3
Самошкина Диана 28 3
Бондарчук Федор 13 3
Доброхотова Елена 6 2
Сергеев Михаил 39 2
Пучков Дмитрий 28 2
Шумейко Анна 18 2
Жуковский Антон 9 2
Брылёв Кирилл 2 2
Косарим Александр 6 2
Нурмагомедов Хабиб 7 2
Ran Tony - Ран Тони 13 2
Добродеев Борис 89 2
Худавердян Тигран 67 2
Усманов Алишер 254 2
Лебедев Артемий 63 1
Панарин Артемий 1 1
Филипук Ольга 6 1
Минаев Сергей 3 1
Федоров Петр 3 1
Малкин Евгений 2 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Гагарина Полина 8 1
Акиньшина Оксана 2 1
Климова Татьяна 1 1
Turner Tina - Тина Тернер 1 1
Гутенёв Владимир 11 1
Бжемухов Азамат 1 1
Володькин Антон 8 1
Вайнштейн Александр 1 1
Киселев Кирилл 1 1
Тарасова Аглая 1 1
Канаев Алексей 3 1
Голещихин Денис 9 1
Меньшиков Олег 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82327 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26646 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11557 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12055 4
Россия - СФО - Новосибирск 2919 4
Европа 7258 4
Россия - ЦФО - Тульская область 927 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1774 3
Казахстан - Республика 4132 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2890 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 608 2
Турция - Турецкая республика 1477 2
Беларусь - Белоруссия 3205 2
Армения - Республика 1045 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10873 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 842 2
Россия - УФО - Челябинская область 846 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 47 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1193 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1442 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11602 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 1
Россия - Крайний Север 143 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 318 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 726 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9510 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 649 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 192 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 113 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1212 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 6
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4092 3
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 2
Всероссийская перепись населения 41 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Денежные переводы 110 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 1
Русский язык 1654 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1468 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 317 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
Федеральное законодательство 355 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
КиноПоиск - Портал о кино 119 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 10
НТВ - Телекомпания 279 9
Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 7
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 2
Коммерсантъ - Издательский дом 788 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 552 2
ТНТ - Телеканал 114 1
ShowTime - телеканал 15 1
Mezzo - телеканал 8 1
ТВ-3 - телеканал 55 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Парламентская газета 9 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
CNET - Издание 1557 1
РИА Новости 717 1
Ведомости 273 1
Forbes - Форбс 559 1
Bloomberg 936 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
IDC - International Data Corporation 4523 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Counterpoint Research 32 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 4
Открытое образование 6 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 204 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 13 1
GeekBrains 43 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 11 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 56 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
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