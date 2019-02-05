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Ростелеком
Сибирский филиал



05.02.2019 Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК 2
05.02.2019 В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор 2
26.01.2016 Роман Кравцов назначен президентом ТТК 2
24.07.2013 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационному обществу 2
15.05.2013 Специалисты 2ГИС будут использовать 3G-модемы «МегаФона» для доступа в интернет 1
16.03.2013 Экс-куратор электронного правительства в "Ростелекоме" Алексей Нащекин переходит в МТС 1
19.11.2012 «МегаФон» в Хакасии и Тыве ускорил 3G-интернет в 2 раза 1
29.06.2012 «МегаФон» продлевает тестовую эксплуатацию сети 4G в Новосибирске 1
26.06.2012 «МегаФон» расширил 3G-покрытие в курортных зонах Красноярского края и Хакасии 1
08.06.2012 Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак 2
04.06.2012 «МегаФон» запустил поддержку технологии HD-Voice в собственной сети на территории Новосибирска 1
10.04.2012 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «НСС» 1
20.03.2012 Группа компаний «F1» выбрала решения ИТ-виртуализации дата-центра «МегаФона» 1
13.03.2012 Сибирский «МегаФон» планирует сэкономить до 70 млн руб. в год за счет энергосберегающих технологий 1
15.02.2012 Вячеслав Касымов назначен замдиректора по мобильному бизнесу «Ростелеком-Волга» 1
24.10.2011 «МегаФон» начал устанавливать фемтосоты в Новосибирске и Красноярске 1
19.10.2011 Российские соцсети являются самыми популярными ресурсами у сибирских пользователей «МегаФона» 1
26.09.2011 «МегаФон» начал использовать ветрогенераторы для электропитания базовых станций 1
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 1
04.08.2011 Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1 2
27.07.2011 «МегаФон» начинает продажи SMS-розеток в Новосибирске 1
21.07.2011 Дата-центр «МегаФона» ускорил скачивание обновлений «2ГИС» в России 1
27.05.2011 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «Скай Линк – Северо-Запад» 1
24.03.2011 «Ростелеком» предоставил номер в коде 8-800 Новосибирскому институту имени академика Мешалкина 1
22.02.2011 «Ростелеком» установил инфоматы для получения госуслуг в городе Юрга Кемеровской области 1
01.02.2011 «Ростелеком» обеспечит ГТРК «Чита» высокоскоростным доступом в интернет 2
19.01.2011 Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+ 1
13.01.2011 «Ростелеком» и республика Тыва заключили соглашение о создании «электронного правительства» 1
23.12.2010 «Ростелеком» подписал с Томской областью соглашение о создании в регионе «электронного правительства» 2
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
15.12.2010 «Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о создании «электронного правительства» 1
14.12.2010 «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет Народный Хурал республики Бурятия 2
02.12.2010 «Ростелеком» обеспечит МГ/МН-связью ГУВД по Иркутской области 2
29.11.2010 «Ростелеком» предоставит МТС магистральный доступ в интернет в СФО 1
26.11.2010 «Ростелеком» увеличил на 4 Гбит/с суммарную ширину каналов доступа в интернет для «Сибирьтелекома» 1
19.11.2010 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет УФСБ Хакасии 2
16.11.2010 Сибирский филиал «МегаФона» реализовал возможность видеоконсультаций с помощью «МультиФона» 1
13.11.2010 «Ростелеком» расширил магистральные каналы в СФО 1
10.11.2010 «Ростелеком» обеспечил «интеллектуальной аудиоконференцсвязью» офисы Алтайского филиала «Росбанка» 1
02.11.2010 Сибирский филиал «МегаФона» запустил услугу «Мобильный архив» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 75

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7786 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 18
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 5
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
7интек - 7intec 4 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 3
VK - Mail.ru Group 2810 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 2
РТИ 127 1
Ростелеком - Уральский филиал 86 1
Samsung Electronics 8942 1
Nokia Corporation 5235 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 1
NVision Group - Энвижн Груп 627 1
АФК Система ПАО 1621 1
Ростелеком НСС 75 1
Ситроникс - Sitronics 835 1
РЖД - Российские железные дороги 1327 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 1
Правительство РФ 2650 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3962 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 126 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 232 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 84 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
Symbian OS 1387 3
Microsoft Windows 10 10114 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
Nokia Alcatel-Lucent Home Cell 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Cell 2 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Microsoft ActiveX 139 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
Microsoft Windows Update 116 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
Asterisk 64 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 1
Java - Язык программирования 2398 1
VK - Mail.ru Одноклассники 975 1
Apple iOS 6222 1
Google Android 11661 1
Google YouTube - Видеохостинг 2173 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 215 1
Громыко Роман 21 15
Кравцов Роман 77 14
Титов Алексей 16 4
Касымов Вячеслав 6 3
Нащекин Алексей 111 2
Тимощук Наталья 6 2
Фролов Сергей 33 2
Швайбович Владислав 18 2
Кудрявцев Артем 26 1
Кукарцев Кирилл 5 1
Герасимова Ольга 4 1
Кресс Виктор 5 1
Тулеев Аман 10 1
Крымский Михаил 9 1
Лукаш Сергей 10 1
Туров Алексей 8 1
Соловенчук Александр 50 1
Калугин Сергей 168 1
Чеглаков Андрей 45 1
Зайцев Павел 45 1
Липов Андрей 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 18
Россия - Сибирь 1345 12
Россия - СФО - Новосибирск 2922 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1067 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 8
Россия - СФО - Хакасия Республика 330 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 4
Россия - СФО - Республика Тыва 169 3
Россия - СФО - Кемеровская область 634 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 434 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 2
Украина 5527 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 2
Россия - СФО - Омская область 472 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 192 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 6 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 627 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Россия - Восточная Сибирь 231 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 967 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 1
Италия - Итальянская Республика 2821 1
Казахстан - Республика 4133 1
Беларусь - Брестская область - Брест 39 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 1
Азия - Азиатский регион 3151 1
Япония 7895 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Физика - область естествознания 73 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 63 5
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
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