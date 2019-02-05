Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Сибирский филиал
Публикаций - 58, упоминаний - 75
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1327 1
|Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
|Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 1
|Громыко Роман 21 15
|Кравцов Роман 77 14
|Титов Алексей 16 4
|Касымов Вячеслав 6 3
|Нащекин Алексей 111 2
|Тимощук Наталья 6 2
|Фролов Сергей 33 2
|Швайбович Владислав 18 2
|Кудрявцев Артем 26 1
|Кукарцев Кирилл 5 1
|Герасимова Ольга 4 1
|Кресс Виктор 5 1
|Тулеев Аман 10 1
|Крымский Михаил 9 1
|Лукаш Сергей 10 1
|Туров Алексей 8 1
|Соловенчук Александр 50 1
|Калугин Сергей 168 1
|Чеглаков Андрей 45 1
|Зайцев Павел 45 1
|Липов Андрей 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru