Индексная книга CNews*
Ростелеком Связьинвест СЗТ Северо-Западный Телеком Северо-западная телекоммуникационная компания Петербургская телефонная сеть, ПТТ
Публикаций - 847, упоминаний - 1941
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акулич Владимир 39 36
|Попов Олег 46 32
|Брюквин Юрий 281 31
|Кусков Денис 212 30
|Рейман Леонид 1009 26
|Хуснутдинова Венера 18 18
|Яшин Валерий 75 17
|Родионов Иван 67 15
|Кочетков Владислав 247 14
|Юрченко Евгений 131 14
|Кузнецов Сергей 138 11
|Киселев Александр 104 10
|Томилина Элла 9 9
|Щеголев Игорь 685 9
|Усманов Алишер 275 8
|Путин Владимир 2542 8
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 8
|Иконников Александр 14 8
|Рагозина Ирина 8 7
|Солдатенков Сергей 157 7
|Левковский Дмитрий 7 6
|Куликов Денис 25 6
|Провоторов Александр 154 6
|Малофеев Константин 106 6
|Саяпина Елена 39 6
|Голубева Надежда 43 6
|Лебедев Олег 16 5
|Приданцев Сергей 143 5
|Ефимов Дмитрий 13 5
|Федотова Татьяна 6 5
|Тихонова Виктория 13 5
|Гоголь Александр 15 5
|Панченко Станислав 13 5
|Кулаженков Андрей 6 5
|Лещенко Михаил 32 4
|Михайлов Олег 23 4
|Хомутинников Леонид 8 4
|Киселев Константин 8 4
|Алешко Евгения 8 4
|Греф Герман 345 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.