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Ростелеком Связьинвест СЗТ Северо-Западный Телеком Северо-западная телекоммуникационная компания Петербургская телефонная сеть, ПТТ

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, ПТТ


18.03.2011 Количество абонентов СЗТ, пользующихся услугами связи по технологии PON в Санкт-Петербурге, превысило 100 тыс.
05.03.2011 Петербургский объединенный филиал СЗТ подключил первых абонентов в жилом массиве «Новый Оккервиль»
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций»
18.01.2011 ВСС внедрила АПК IPTV еще в трёх филиалах СЗТ
17.01.2011 «Связьинвесту» не удалось исключить Юрченко из СЗТ
28.12.2010 «Северо-Западный Телеком» приобрел 100% акций «Северен-Телекома»
16.12.2010 Чистая прибыль СЗТ за 9 месяцев 2010 г. по МСФО увеличилась на 82,3%
06.12.2010 Александр Провоторов избран председателем совета директоров СЗТ
19.11.2010 «Северо-Западный Телеком» и Iskratel подписали соглашение о сотрудничестве
11.11.2010 Количество абонентов ШПД компании «Северо-Западный Телеком» достигло 1 млн
23.08.2010 Назначен новый директор департамента управления персоналом СЗТ
05.08.2010 Арбитражный суд разрешил проблему дозвона абонентов СЗТ на сеть «Связьинформа»
13.07.2010 «Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock
18.06.2010 Чистая прибыль СЗТ за первый квартал 2010 г. по МСФО составила 1,452 млрд руб.
25.05.2010 «Северо-Западный Телеком» выплатил восьмой купонный доход по облигациям серии 05
13.04.2010 Чистая прибыль СЗТ по итогам 2009 г. составила 3,47 млрд руб.
09.04.2010 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведет аудиторскую проверку СЗТ
23.03.2010 Александр Шкрыль назначен директором департамента электросвязи гендирекции «Северо-Западного Телекома»
12.03.2010 СЗТ инвестирует в развитие и реконструкцию сетей связи Республики Коми не менее 230 млн руб. в 2010 г.
26.02.2010 «Северо-Западный Телеком» осуществил выплаты по облигациям третьей серии
24.02.2010 СЗТ выплатил седьмой купонный доход по облигациям пятого выпуска
19.02.2010 Назначен новый директор Новгородского филиала СЗТ
16.02.2010 Алексей Шалагин назначен первым заместителем генерального директора СЗТ
11.02.2010 СЗТ ввел в эксплуатацию систему информирования абонентов о рассылке спама
04.02.2010 СЗТ выплатил второй купонный доход по облигациям шестого выпуска
29.01.2010 СЗТ запускает для абонентов «Авангард ТВ» новый сервис «Game-pack»
22.01.2010 СЗТ инвестирует в развитие услуг связи Мурманской области 400 млн руб.
14.12.2009 Абоненты СЗТ под защитой Dr.Web
24.11.2009 ВСС внедрила комплекс IPTV в филиале СЗТ в Коми
11.11.2009 «Стэп Лоджик» строит контакт-центр для «Северо-Западного Телекома»
06.08.2008 Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью
04.08.2008 СЗТ разместит облигации серии 06
01.08.2008 СЗТ удвоил чистую прибыль во II квартале
01.08.2008 СЗТ представил «АльянсPRO» для сегмента SOHO
31.07.2008 СЗТ вводит единый номер доступа к заказным службам связи и справочной
31.07.2008 СЗТ инвестирует в инфраструктуру связи в области 1,7 млрд. руб. в 2008 г.
29.07.2008 «Энергокапитал» выступит маркет-мейкером для размещения СЗТ на ММВБ и РТС
28.07.2008 «ЮниКредит Банк» стал организатором кредита для СЗТ
28.07.2008 СЗТ проведет аукцион на право заключения 3-летнего договора лизинга
28.07.2008 Началась интеграция систем безопасности на объекты СЗТ в Калининграде

Публикаций - 847, упоминаний - 1941

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1698 133
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 98
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 70
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 69
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 69
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 66
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 64
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 60
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 42
МегаФон ПетерСтар 325 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 35
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 29
Рустелеком ТК 257 29
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 24
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 23
АФК Система ПАО 1638 21
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 18
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 17
Центел - Центральный телеграф 404 16
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 196 14
ВестКолл - WestCall 89 14
Cisco Systems 4720 12
Электросвязь 215 11
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 11
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 11
Telia Company - TeliaSonera 802 10
Элтел Нетворкс 56 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 9
ВЭБПлас 33 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 8
EY - Ernst & Young Global 378 8
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 8
Питерская группа связистов 242 7
Ситроникс - Sitronics 941 7
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 75
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 16
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 16
Связь-банк 132 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 11
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 70 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 9
IPOC 121 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Почта России ПАО 1853 8
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 7
Альфа-Групп 613 7
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 5
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 5
МДМ Банк 246 5
Visa International 1809 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
Евросеть 1393 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 4
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 85 4
Marshall Capital Partners 68 4
Beiten Burkhardt 62 3
MIG - Metromedia International Group 57 3
Сургутнефтегаз - СНГ 193 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
UBS AG 295 3
Северсталь ПАО - Severstal 308 3
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
Альфа-Банк 1476 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 17
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 16
Президент Российской Федерации 3770 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 10
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Музей-усадьба Архангельское 20 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Счётная палата РФ 628 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Таможня - Таможенная служба 421 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 39 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Правительство Республики Коми 27 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Федеральное казначейство России 1345 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 107
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 24
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 21
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 12
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 7
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 3
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 146 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
Microsoft Windows 2000 2856 16
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
Visa Electron 63 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 3
ЭОС Дело СЭД 4365 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 29 2
МТС Коннект - МТС Connect 45 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 2
MasterCard Maestro 142 2
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 2
Microsoft Skype 1940 2
Oracle Retail 57 2
Космодром Байконур 1025 2
Linux OS 7669 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 39 1
Ростелеком Новая телефония 16 1
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 23 1
Avaya DevConnect 4 1
Aladdin Secret Disk 71 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 1
Aladdin eToken Management System 103 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 1
Nokia Alcatel-Lucent Litespan NGDLC - Next Generation Digital Loop Carrier 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Open Media Platform - Alcatel Open Media Suite - Alcatel Open Media Applications 2 1
Google WideVine 12 1
SafeData ЦОД 4 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 109 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 88 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Aladdin eSafe 35 1
Rambler ICQ 19 1
Juniper Networks - JunOS 44 1
Microsoft TV 10 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
HPE Superdome - серия серверов 75 1
Акулич Владимир 39 36
Попов Олег 46 32
Брюквин Юрий 281 31
Кусков Денис 212 30
Рейман Леонид 1009 26
Хуснутдинова Венера 18 18
Яшин Валерий 75 17
Родионов Иван 67 15
Кочетков Владислав 247 14
Юрченко Евгений 131 14
Кузнецов Сергей 138 11
Киселев Александр 104 10
Томилина Элла 9 9
Щеголев Игорь 685 9
Усманов Алишер 275 8
Путин Владимир 2542 8
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 8
Иконников Александр 14 8
Рагозина Ирина 8 7
Солдатенков Сергей 157 7
Левковский Дмитрий 7 6
Куликов Денис 25 6
Провоторов Александр 154 6
Малофеев Константин 106 6
Саяпина Елена 39 6
Голубева Надежда 43 6
Лебедев Олег 16 5
Приданцев Сергей 143 5
Ефимов Дмитрий 13 5
Федотова Татьяна 6 5
Тихонова Виктория 13 5
Гоголь Александр 15 5
Панченко Станислав 13 5
Кулаженков Андрей 6 5
Лещенко Михаил 32 4
Михайлов Олег 23 4
Хомутинников Леонид 8 4
Киселев Константин 8 4
Алешко Евгения 8 4
Греф Герман 345 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 210
Россия - РФ - Российская федерация 108428 200
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 83
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 77
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 49
Россия - СЗФО - Архангельская область 614 48
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 37
Россия - СЗФО - Новгородская область 502 37
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 36
Россия - СЗФО - Псковская область 508 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 29
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 27
Россия - СЗФО - Карелия Республика 521 23
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 20
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 19
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 18
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 512 16
СССР - Ленинград 105 15
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 224 14
Евразия 268 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 12
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 243 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг 201 8
Европа 12319 8
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 193 8
Россия - Сибирь 1579 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 7
Россия - СЗФО - Псковская область - Великие Луки 26 7
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 118 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 7
Россия - ЦФО - Белгородская область 499 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 239 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 40
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 22
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 22
Образование в России 460 21
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 14
Абонентская база - Абонентская плата 1383 14
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 12
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 11
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 7
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 6
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 94 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Skynet 47 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 2
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 20 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 96
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 8
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
CNews Северо-Запад 24 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
ComNews - Медиа-бизнес 89 4
Стрим-ТВ - телекомпания 144 3
Росбалт ИА 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
Время новостей 28 1
Regnum - Регнум 101 1
Network World 32 1
Der Spiegel 143 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
РБК Daily 81 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Российская газета 228 1
Деловой Петербург 22 1
Известия ИД 307 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Ведомости 375 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
S&P - Standard and Poor’s 470 9
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
Juniper Research 468 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Moody's Investors Service 135 1
Deloitte Technology Fast 8 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 0 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 7 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 9 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт, ФинЭк 37 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 18 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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