Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Ростовский филиал
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Публикаций - 35, упоминаний - 41
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 33
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
|Шахты 39 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
|Магнит - Сеть магазинов 269 1
|Почта России ПАО 1580 1
|Алхасов Сергей 19 15
|Лопаткин Герман 102 6
|Мордасов Сергей 12 5
|Голубев Василий 32 2
|Грибков Александр 2 1
|Зданевич Юрий 3 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Лысов Денис 26 1
|Рябченков Денис 13 1
|Шолохов Александр 2 1
|Еремеев Владимир 10 1
|Лысенко Юрий 17 1
|Лисицкий Андрей 2 1
|Виноградова Татьяна 3 1
|Шолохов Михаил 1 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
|Ростовский колледж искусств ГБПОУ РО 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771509, в очереди разбора - 675192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771509, в очереди разбора - 675192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru