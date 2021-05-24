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Ростелеком
Ростовский филиал


24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
30.11.2020 «Ростелеком» предоставил комплекс цифровых сервисов для первого в России мобильного бассейна 1
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города 1
17.02.2020 «Ростелеком» подтвердил безопасность информационной системы МФЦ в Ростове-на-Дону 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 1
03.04.2018 Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома» 2
23.03.2017 «Ростелеком» построил 2000 км оптики в Ростовской области 1
15.03.2017 «Ростелеком» подключил по оптике «Ростовский колледж искусств» 1
14.02.2017 «Ростелеком» готов подключить по «оптике» каждого второго жителя Ростовской области 1
19.01.2017 «Ростелеком» построил сети GPON в 28 коттеджных поселках Ростовской области 1
16.01.2017 «Ростелеком» подключил за год по «оптике» свыше 800 многоквартирных домов Ростовской области 1
15.08.2016 Более 860 тыс. жителей Ростовской области получили статус «Электронных граждан» 1
20.05.2016 «Ростелеком» выиграл конкурс на оказание услуг связи для «РН-Нефтепродукт» в Ростовкой области 1
14.04.2016 «Ростелеком» в Ростове-на-Дону открыл единую площадку второй линии техподдержки 1
27.01.2016 «Ростелеком» в 2015 г. проложил 1600 км «оптики» к 152 населённым пунктам Ростовской области 2
11.11.2015 500 тыс. жителей Ростовской области получили статус «электронных граждан» 1
10.11.2015 «Ростелеком» в Ростовской области завершил первый этап проекта по устранению цифрового неравенства 2
03.09.2015 «Ростелеком» в Пролетарском районе Ростовской области цифровизовал сеть связи 2
29.07.2015 Услуги «Ростелекома» доступны каждой второй семье Волгодонска 1
26.06.2015 «Ростелеком» модернизировал оптические линии связи для микрорайона «Суворовский» в Ростове-на-Дону 1
24.06.2015 «Ростелеком» подключил «по оптике» многоквартирные дома в г. Чалтырь Ростовской области 1
11.06.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону 1
29.05.2015 «Ростелеком» в Азовском районе Ростовской области полностью цифровизовал сеть связи 2
06.04.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи гипермаркет «Магнит» в Ростове-на-Дону 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 1
06.02.2015 «Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование 1
21.01.2015 «Ростелеком» предоставил услугу «Интерактивное ТВ» более 70 тыс. жителей Ростовской области 1
08.08.2013 «Ростелеком» завершил первый этап создания регионального сегмента ЕГИС в сфере здравоохранения Ростовской области 2
25.07.2013 «Ростелеком» в Ростовской области выдал более 23 тыс. кодов доступа к порталу госуслуг 1
18.07.2013 Абонентская база ШПД Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей 1
25.03.2013 Сергей Алхасов назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» 1
28.02.2013 «Ростелеком» обеспечил связью новый МФЦ в Ростове-на-Дону 1
13.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по «оптике» более 2700 домов Ростовской области 1
31.08.2012 «Ростелеком» хотят наказать за лимиты в «безлимитных» интернет-тарифах 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 33
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Шахты 39 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Почта России ПАО 1580 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Правительство РФ 2209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 93 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 5
Безопасный город 348 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Родительский контроль 156 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Караоке 27 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Алхасов Сергей 19 15
Лопаткин Герман 102 6
Мордасов Сергей 12 5
Голубев Василий 32 2
Грибков Александр 2 1
Зданевич Юрий 3 1
Осеевский Михаил 221 1
Лысов Денис 26 1
Рябченков Денис 13 1
Шолохов Александр 2 1
Еремеев Владимир 10 1
Лысенко Юрий 17 1
Лисицкий Андрей 2 1
Виноградова Татьяна 3 1
Шолохов Михаил 1 1
Россия - Ростовская область 869 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 14
Россия - Российская федерация - РФ 57828 6
Россия - Таганрог 113 2
Россия - Сыктывкар 133 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Тамбов 210 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Новочеркасск 43 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Ростовский колледж искусств ГБПОУ РО 1 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771509, в очереди разбора - 675192.
Создано именных указателей - 46354.
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