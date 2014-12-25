Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТК Лизинг
Публикаций - 62, упоминаний - 102
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1001 13
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 7
|Андросик Владимир 24 6
|Брюквин Юрий 280 6
|Огнянников Глеб 13 6
|Пестерева Ольга 29 5
|Ивантер Дмитрий 30 5
|Киселев Александр 104 5
|Чебан Юрий 11 4
|Каплунов Павел 41 4
|Марголин Михаил 15 3
|Бакиев Курманбек 46 3
|Казьмин Андрей 17 3
|Сафронова Мария 10 3
|Бакиев Максим 40 3
|Силич Андрей 22 3
|Хасьянова Гюльнара 16 2
|Хасьянова Гульнара 116 2
|Михайлов Олег 23 2
|Рожецкин Леонид 46 2
|Устюжанин Виктор 10 2
|Осин Александр 7 2
|Абугов Антон 32 2
|Кусков Денис 212 2
|Степашин Сергей 28 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Мартиросян Ваагн 36 1
|Саяпина Елена 39 1
|Желонкин Владимир 13 1
|Швайбович Владислав 18 1
|Хромов Юрий 5 1
|Васин Владислав 15 1
|Белковский Станислав 28 1
|Голосной Евгений 14 1
|Мурзалиев Азамат 20 1
|Вартанян Станислав 13 1
|Пшеничников Игорь 14 1
|Курбатова Анна 12 1
|Каледин Виктор 12 1
|Клименко Антон 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru