Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX Instanet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.06.2023
|Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов 1
|09.12.2020
|Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 2
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
|ITG - VAS Experts - СКАТ (SKAT) - платформа анализа трафика - СКАТ DPI - СКАТ BRAS - СКАТ CG-NAT - СКАТ QoE 24 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - Медиалогистика 2 1
|Морозов Евгений 18 2
|Малеванов Кирилл 7 1
|Терещенко Артем 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.