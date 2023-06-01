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Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX Instanet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.06.2023 Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов 1
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 2
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 2
Selectel - Селектел 540 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1761 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
Insta Telecom - Instanet 2 1
Broadcom - VMware 2603 1
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3173 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 1
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 56 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 1
Data Escrow - резервное хранение доменных реестров у третьих лиц 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 51 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3807 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
ITG - VAS Experts - СКАТ (SKAT) - платформа анализа трафика - СКАТ DPI - СКАТ BRAS - СКАТ CG-NAT - СКАТ QoE 24 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - Медиалогистика 2 1
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Америка Южная 884 1
Европа 24936 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 1
Европа Восточная 3138 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5684 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 210 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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