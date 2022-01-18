Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТК-ЦОД
MSK-IX
ЦВКС МСК-IX
Центр взаимодействия компьютерных сетей
Московский Internet Exchange
Публикаций - 124, упоминаний - 238
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронина Елена 17 9
|Каплунов Павел 43 8
|Солдатов Алексей 82 5
|Никифоров Николай 1132 4
|Марголин Михаил 15 4
|Щеголев Игорь 684 3
|Соколов Алексей 129 3
|Чумаченко Константин 10 3
|Платонов Алексей 19 3
|Самойлов Юрий 67 3
|Калугин Сергей 168 3
|Морозов Евгений 5 2
|Дворкович Аркадий 188 2
|Рейман Леонид 1002 2
|Солдатова Галина 8 2
|Путин Владимир 2450 2
|Поздняков Павел 19 2
|Валькович Владимир 12 2
|Бажаев Муса 6 2
|Ильин Александр 15 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Бурков Дмитрий 11 2
|Левова Ирина 18 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Бецков Георгий 1 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Мордашов Алексей 33 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Солодовников Денис 65 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Бойко Елена 154 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Малис Александр 155 1
|Липов Андрей 50 1
|Мишустин Михаил 335 1
|Малофеев Константин 104 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru