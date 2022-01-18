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Ростелеком
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18.01.2022 «Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством
22.04.2015 MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо»
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData
24.07.2014 Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX
30.05.2014 Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону
09.12.2013 «Акадо Телеком» присоединит Минрегион к MSK-IX
20.03.2013 MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c
20.11.2012 В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
30.10.2012 В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
16.07.2012 «Авелаком» стал партнером программы «Удаленное подключение к MSK-IX»
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету?
14.12.2011 MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе
27.09.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData
23.06.2010 MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера»
12.04.2010 «Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с
19.03.2010 В мае в Москве откроется ЦОД StoreData
27.01.2010 «Ростелеком» расширил до 30 Гбит/с канал подключения к московской точке обмена трафиком
20.02.2007 Москва перестанет быть сердцем Рунета
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
27.01.2004 Ru-Center запустил сервис оценки качества работы DNS-серверов
19.11.2003 В Москве создан первый корневой сервер имен
14.05.2003 "Петерлинк" подключился к MSK-IX
13.03.2003 Cоздана объединенная структура обмена трафиком на базе SPB-IX и MSK-IX
02.10.2002 Московский MSK-IX принят в Ассоциацию EURO-IX
08.10.2001 "Демос-Интернет" увеличил пропускную способность каналов на М9-IX
26.12.2000 Московский Internet Exchange обеспечит Интернет-провайдерам усовершенствованный обмен трафиком на базе оборудования Cisco Systems
30.11.2000 Компания Демос-Интернет расширила канал ИКИ-М9 до 1Гбит/с
27.07.2000 Intel анонсировала в Китае центр по развитию архитектуры Internet Exchange

Публикаций - 124, упоминаний - 238

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 36
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 15
SafeData - Центр Хранения Данных 53 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 97 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 45 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 7
Ростелеком - DataLine - Даталайн 244 7
Cisco Systems 4645 7
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 7
Intel Corporation 10810 6
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 20 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 6
StoreData - Научный инновационный центр 17 5
VK - Mail.ru Group 2825 5
Крок 1564 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7533 4
iTeco - Ай-Теко 892 4
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 22 4
Сервионика - ТрастИнфо 73 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 4
Telia Company - TeliaSonera 783 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre 26 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 4
Google LLC 9469 4
Yandex - Яндекс 4598 4
Microsoft Corporation 21038 4
Apple Inc 10159 4
Meta - Facebook 4144 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 4
Masterhost - Мастерхост 49 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 3
Telegram Group 721 3
IBM - International Business Machines Corp 8707 3
VMware 1979 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 555 3
Twitter 2305 3
Amazon Inc - Amazon.com 2533 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 3
Центел - Центральный телеграф 365 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1940 3
Мосэнерго ПАО 102 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 2
РАО ЕЭС России ПАО 233 2
ГПБ - Газпромбанк 802 2
Квадра ПАО - ТГК-4 14 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 37 2
РОСНО СК 164 1
Knight Frank 11 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Фонд информационной демократии 27 1
Lego 190 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Aldo Coppola 2 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Газпром ПАО 778 1
Почта России ПАО 1802 1
Открытие ФК - Росгосстрах 221 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
Северсталь ПАО 277 1
X5 Group 650 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
Альфа-Банк 1329 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 172 1
UPS 93 1
eBay Inc 1566 1
Норникель - Норильский никель 259 1
Avito - Авито 194 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 5
Президент Российской Федерации 1756 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2373 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1644 3
Роснано 618 2
Районный суд Москвы 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 951 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1853 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1990 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Администрация Президента РФ 346 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 2
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 30 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 253 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 229 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 154 1
Правительство РФ 2753 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 707 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1602 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 540 1
Счётная палата РФ 557 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2516 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3231 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12400 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 655 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 744 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1107 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4267 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 137 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2486 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1826 5
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1939 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 149 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 188 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 338 3
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 66 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 851 3
Kubernetes 367 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6834 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 75 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 113 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 917 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 2
ГОСТ VPN 7 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 93 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 144 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 823 2
Ростелеком ЦОД Москва-I - Ростелеком ЦОД Москва-II 9 6
StoreData ЦОД 11 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1285 3
Linux OS 7227 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1208 3
AWS - Amazon Web Services 608 2
Microsoft Azure 1219 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 2
Apple iPad 3542 2
NetApp E-Series СХД 63 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Intel Pentium IV 31 1
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 1
Крок ЦОД Компрессор- 19 1
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 48 1
DataSpace ЦОД 18 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 68 1
Код Безопасности - Континент АПКШ 49 1
LiveInternet - блог-платформа 176 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 320 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 12 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 27 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 177 1
Oracle Management Cloud 17 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 184 1
Red Hat Linux 172 1
Apple Pencil 69 1
Nvidia GeForce NOW 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 2181 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
SRS Labs - TruSurround XT 52 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 142 1
НИИ СОКБ SafeDC ЦОД 2 1
Apple iPad Pro 251 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
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Солдатов Алексей 82 5
Никифоров Николай 1132 4
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Платонов Алексей 19 3
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Калугин Сергей 168 3
Морозов Евгений 5 2
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Рейман Леонид 1002 2
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Путин Владимир 2450 2
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 250 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
Резерв универсального обслуживания 41 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Болезнь Паркинсона 101 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 48 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
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Федеральное законодательство 402 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 39 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 165 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 843 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 993 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 5
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
Медуза - Meduza 22 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 4
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IDC - International Data Corporation 4532 1
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Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1060 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 167 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 196 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 1
Oracle OpenWorld 58 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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