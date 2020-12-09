Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТК-ЦОД
MSK-IX
ЦВКС МСК-IX
Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange
Публикаций - 97, упоминаний - 198
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронина Елена 17 9
|Каплунов Павел 43 7
|Солдатов Алексей 82 5
|Никифоров Николай 1131 4
|Марголин Михаил 15 4
|Щеголев Игорь 684 3
|Калугин Сергей 168 3
|Соколов Алексей 129 3
|Платонов Алексей 19 3
|Чумаченко Константин 10 3
|Самойлов Юрий 66 3
|Левова Ирина 18 2
|Дворкович Аркадий 188 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Бажаев Муса 6 2
|Путин Владимир 2442 2
|Ильин Александр 15 2
|Морозов Евгений 5 2
|Поздняков Павел 19 2
|Валькович Владимир 12 2
|Бурков Дмитрий 11 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Солдатова Галина 8 2
|Лунтовский Георгий 5 1
|Дергунова Ольга 115 1
|Козлов Иван 21 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Мордашов Алексей 33 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Солодовников Денис 64 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Песков Дмитрий 71 1
|Бойко Елена 154 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Липов Андрей 50 1
|Мишустин Михаил 332 1
|Малофеев Константин 104 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru