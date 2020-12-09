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Ростелеком
РТК-ЦОД
MSK-IX
ЦВКС МСК-IX
Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange



09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством
22.04.2015 MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо»
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData
24.07.2014 Inoventica организует доступ региональных операторов к услугам MSK-IX
30.05.2014 Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону
09.12.2013 «Акадо Телеком» присоединит Минрегион к MSK-IX
20.03.2013 MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c
20.11.2012 В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
30.10.2012 В Москве пройдет Пиринговый форум MSK-IX 2012
16.07.2012 «Авелаком» стал партнером программы «Удаленное подключение к MSK-IX»
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету?
14.12.2011 MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе
27.09.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData
23.06.2010 MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера»
12.04.2010 «Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с
19.03.2010 В мае в Москве откроется ЦОД StoreData
27.01.2010 «Ростелеком» расширил до 30 Гбит/с канал подключения к московской точке обмена трафиком
20.02.2007 Москва перестанет быть сердцем Рунета
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
03.06.2005 Московский «электрошок»: история падения в цифрах и фактах
27.01.2004 Ru-Center запустил сервис оценки качества работы DNS-серверов
19.11.2003 В Москве создан первый корневой сервер имен
14.05.2003 "Петерлинк" подключился к MSK-IX
13.03.2003 Cоздана объединенная структура обмена трафиком на базе SPB-IX и MSK-IX
02.10.2002 Московский MSK-IX принят в Ассоциацию EURO-IX
26.12.2000 Московский Internet Exchange обеспечит Интернет-провайдерам усовершенствованный обмен трафиком на базе оборудования Cisco Systems
27.07.2000 Intel анонсировала в Китае центр по развитию архитектуры Internet Exchange

Публикаций - 97, упоминаний - 198

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 32
SafeData - Центр Хранения Данных 53 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 58 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 44 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 93 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 7
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8540 6
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 20 6
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 6
Intel Corporation 10802 5
StoreData - Научный инновационный центр 17 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre 26 4
Telia Company - TeliaSonera 783 4
Google LLC 9438 4
Акадо Телеком - Комкор 771 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 4
Крок 1560 4
Cisco Systems 4639 4
VK - Mail.ru Group 2812 4
Meta - Facebook 4129 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3759 3
Microsoft Corporation 21011 3
iTeco - Ай-Теко 892 3
Сервионика - ТрастИнфо 74 3
Masterhost - Мастерхост 49 3
Yandex - Яндекс 4578 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 3
Twitter 2292 3
Amazon Inc - Amazon.com 2527 3
Telegram Group 744 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2237 2
HP - Hewlett-Packard 3424 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 46 2
Schneider Electric 459 2
Hitachi 1278 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 3
Мосэнерго ПАО 102 3
ГПБ - Газпромбанк 799 2
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
UPS 92 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Фонд информационной демократии 27 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 1
Knight Frank 11 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Aldo Coppola 2 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Газпром ПАО 751 1
Альфа-Банк 1335 1
Walmart - Wal-Mart Stores 319 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 561 1
X5 Group 650 1
Северсталь ПАО 277 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Росгосстрах 219 1
Почта России ПАО 1779 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 12
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1991 5
Президент Российской Федерации 1729 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 117 2
Районный суд Москвы 148 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Администрация Президента РФ 325 2
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 30 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Счётная палата РФ 556 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 509 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2045 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
Правительство РФ 2659 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12132 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4057 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 137 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1099 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 189 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 3
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 66 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 670 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2446 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 75 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 2
Kubernetes 359 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
Big Data - Большие данные 1248 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1212 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 61 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 23 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 229 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 124 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 58 1
PUE - Power usage effectiveness 57 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 286 1
Ростелеком ЦОД Москва-I - Ростелеком ЦОД Москва-II 10 6
StoreData ЦОД 11 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
Microsoft Azure 1217 2
AWS - Amazon Web Services 604 2
VK - Mail.ru Одноклассники 976 2
Linux OS 7206 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1105 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 215 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 2
LiveInternet - блог-платформа 144 1
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 46 1
НИИ СОКБ SafeDC ЦОД 2 1
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 1
Крок ЦОД Компрессор- 19 1
DataSpace ЦОД 18 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 68 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 12 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 25 1
Oracle Management Cloud 16 1
Red Hat Linux 172 1
SafeData ЦОД 3 1
Telegram - Мессенджер 82 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 31 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 24 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 105 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 299 1
Nvidia GeForce NOW 17 1
HPE ProLiant ML - Серия серверов 2 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX Instanet 1 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Google YouTube - Видеохостинг 2176 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Rakuten Viber 465 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Воронина Елена 17 9
Каплунов Павел 43 7
Солдатов Алексей 82 5
Никифоров Николай 1131 4
Марголин Михаил 15 4
Щеголев Игорь 684 3
Калугин Сергей 168 3
Соколов Алексей 129 3
Платонов Алексей 19 3
Чумаченко Константин 10 3
Самойлов Юрий 66 3
Левова Ирина 18 2
Дворкович Аркадий 188 2
Рейман Леонид 1001 2
Бажаев Муса 6 2
Путин Владимир 2442 2
Ильин Александр 15 2
Морозов Евгений 5 2
Поздняков Павел 19 2
Валькович Владимир 12 2
Бурков Дмитрий 11 2
Брюквин Юрий 280 2
Солдатова Галина 8 2
Лунтовский Георгий 5 1
Дергунова Ольга 115 1
Козлов Иван 21 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Исмаилов Рашид 47 1
Мордашов Алексей 33 1
Соколов Дмитрий 57 1
Солодовников Денис 64 1
Воробьев Андрей 148 1
Песков Дмитрий 71 1
Бойко Елена 154 1
Эмдин Сергей 67 1
Липов Андрей 50 1
Мишустин Михаил 332 1
Малофеев Константин 104 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 82484 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11579 19
Россия - СФО - Новосибирск 2924 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 8
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 378 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 6
Нидерланды - Амстердам 488 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 6
Швеция - Стокгольм 352 5
Великобритания - Лондон 1840 4
США - Нью-Йорк 2587 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 3
Европа Восточная 2814 3
Германия - Федеративная Республика 7788 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 3
Европа 7262 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 2
Нидерланды 1993 2
Россия - ЦФО - Калужская область 726 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 302 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10887 2
Канада 3058 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 48 2
США - Торонто 199 2
Украина 5529 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3787 2
Азия - Азиатский регион 3153 2
Южная Америка 670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 1
Китай - Пекин 816 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 16
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 73 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1480 2
Образование в России 552 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
Резерв универсального обслуживания 41 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
Федеральное законодательство 355 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 949 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
Коммерсантъ - Издательский дом 791 3
Washington Profile 140 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 1
РИА Новости 720 1
N+1 - Издание 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
Медуза - Meduza 23 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Juniper Research 419 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 3
IDC - International Data Corporation 4526 1
Gartner 3193 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1028 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 176 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 1
Oracle OpenWorld 58 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
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