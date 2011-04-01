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Ростелеком
ВолгаТелеком
Нижегородсвязьинформ

Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ


01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб.
28.01.2011 «ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб.
20.01.2011 «ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия
12.01.2011 «ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год
08.12.2010 «ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода
02.12.2010 В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора
16.11.2010 Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010
03.11.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области
18.10.2010 «ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области
15.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов
04.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов
09.09.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России»
07.09.2010 «ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций
26.08.2010 «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области
19.08.2010 «ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах
05.08.2010 Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области
16.06.2010 Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома»
11.06.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Волгателекома» до 42 Гбит/с
03.06.2010 «ВолгаТелеком» ввел в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Мордовии
28.05.2010 «ВолгаТелеком» намерен приобрести 100% акций Teleset Networks PCL
27.05.2010 «ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный»
24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.
21.05.2010 «ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области
16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»
09.04.2010 Годовое собрание акционеров «ВолгаТелекома» состоится 21 июня
06.04.2010 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» за 2009 г. увеличилась на 44,4% до 4,26 млрд руб.
05.04.2010 «ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области
17.03.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области
10.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по облигационному займу серии ВТ-4
09.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил четырнадцатый купонный доход по облигациям серии ВТ-4
08.02.2010 Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки
03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области
21.01.2010 «ВолгаТелеком» открыла виртуальный музей связи
20.01.2010 Количество абонентов ШПД «ВолгаТелеком» превысило 1 млн

Публикаций - 509, упоминаний - 987

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1658 146
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 609 112
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 105
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 93
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 709 88
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 74
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 442 74
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 54
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 34
СМАРТС Компания 508 32
Центел - Центральный телеграф 366 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 22
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 0 19
АФК Система ПАО 1633 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 18
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 17
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 15
Связьинформ 50 13
Синтерра - Synterra 772 12
Ростелеком НСС 75 11
Ситроникс - Sitronics 882 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 10
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 10
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 9
Oracle Corporation 5828 9
Rambler Group - Рамблер ГК 763 9
Cisco Systems 4651 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 696 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 8
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 157 7
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 94 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1353 6
Huawei 3025 6
Казахтелеком 307 6
Siemens AG - Сименс Россия 2263 6
NVision Group - Энвижн Груп 631 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 47
РТС - Фондовая биржа 326 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 12
Гипросвязь ПАО 70 12
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 90 12
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 395 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 7
Альфа-Групп 592 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 6
Почта России ПАО 1806 5
Связь-банк 103 5
МДМ Банк 195 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 4
Marshall Capital Partners 65 4
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 3
Альфа-Банк 1328 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 106 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 1 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 195 2
IPOC 121 2
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 7 2
Интер РАО ПАО 269 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 406 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 234 2
Газпром ПАО 845 2
Евросеть 1366 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 2
Уралсиб Банк 453 2
Открытие ФК - Росгосстрах 254 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
UBS AG 288 2
Лукойл Информ 75 2
РЖД - Российские железные дороги 1353 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 118 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1789 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 10
Правительство РФ 3966 8
Президент Российской Федерации 2144 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2449 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1208 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 142 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 105 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 3
World Bank Group - Всемирный банк 269 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 2
Арбитражный суд Нижегородской области 5 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 479 2
Правительство Москвы 1204 2
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 160 2
Арбитражный суд Самарской области 0 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
ПФР Департамент информационных технологий 118 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2059 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 446 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 989 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 755 2
Конституционный суд РФ 76 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1211 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 1
Счётная палата РФ 566 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 10
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 918 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 743 6
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3740 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 500 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 4
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4186 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 278 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 638 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2869 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5953 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4052 3
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 3
Таксофон - телефон общего пользования 21 3
QWERTY-клавиатура 634 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 103 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 736 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 228 2
Родительский контроль - Детский режим 368 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 246 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 80 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 376 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 958 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3106 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2079 1
Naumen SETonline 38 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 291 3
OpenText Documentum 342 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 259 2
Microsoft Office 3051 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 2
Oracle Hyperion 148 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 602 1
Kaspersky Total Space Security 43 1
Eastwind Billing System 16 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
МТС 3G-сеть 87 1
HPE Superdome - серия серверов 75 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 10 1
Dr.Web AV-Desk 132 1
Infor ERP LN 173 1
НТР - Новые телеком-решения 7 1
Nokia Alcatel-Lucent DSL 4 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 1
Nokia Alcatel-Lucent RU - Remote Unit 1 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Nokia 7650 62 1
Siemens Softswitch 4 1
Huawei Softswitch 7 1
Huawei GPON 2 1
Huawei ME 1 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
HPE ProLiant - Серия серверов 241 1
Apple iPad 3559 1
Microsoft Windows 10 10289 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 186 1
Люлин Владимир 18 16
Юрченко Евгений 131 16
Рейман Леонид 1002 15
Омельченко Сергей 13 13
Гирев Андрей 75 13
Путин Владимир 2452 11
Кирюшин Геннадий 90 10
Ромский Георгий 18 8
Рыбакин Владимир 23 8
Петров Михаил 97 7
Савченко Виктор 19 7
Приданцев Сергей 143 7
Яшин Валерий 75 6
Кочетков Владислав 247 6
Кириллов Александр 30 6
Киселев Александр 104 6
Проскура Дмитрий 27 6
Греф Герман 344 5
Григорьева Алла 9 5
Зайцева Анна 69 5
Черногородский Сергей 8 5
Федоров Олег 10 5
Кореш Виктор 80 5
Курочкин Александр 9 5
Клишин Виталий 16 5
Щеголев Игорь 684 5
Поздняков Денис 5 5
Лещенко Михаил 32 4
Родионов Иван 67 4
Гаврилецкий Иван 5 4
Маевский Леонид 57 4
Малофеев Константин 104 4
Колпаков Антон 55 4
Дегтярев Валерий 13 4
Бобин Максим 11 4
Бутрин Михаил 17 4
Брюквин Юрий 280 4
Куликов Денис 25 4
Манасов Марлен 22 4
Дудченко Владимир 18 4
Россия - Российская федерация - РФ 90449 149
Россия - ПФО - Нижегородская область 1049 67
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 65
Россия - ПФО - Самарская область 788 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 56
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 538 55
Россия - ПФО - Мордовия Республика 516 45
Россия - ПФО - Ульяновская область 473 44
Россия - ПФО - Пензенская область 447 43
Россия - ПФО - Саратовская область 516 42
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 475 41
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 332 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 39
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 818 39
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 410 34
Россия - ПФО - Оренбургская область 414 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 30
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 428 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2021 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 16
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 344 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1959 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1859 14
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 397 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 888 12
Россия - Сибирь 1400 11
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 11
Германия - Федеративная Республика 7863 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1569 10
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 246 10
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 651 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 829 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 447 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 8
Россия - УФО - Свердловская область 1041 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4344 8
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 54 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1113 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 30
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 419 24
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 457 11
Образование в России 956 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5098 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 837 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5089 5
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 319 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2770 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1529 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 404 2
Абонентская база 298 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 559 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1365 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 179 2
Венчурные инвестиции 119 1
Человеческий фактор 360 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 20 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 539 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2271 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 24 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2282 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 799 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 56 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 124 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 122
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 16
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 6
Thomson Reuters - Рейтер 5694 5
Прайм - Агентство экономической информации 639 4
Стрим-ТВ - телекомпания 143 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 340 2
Regnum - Регнум 95 2
ComNews - Медиа-бизнес 88 2
NEWSru.com 208 1
VNUNet.com 189 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
News Corp 184 1
New Scientist 1444 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Independent Media - Индепендент Медиа 15 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 25 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 802 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Bloomberg 982 1
Forbes - Форбс 567 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 10
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 6
S&P - Standard and Poor’s 468 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 615 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 125 2
Mobile Research Group 65 2
Juniper Research 429 1
Gartner 3208 1
ARC Advisory Group 19 1
Gartner Dataquest 329 1
Moody's Investors Service 134 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 522 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 127 4
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 3
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1083 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
ТГУ - Томский государственный университет 85 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 210 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 13 1
Связь-Экспокомм 39 1
ERP-Диалоги 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
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