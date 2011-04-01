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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
ВолгаТелеком
Нижегородсвязьинформ
Публикаций - 509, упоминаний - 987
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Люлин Владимир 18 16
|Юрченко Евгений 131 16
|Рейман Леонид 1002 15
|Омельченко Сергей 13 13
|Гирев Андрей 75 13
|Путин Владимир 2452 11
|Кирюшин Геннадий 90 10
|Ромский Георгий 18 8
|Рыбакин Владимир 23 8
|Петров Михаил 97 7
|Савченко Виктор 19 7
|Приданцев Сергей 143 7
|Яшин Валерий 75 6
|Кочетков Владислав 247 6
|Кириллов Александр 30 6
|Киселев Александр 104 6
|Проскура Дмитрий 27 6
|Греф Герман 344 5
|Григорьева Алла 9 5
|Зайцева Анна 69 5
|Черногородский Сергей 8 5
|Федоров Олег 10 5
|Кореш Виктор 80 5
|Курочкин Александр 9 5
|Клишин Виталий 16 5
|Щеголев Игорь 684 5
|Поздняков Денис 5 5
|Лещенко Михаил 32 4
|Родионов Иван 67 4
|Гаврилецкий Иван 5 4
|Маевский Леонид 57 4
|Малофеев Константин 104 4
|Колпаков Антон 55 4
|Дегтярев Валерий 13 4
|Бобин Максим 11 4
|Бутрин Михаил 17 4
|Брюквин Юрий 280 4
|Куликов Денис 25 4
|Манасов Марлен 22 4
|Дудченко Владимир 18 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru