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Ростелеком Юг
макрорегиональный филиал



28.11.2016 «Ростелеком-Юг» запустил сервис оплаты услуг через мобильный телефон
19.03.2013 Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» отказались от бумажных счетов
11.03.2013 «Ростелеком-Юг» втрое увеличил число абонентов «Интерактивного ТВ» в Адыгее
25.01.2013 «Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества
17.01.2013 В 2012 г. число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза
12.04.2012 Юрий Аверкин назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком-Юг»
02.08.2011 «Ростелеком-Юг» построил сеть Metro Ethernet на базе оборудования Qtech
20.05.2011 Олег Хабаров назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком – Юг»

Публикаций - 215, упоминаний - 247

Ростелеком Юг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 200
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
Электросвязь 188 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
Шахты 46 2
Apple Inc - Эппл Рус 10112 1
Rhapsody 53 1
Best Buy 189 1
Ростелеком - РТК Сетевые технологии 3 1
Южный телеком 8 1
Leta Group 216 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 298 1
Microsoft Corporation 21003 1
Netris - Нетрис 49 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
Qtech - Кьютэк 104 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2231 1
Google LLC 9426 1
НАГ - NAG 9 1
Nokia Corporation 5235 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 7
Магнит - Сеть магазинов 297 3
Почта России ПАО 1778 3
Восточный Банк 126 2
АПК Астраханский 2 2
Открытие ФК 567 1
Евросеть 1342 1
Qiwi 790 1
РКС - Российские космические системы 112 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Семейный доктор 6 1
Астраханский платежный центр 1 1
Строитель Астрахани ПСК 1 1
Институт развития образования 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 4
Правительство РФ 2650 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
Президент Российской Федерации 1724 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 2
Правительство и губернатор Ростовской области 28 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2034 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 29 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
Правительство КБР - Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 1 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия Алания 1 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
МЧС РФ - Главное управление МЧС России по Республике Адыгея - МЧС Адыгея 2 1
Правительство Астраханской области 7 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство внутренних дел Республики Дагестан 1 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 48 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Управление делами президента Российской Федерации - Клиническая больница №1 ФГБУ 1 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 159 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
Федерация плавания Ростовской области 1 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 52
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 18
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 13
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 10
Безопасный город 389 10
Родительский контроль 162 7
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 189 6
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 6
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 34 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 628 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 4
Караоке 42 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 608 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1788 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2130 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9107 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 232 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 35 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 5
АПК БГ - Безопасный город 49 4
Ростелеком Новая телефония 14 4
Dr.Web Антивирус 232 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2058 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 269 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 2
Ростелеком RTOpen 9 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Ростелеком RTFree 8 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 2
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
Электронный дневник 29 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 15 1
МОД Народный контроль 32 1
Qiwi Терминалы 100 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
МТС 3G-сеть 87 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 1
Qiwi Кошелек 154 1
Азбука интернета 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 2173 1
Apple Face ID 133 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 357 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 37 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 126 1
Microsoft Windows 10 10114 1
Apple iPad 3540 1
Google Global Cache 2 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 104 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 121 1
Алхасов Сергей 19 17
Сун-чи-ми Вадим 26 15
Шипулин Александр 29 9
Лысов Денис 28 9
Юшкин Сергей 9 8
Лопаткин Герман 104 7
Мордасов Сергей 14 7
Гречко Олег 7 7
Гамзатов Гамзат 14 6
Пулинец Сергей 11 6
Гальцев Евгений 18 5
Тишков Александр 22 5
Роднова Анна 9 5
Михайлова Анна 8 4
Сморжевский Алексей 4 4
Лычак Сергей 6 4
Поляков Сергей 62 4
Енин Игорь 4 3
Бизиков Александр 6 3
Жилкин Александр 15 3
Корняков Арслан 18 3
Соловьев Виталий 8 3
Битаров Кирилл 5 3
Танашев Руслан 15 3
Хабаров Олег 6 3
Голубев Василий 34 3
Осеевский Михаил 250 3
Баев Андрей 6 2
Машуков Барасби 15 2
Завязкин Роман 12 2
Черкашин Александр 8 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Квят Даниил 4 2
Панов Сергей 14 2
Воеводин Евгений 3 2
Овсянников Сергей 6 2
Лисицкий Андрей 2 2
Карамирзаев Махмуд 1 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Азизов Евгений 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 35
Россия - ЮФО - Ростовская область 1072 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1217 26
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 21
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 20
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 682 20
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 19
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 18
Россия - СКФО - Дагестан Республика 338 14
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 301 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 12
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 245 12
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 11
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 10
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 82 9
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 9
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 149 7
Россия - Кубань 66 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 77 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 5
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 4
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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
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CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1 1
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