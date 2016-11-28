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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Юг
макрорегиональный филиал
Публикаций - 215, упоминаний - 247
Ростелеком Юг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
|Федерация плавания Ростовской области 1 1
|Алхасов Сергей 19 17
|Сун-чи-ми Вадим 26 15
|Шипулин Александр 29 9
|Лысов Денис 28 9
|Юшкин Сергей 9 8
|Лопаткин Герман 104 7
|Мордасов Сергей 14 7
|Гречко Олег 7 7
|Гамзатов Гамзат 14 6
|Пулинец Сергей 11 6
|Гальцев Евгений 18 5
|Тишков Александр 22 5
|Роднова Анна 9 5
|Михайлова Анна 8 4
|Сморжевский Алексей 4 4
|Лычак Сергей 6 4
|Поляков Сергей 62 4
|Енин Игорь 4 3
|Бизиков Александр 6 3
|Жилкин Александр 15 3
|Корняков Арслан 18 3
|Соловьев Виталий 8 3
|Битаров Кирилл 5 3
|Танашев Руслан 15 3
|Хабаров Олег 6 3
|Голубев Василий 34 3
|Осеевский Михаил 250 3
|Баев Андрей 6 2
|Машуков Барасби 15 2
|Завязкин Роман 12 2
|Черкашин Александр 8 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Квят Даниил 4 2
|Панов Сергей 14 2
|Воеводин Евгений 3 2
|Овсянников Сергей 6 2
|Лисицкий Андрей 2 2
|Карамирзаев Махмуд 1 1
|Моисеев Дмитрий 11 1
|Азизов Евгений 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru