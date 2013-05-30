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Ростелеком Урал
Уральский филиал



30.05.2013 «Петер-Сервис» поставил биллинговое решение в «Ростелеком-Урал»
24.04.2012 «Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных
15.12.2011 «Ростелеком-Урал» снизил стоимость роуминга по трем направлениям
29.11.2011 "Ростелеком-Урал" начал предоставлять услугу "Союз мобильных и офисных"
24.10.2011 «Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете
05.10.2011 Число абонентов домашнего интернета «Ростелеком-Урал» достигло 1 млн
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал»
05.08.2011 «Петер-Сервис» внедрил систему управления прибылью Peter-Service RMS в макрофилиале «Ростелеком-Урал»
30.05.2011 «Ростелеком-Урал» перевел абонентов услуги «Домашний Интернет» в систему расчетов Peter-Service BIS
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа»
20.04.2009 «Лаборатория Касперского» представила сервис онлайн-подписки для Utel
16.11.2007 «Уралсвязьинформ» запустил цифровое интерактивное телевидение
16.11.2006 Универсальный оператор связи Utel участвует в бизнес-конференции "Делового квартала"
27.06.2006 Utel подключил 4-миллионного абонента
31.10.2005 e-port подключила абонентов Utel
20.10.2005 Совет директоров "Уралсвязьинформа" утвердил концепцию рестайлинга компании под маркой Utel
18.08.2005 "Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel
25.03.2005 UTEL представил новые продукты для анализа качества медных линий

Публикаций - 162, упоминаний - 192

Ростелеком Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 106
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2231 11
Ростелеком - Связьинвест 1657 8
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 6
Ростелеком НСС 75 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 6
Укртелеком 222 6
Huawei 2993 6
СМАРТС Компания 491 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 4
АКОС 60 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Киевстар 435 3
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 3
UMC - United Microelectronics Corporation 272 3
Мотив - Екатеринбург-2000 129 3
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 3
Ericsson 2275 3
Tele2 Байкалвестком 84 3
АФК Система ПАО 1621 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3752 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
СМАРТС Волгоград-GSM 15 2
ZTE Corporation 637 2
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 2
Ростелеком ЦентрТелеком 503 2
Золотая Корона 339 1
Сервионика - Servionica 165 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 61 1
Ростелеком Волга - Приволжский филиал 57 1
HTC Corporation 1376 1
iTeco - Ай-Теко 857 1
РТЛабс 147 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 34 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 4
РЖД - Российские железные дороги 1327 2
ЮграМегаСпорт 2 2
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Qiwi 790 2
Visa International 1640 2
Евросеть 1342 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 288 1
Beiten Burkhardt 62 1
Nestle - Нестле 99 1
Кировский завод 29 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 36 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 700 1
Почта России ПАО 1778 1
РСХБ - Россельхозбанк 198 1
Восточный Банк 126 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
РусславБанк - РСБ 147 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
KIA Motors 83 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Uniteller 52 1
ВТБ24 622 1
QIWI Банк - Киви Банк 78 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Альфа-Банк 1331 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Связной ГК 1084 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 1
РусГидро ПАО 157 1
Уралсиб Банк 426 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2034 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 25 1
Президент Российской Федерации 1724 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
ФТС РФ - Уральское таможенное управление 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 1
Правительство РФ 2650 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1788 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 210 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 628 2
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 14 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4046 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2443 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2130 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 1
Безопасный город 389 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 34 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 37 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 10
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 5
Google Android 11661 4
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 2
Электронный дневник 29 2
Qiwi Кошелек 154 2
Apple - App Store 2354 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 2
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 20 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Ростелеком Лицей 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 11 1
Dr.Web AV-Desk 133 1
Ростелеком Книги 2 1
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 1
Правительство Москвы - Наш город 52 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
Qiwi Терминалы 100 1
Apple iOS 6222 1
Ростелеком RTOpen 9 1
Toshiba SmartMEDIA 150 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 1
Kaspersky Internet Security 346 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2058 1
Naumen Service Desk 125 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 1
Citrix XenApp 86 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5819 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 1
1С:Документооборот 81 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 18 1
Google Play - Google Store - Android Market 2635 1
WhatsApp Messenger 693 1
Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 1
Макаров Вадим 26 17
Лукошков Дмитрий 29 15
Бретцер-Портнова Ирина 9 9
Фролов Сергей 33 7
Сергеев Михаил 39 6
Гусев Сергей 25 5
Зайцев Павел 45 5
Ципорин Павел 55 4
Третьяк Константин 34 4
Васкецов Илья 6 3
Провоторов Александр 153 3
Белейчев Александр 9 2
Козлов Александр 56 2
Уфимкин Анатолий 17 2
Лукаш Сергей 10 2
Колпаков Антон 55 2
Трандин Сергей 9 2
Крымский Михаил 9 2
Белобоков Андрей 9 2
Радченко Валерий 3 2
Торгашин Юрий 5 2
Кузьменко Валерия 62 1
Зенин Николай 5 1
Самойленко Максим 65 1
Менькова Татьяна 62 1
Павин Алексей 1 1
Романов Алексей 39 1
Гаттаров Руслан 140 1
Киреев Александр 26 1
Химич Роман 44 1
Швайбович Владислав 18 1
Глазков Александр 62 1
Дзекон Георгий 13 1
Колобов Сергей 7 1
Костарев Валерий 8 1
Столповский Евгений 8 1
Рогов Михаил 12 1
Бутрин Михаил 14 1
Кудимов Юрий 19 1
Мосеев Виталий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 53
Россия - УФО - Свердловская область 1023 40
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 37
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 35
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 27
Россия - УФО - Челябинская область 847 20
Россия - Средний Урал 49 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 842 18
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 17
Россия - УФО - Курганская область 352 14
Россия - УФО - Тюменская область 746 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 11
Украина 5527 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 9
Россия - Южный Урал 105 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 8
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 69 8
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 140 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 23 6
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 113 6
Россия - СФО - Новосибирск 2922 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 257 5
Россия - Сибирь 1345 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 150 4
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 28 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 3
Болгария - Республика 632 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 71 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 806 3
Казахстан - Республика 4133 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 2
Польша - Республика 1459 2
Швеция - Королевство 1811 2
Украина - Харьковская область - Харьков 176 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 5
Информационное общество - Государственная программа 301 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 89 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1215 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
FT - Financial Times 1067 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 3
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
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