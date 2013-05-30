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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Урал
Уральский филиал
Публикаций - 162, упоминаний - 192
Ростелеком Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
|Макаров Вадим 26 17
|Лукошков Дмитрий 29 15
|Бретцер-Портнова Ирина 9 9
|Фролов Сергей 33 7
|Сергеев Михаил 39 6
|Гусев Сергей 25 5
|Зайцев Павел 45 5
|Ципорин Павел 55 4
|Третьяк Константин 34 4
|Васкецов Илья 6 3
|Провоторов Александр 153 3
|Белейчев Александр 9 2
|Козлов Александр 56 2
|Уфимкин Анатолий 17 2
|Лукаш Сергей 10 2
|Колпаков Антон 55 2
|Трандин Сергей 9 2
|Крымский Михаил 9 2
|Белобоков Андрей 9 2
|Радченко Валерий 3 2
|Торгашин Юрий 5 2
|Кузьменко Валерия 62 1
|Зенин Николай 5 1
|Самойленко Максим 65 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Павин Алексей 1 1
|Романов Алексей 39 1
|Гаттаров Руслан 140 1
|Киреев Александр 26 1
|Химич Роман 44 1
|Швайбович Владислав 18 1
|Глазков Александр 62 1
|Дзекон Георгий 13 1
|Колобов Сергей 7 1
|Костарев Валерий 8 1
|Столповский Евгений 8 1
|Рогов Михаил 12 1
|Бутрин Михаил 14 1
|Кудимов Юрий 19 1
|Мосеев Виталий 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|FT - Financial Times 1067 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru