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Ростелеком Сибирь
Сибирский филиал



23.01.2013 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.
12.09.2012 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек
10.09.2012 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.
08.06.2012 Техническим директором «Ростелеком-Сибирь» назначен Алексей Гайдамак
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу
20.02.2012 В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.
22.11.2011 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи
04.10.2011 «Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов
18.08.2011 Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс
09.08.2011 «Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
01.06.2011 Максим Кудрявцев назначен директором макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь»
24.05.2011 «Ростелеком-Сибирь» за год удвоил число абонентов IP-телевидения

Публикаций - 160, упоминаний - 215

Ростелеком Сибирь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 123
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 19
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 13
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 8
NVision Group - Энвижн Груп 627 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 3
7интек - 7intec 4 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
VK - Mail.ru Group 2810 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 2
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 2
Meta - Facebook 4124 2
5023 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 2
Zynga 128 1
Unisys 109 1
Crestron 86 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 356 1
Google LLC 9426 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Электросвязь 188 1
Infinera 34 1
СИНЦ - Саровский Инженерный центр 3 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Gilat Satellite Networks 69 1
Ростелеком НСС 75 1
Oracle Corporation 5809 1
Ситроникс - Sitronics 835 1
АФК Система ПАО 1621 1
РТИ 127 1
Ростелеком Урал - Уральский филиал 162 1
Samsung Electronics 8942 1
Nokia Corporation 5235 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 1
Huawei 2993 1
Apple Inc - Эппл Рус 10112 1
РЖД - Российские железные дороги 1327 2
Visa International 1640 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
X5 Group 650 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 3
Правительство РФ 2650 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 2
Администрация Томской области 13 2
Президент Российской Федерации 1724 2
Правительство Красноярского края - Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края 1 1
Правительство Красноярского края - Министерство здравоохранения Красноярского края 2 1
Правительство Красноярского края - КГКУ ЦИТ - Центр информационных технологий Красноярского края 3 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 43 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Федеральное казначейство России 864 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 9
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2621 6
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 3
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 2
Безопасный город 389 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 84 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 343 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 126 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 35 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 1
Microsoft Windows 10 10114 3
Symbian OS 1387 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Google Android 11661 2
Apple iOS 6222 2
VK - Mail.ru Одноклассники 975 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 357 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 184 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 1
VMware ESXi 154 1
Microsoft Windows Server 2008 223 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 1
Ростелеком Экраны 4 1
HPE ArcSight 55 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Cell 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Home Cell 2 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 973 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 269 1
Apple iPad 3540 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5819 1
Microsoft ActiveX 139 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
Microsoft Windows Update 116 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
Asterisk 68 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
Java - Язык программирования 2398 1
Google YouTube - Видеохостинг 2173 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 215 1
Громыко Роман 21 15
Кравцов Роман 77 14
Махорин Алексей 14 11
Куприянов Юрий 19 9
Кубарев Владимир 6 6
Беленький Валерий 32 5
Южаков Александр 6 5
Титов Алексей 16 4
Кудрявцев Максим 38 3
Лавренюк Сергей 6 3
Иванов Сергей 359 3
Касымов Вячеслав 6 3
Кресс Виктор 5 2
Каминский Павел 12 2
Швайбович Владислав 18 2
Нащекин Алексей 111 2
Ширшов Олег 9 2
Дадыкин Иван 30 2
Тулеев Аман 10 2
Рейхерт Александр 8 2
Фролов Сергей 33 2
Тимощук Наталья 6 2
Щеголев Игорь 684 2
Петухов Юрий 2 1
Заборский Юрий 1 1
Мартынов Александр 21 1
Зенин Николай 5 1
Шелупанов Александр 3 1
Туров Алексей 8 1
Лукаш Сергей 10 1
Еремкин Андрей 13 1
Крымский Михаил 9 1
Крупский Владимир 7 1
Амосов Владимир 7 1
Герасимова Ольга 4 1
Кукарцев Кирилл 5 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Новиков Дмитрий 38 1
Липов Андрей 50 1
Зайцев Павел 45 1
Россия - Сибирь 1345 44
Россия - СФО - Новосибирск 2922 34
Россия - Российская федерация - РФ 82378 30
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1067 30
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 30
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 28
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 21
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 21
Россия - СФО - Республика Алтай 880 18
Россия - СФО - Кемеровская область 634 18
Россия - СФО - Иркутская область 725 15
Россия - СФО - Омская область 472 15
Россия - СФО - Хакасия Республика 330 14
Россия - ДФО - Забайкальский край 395 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 10
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 434 8
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 8
Россия - СФО - Республика Тыва 169 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 627 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 6
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 5
Россия - Крайний Север 143 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 192 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 3
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 29 2
Украина 5527 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 40 2
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 2
Россия - Бородино 32 2
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 49 1
Информационное общество - Государственная программа 301 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 2
Великая Отечественная война 199 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
Физика - область естествознания 73 1
НТВ - Телекомпания 279 1
ТНТ - Телеканал 114 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Пятница - Телеканал 21 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
ТВ-3 - телеканал 55 1
Россия К - телеканал 9 1
Juniper Research 419 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 63 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
Академгородок Новосибирск 70 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 1
ПВО КВКУРЭ ПВО - Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
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